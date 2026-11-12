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S KOLESOM V SLUŽBO

V teh sedmih državah vam plačajo, če se s kolesom vozite v službo

Kolesarjenje na delo ni koristno samo za zdravje in okolje, ampak lahko prinese tudi dodaten zaslužek oziroma prihranek.
Se še spomnite polnih kolesarnic? FOTO: Shutterstock Shutterstock
Se še spomnite polnih kolesarnic? FOTO: Shutterstock Shutterstock
Miroslav Cvjetičanin
 12. 11. 2026 | 10:28
14:12
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V nekaterih evropskih državah zaposleni za vsak prevoženi kilometer prejmejo denarno nadomestilo, drugje jim delodajalci omogočajo davčno ugodnejši nakup kolesa. Preverili smo, kako finančno spodbujajo kolesarjenje v sedmih evropskih državah in koliko lahko s tem pridobijo zaposleni.

Vse več držav se odmika od prometnih politik, ki dajejo prednost osebnim avtomobilom, in spodbuja uporabo kolesa za vsakodnevne poti na delo. Razlogi niso samo zdravstveni in okoljski. Neposredne finančne spodbude postajajo pomemben del nacionalnih prometnih in zaposlitvenih politik.

Med najbolj znanimi primeri so nadomestilo za vsak prevoženi kilometer v Belgiji, neobdavčeno povračilo potnih stroškov na Nizozemskem in dodatek za trajnostno mobilnost v Franciji.

Ureditve se med državami razlikujejo. Ponekod zaposleni dobijo denarno nadomestilo glede na razdaljo, ki jo prekolesarijo, drugje lahko izkoristijo davčne olajšave ali ugodnejši nakup kolesa. Predstavljamo sedem držav, v katerih je kolesarjenje na delo tudi finančno nagrajeno.

1. Belgija: nadomestilo za vsak prevoženi kilometer

Belgija je eden najbolj znanih evropskih primerov države, ki finančno spodbuja kolesarjenje na delo. Zaposleni, ki se na delovno mesto vozijo s kolesom, so upravičeni do kolesarskega nadomestila, ki ga izplačuje delodajalec. Številni delodajalci uporabljajo znesek približno od 0,25 do 0,28 evra za vsak prevoženi kilometer.

Od razdalje med domom in delovnim mestom ter pogostosti kolesarjenja je odvisno, koliko denarja lahko zaposleni prejme. Pri rednem kolesarjenju lahko letno nadomestilo doseže približno 800 evrov neto. Izplačilo je neobdavčeno in ga zaposleni prejme poleg plače. Takšna ureditev neposredno nagrajuje kolesarje in kolesarjenje postavlja med finančno privlačne možnosti vsakodnevnega prevoza, zlasti v primerjavi z uporabo osebnega avtomobila.

Podrobnosti o izvajanju sistema in veljavnih pogojih je mogoče preveriti pri pristojnih belgijskih državnih in regionalnih prometnih službah.

2. Nizozemska: neobdavčeno povračilo stroškov poti na delo

Nizozemska, ki jo pogosto imenujejo svetovna kolesarska prestolnica, zaposlenim omogoča davčno ugodno povračilo stroškov prevoza na delo, tudi kadar se vozijo s kolesom. Delodajalci lahko zaposlenim izplačujejo neobdavčeno povračilo v višini približno od 0,19 do 0,23 evra za kilometer poti. Enaka davčna ugodnost velja za kolesarje in zaposlene, ki se na delo vozijo z avtomobilom. Država podjetja spodbuja tudi k zagotavljanju službenih koles in drugih ugodnosti, povezanih s kolesarjenjem.

Za lažjo predstavo: zaposleni, ki ima do delovnega mesta šest kilometrov in se vsak delovni dan vozi s kolesom v obe smeri, lahko po izračunu iz izvirnega prispevka prejme približno 40 evrov neobdavčenega povračila na mesec. Informacije o višini povračila in pogojih za njegovo uveljavljanje so na voljo pri pristojnih nizozemskih davčnih in državnih službah.

