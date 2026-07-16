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VROČINSKI VAL

V vodo ne dodajajte soli, ta preprost dodatek vam lahko pomaga ostati hidrirani

Visoke temperature močno obremenjujejo telo, zato zdravstveni strokovnjaki v vročinskih valovih priporočajo redno pitje vode, tudi takrat, ko žeje še ne občutimo.
Voda s kumaro je osvežilna, zaradi prijetnejšega okusa pa lahko spodbuja večji vnos tekočine. FOTO: Shutterstock 
Voda s kumaro je osvežilna, zaradi prijetnejšega okusa pa lahko spodbuja večji vnos tekočine. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 16. 7. 2026 | 13:00
3:37
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Med visokimi temperaturami je dovolj tekočine ključnega pomena. Čeprav nekateri svetujejo dodajanje soli v vodo za nadomeščanje elektrolitov, strokovnjaki opozarjajo, da lahko s tem naredimo več škode kot koristi. Obstaja pa preprost naravni dodatek, ki lahko pomaga pri hidraciji.

Visoke temperature močno obremenjujejo telo, zato zdravstveni strokovnjaki v vročinskih valovih priporočajo redno pitje vode, tudi takrat, ko žeje še ne občutimo.

Na družbenih omrežjih se pogosto pojavljajo nasveti, da bi vodi dodali sol, saj naj bi tako nadomestili izgubljene elektrolite. Vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da to ni najboljša rešitev.

Sol v vodi lahko povzroči dodatne težave

Po navedbah Britanskega dietetičnega združenja (BDA) lahko dodajanje soli vodi poveča vnos natrija. Preveč natrija lahko v nekaterih primerih celo poslabša dehidracijo, pri večjih obremenitvah pa lahko dodatno obremeni ledvice ali vpliva na srčni ritem.

Za večino zdravih ljudi je pri običajnih vročinskih razmerah najboljša izbira preprosta voda, skupaj z uravnoteženo prehrano.

Boljša izbira je lahko kumara

Če želite vodi dodati nekaj več kot le okus, je lahko dobra izbira kumara. Voda s kumaro je osvežilna, zaradi prijetnejšega okusa pa lahko spodbuja večji vnos tekočine.

Kumare vsebujejo antioksidante, poleg tega pa tudi kalij, ki pomaga uravnavati količino natrija, ki ga zadržujejo ledvice. Vsebujejo tudi vitamin K, ki je pomemben za nastajanje beljakovin, potrebnih za zdrave kosti in tkiva ter pravilno strjevanje krvi.

Kljub temu ne gre pričakovati čudežnega učinka, majhna količina kumare v vodi telesu ne zagotovi velikih količin hranil. Pol skodelice kumare vsebuje približno 19 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa vitamina K.

Pomagajo tudi živila z veliko vode

Za še boljšo hidracijo strokovnjaki priporočajo uživanje živil, bogatih z