3. Francija: dodatek za trajnostno mobilnost

Francija je uvedla sistem finančnih spodbud za okolju prijaznejše oblike prevoza, imenovan dodatek za trajnostno mobilnost. Delodajalci lahko zaposlenim izplačujejo dodatek za uporabo različnih oblik trajnostnega prevoza. Mednje sodijo vožnja z običajnim ali električnim kolesom, uporaba javnega potniškega prometa in skupna vožnja z avtomobilom. Francija je v preteklosti poznala tudi neposredno nadomestilo za kolesarjenje na delo, pri katerem so zaposleni prejeli približno 0,25 evra za vsak prevoženi kilometer. Pozneje se je ta ureditev razvila v širši sistem spodbud za trajnostno mobilnost.

Namen programa je spodbuditi zaposlene, da pri vsakodnevnih poteh izberejo okolju prijaznejše načine prevoza, ter zmanjšati odvisnost od osebnih avtomobilov. Uradne informacije o programu in pogojih za pridobitev dodatka objavljajo pristojne francoske državne službe.

4. Danska: spodbude na ravni občin in mest

Danska nima enotnega državnega sistema, po katerem bi vsi zaposleni za vsak prevoženi kilometer s kolesom prejemali enako denarno nadomestilo. Kljub temu številne občine ponujajo finančne spodbude in druge ugodnosti za kolesarjenje na delo ali v šolo. Kopenhagen in druga danska mesta že dolgo spodbujajo uporabo kolesa kot vsakodnevnega prevoznega sredstva. Lokalni programi vključujejo denarne nagrade, davčne ugodnosti in različne oblike podpore kolesarjem ter uporabnikom kolesarske infrastrukture.

Danska se v primerjavah evropskih držav uvršča visoko tudi glede širših finančnih spodbud za kolesarjenje. Ker ukrepi niso urejeni enotno na državni ravni, je treba informacije o konkretnih možnostih poiskati pri posameznih občinah in pristojnih danskih kolesarskih organizacijah.

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5. Nemčija: davčno ugodnejši nakup kolesa prek delodajalca

Nemčija nima splošnega državnega sistema, ki bi vsem zaposlenim izplačeval nadomestilo za vsak kilometer kolesarjenja na delo. Ima pa številne druge finančne spodbude, predvsem v obliki ugodnosti, ki jih zaposlenim zagotavljajo delodajalci. Med najbolj razširjenimi so programi najema koles prek podjetij. Zaposleni lahko pod davčno ugodnejšimi pogoji uporabljajo ali pridobijo običajno oziroma električno kolo. V okviru širših pravil za povračilo stroškov prevoza in službenih poti obstajajo tudi druge možnosti uveljavljanja stroškov. Na primer znesek približno 0,30 evra na kilometer, vendar ga ni mogoče enačiti z univerzalnim nadomestilom za vsakodnevno kolesarjenje na delo.

Nemška podjetja vse pogosteje spodbujajo kolesarjenje zaposlenih, davčne ugodnosti in programi najema pa pomembno zmanjšajo stroške uporabe kolesa.

6. Irska: ugodnejši nakup kolesa in opreme

Irska zaposlenim ne izplačuje nadomestila za vsak prevoženi kilometer, vendar ima program, ki omogoča ugodnejši nakup kolesa in kolesarske opreme za vožnjo na delo. Zaposleni lahko prek delodajalca kupijo kolo in pripadajočo opremo pod davčno ugodnejšimi pogoji. Vrednost nakupa lahko glede na vrsto kolesa in veljavne omejitve doseže od približno 1500 do 3000 evrov.

Nakup se financira z odtegljaji od plače pred obdavčitvijo. To pomeni, da zaposleni zaradi davčnih in prispevnih ugodnosti za kolo in opremo dejansko plača manj, kot bi sicer. Program je namenjen spodbujanju kolesarjenja na delo, saj zmanjšuje začetne stroške nakupa opreme, ki jo zaposleni potrebuje za vsakodnevno vožnjo. Pogoje za sodelovanje in veljavne omejitve določa irski davčni organ.

7. Združeno kraljestvo: prihranek pri nakupu kolesa do 42 odstotkov

Podobno ureditev poznajo tudi v Združenem kraljestvu. Tudi tam zaposleni ne prejemajo splošnega nadomestila za vsak prevoženi kilometer, država pa kolesarjenje spodbuja z davčno ugodnejšim nakupom koles in opreme. Sistem omogoča, da zaposleni prek delodajalca pridobi kolo in pripadajočo opremo z uporabo dogovora o odtegljajih od plače pred obdavčitvijo.

Prihranek pri nakupu lahko znaša približno od 28 do 42 odstotkov, odvisno od davčnega položaja posameznika in pogojev programa. Takšna ureditev zmanjšuje stroške nakupa kolesa in zaposlenim olajša odločitev, da avtomobil pri vsakodnevnih poteh zamenjajo s kolesom. Podrobnosti o pogojih in načinu uveljavljanja ugodnosti so objavljene v uradnih smernicah britanske vlade.

Tudi v Italiji nekatere občine plačujejo za kolesarjenje

Finančne spodbude za kolesarjenje na delo poznajo tudi v Italiji in nekaterih drugih evropskih državah. Vendar so tam praviloma omejene na posamezna mesta ali regije in ne veljajo za celotno državo. Nekatere občine kolesarjem izplačujejo denarno nadomestilo za vsak prevoženi kilometer. V Firencah so bili na primer predstavljeni lokalni programi, v okviru katerih lahko zaposleni za kolesarjenje na delo prejmejo približno od 0,15 do 0,20 evra za kilometer.

Ker so takšne spodbude odvisne od odločitev lokalnih oblasti, je treba aktualne pogoje preveriti na uradnih spletnih straneh posameznih občin oziroma njihovih služb za promet in trajnostno mobilnost.

Zakaj države plačujejo ljudem za kolesarjenje na delo?

Finančne spodbude za kolesarjenje imajo več ciljev. Med najpomembnejšimi so izboljšanje javnega zdravja, zmanjševanje onesnaževanja in razbremenitev mestnega prometa. Zdravstvene koristi so dobro znane. Redno kolesarjenje izboljšuje telesno pripravljenost, krepi srce in ožilje, pomaga pri vzdrževanju zdrave telesne mase ter zmanjšuje tveganje za številne kronične bolezni. Boljše zdravje prebivalstva lahko dolgoročno pomeni tudi manjše stroške zdravstvene oskrbe in manj odsotnosti z delovnega mesta zaradi bolezni.

Pomemben razlog so okoljski učinki. Če zaposleni avtomobil zamenjajo s kolesom, se zmanjšajo emisije ogljikovega dioksida in drugih škodljivih snovi. To prispeva k doseganju podnebnih ciljev in izboljšanju kakovosti zraka, zlasti v gosto poseljenih mestnih območjih. Kolesarjenje vpliva tudi na prometno pretočnost. Več kolesarjev pomeni manj avtomobilov na cestah, manj prometnih zastojev in manjšo potrebo po parkirnih prostorih. S tem postajajo mesta prijetnejša za življenje, vsakodnevne poti pa lahko tudi hitrejše in manj stresne. Finančne spodbude so torej način, kako države in delodajalci prebivalce motivirajo, da izberejo bolj zdrav, gospodaren in okolju prijazen način prevoza.

Kolesarjenje na delo se lahko pozna tudi v denarnici

Če se v službo vozite s kolesom, lahko poleg koristi za zdravje in telesno pripravljenost v nekaterih evropskih državah pridobite tudi konkretne finančne ugodnosti.

Belgija in Nizozemska izstopata po sistemih denarnih nadomestil za prevožene kilometre. Francija spodbuja uporabo različnih trajnostnih oblik prevoza z dodatkom za mobilnost, medtem ko Irska in Združeno kraljestvo omogočata davčno ugodnejši nakup kolesa in opreme.

Nemčija in Danska uporabljata predvsem kombinacijo ugodnosti delodajalcev, davčnih spodbud in lokalnih programov.

Čeprav se sistemi razlikujejo, je njihovo sporočilo podobno: kolesarjenje na delo ni samo osebna odločitev posameznika, ampak pomemben del sodobne prometne, zdravstvene in okoljske politike.

Za zaposlene pomeni možnost prihranka ali dodatnega prihodka, za družbo pa dolgoročno naložbo v bolj zdravo prebivalstvo, manj onesnaženja in kakovostnejše življenje v mestih.

V Sloveniji za zdaj nimamo splošno uveljavljenega državnega sistema, po katerem bi zaposleni dobili denarno nagrado za vsak kilometer, ki ga prekolesarijo na poti v službo. To pomeni, da pri nas ni primerljivega sistema, kot ga poznajo v Belgiji ali na Nizozemskem.

Vendar to ne pomeni, da kolesarjenje na delo nima nobenih finančnih spodbud. Pomembno je razlikovati med povračilom stroškov prevoza na delo, davčnimi ugodnostmi in posebnimi spodbudami delodajalcev.

Povračilo prevoza na delo ni isto kot nagrada za kolesarjenje

Slovenska davčna uredba določa, da se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela do 0,21 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in delovnim mestom ne všteva v davčno osnovo. Če je tako izračunani mesečni znesek nižji od 140 evrov, se lahko pod predpisanimi pogoji neobdavčeno izplača 140 evrov. To je davčna meja za povračilo stroškov, ne pa avtomatična pravica vsakega zaposlenega do izplačila tega zneska.

Dejansko višino in način povračila določajo kolektivne pogodbe, pogodba o zaposlitvi oziroma akti delodajalca. Nekatere kolektivne pogodbe določajo kilometrino, druge povračilo cene javnega prevoza ali kombinacijo obeh. Zato je treba preveriti ureditev pri konkretnem delodajalcu.

Zanimiv razvoj se kaže pri nacionalni pobudi Polni zagona, kolesarimo v službo. FOTO: Polni zagona 
Zanimiv razvoj se kaže pri nacionalni pobudi Polni zagona, kolesarimo v službo. FOTO: Polni zagona 

Podjetja lahko kolesarjenje nagrajujejo prostovoljno

Zanimiv razvoj se kaže pri nacionalni pobudi Polni zagona, kolesarimo v službo. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je maja 2026 poročalo, da so nekatera podjetja zaposlene že začela finančno nagrajevati za trajnostne prihode na delo. Pobuda tako ni več zgolj beleženje kilometrov in tekmovanje med ekipami, temveč spodbuja tudi konkretne spremembe v podjetjih.

Davčna ugodnost pri nakupu kolesa

Slovenska zakonodaja pozna še eno zanimivo možnost: delodajalec lahko zaposlenemu zagotovi kolo ali kolo-rikšo, pri čemer se vrednost pod določenimi pogoji ne všteva v davčno osnovo. Ugodnost velja za največ eno kolo na zaposlenega v petih letih, če njegova nabavna vrednost z DDV ne presega 2000 evrov. Tudi to ni neposredno plačilo za kolesarjenje v službo, ampak davčno ugodnejša možnost zagotovitve kolesa zaposlenemu.

Kaj torej velja v Sloveniji?

  • Ni enotnega državnega dodatka za vsak kilometer kolesarjenja na delo.
  • Povračilo stroškov prevoza na delo je zakonsko in kolektivno urejeno, vendar način izplačila ni povsod enak.
  • Delodajalci lahko uvedejo dodatne finančne nagrade za kolesarjenje.
  • Obstajajo tudi davčne ugodnosti pri zagotovitvi kolesa zaposlenim.
  • Država spodbuja kolesarjenje predvsem z nacionalnimi pobudami, vlaganji v infrastrukturo in podporo trajnostni mobilnosti.

Slovenija ima nekaj dobrih temeljev, vendar še nima tako neposrednega in preglednega sistema nagrajevanja kolesarjenja na delo, kot ga poznajo nekatere zahodnoevropske države. Prav model, v katerem bi zaposleni za vsak prekolesarjeni kilometer prejeli neobdavčeno nadomestilo, bi bil lahko zanimiv ukrep za zmanjševanje avtomobilskega prometa, spodbujanje telesne dejavnosti in izboljšanje zdravja prebivalstva.

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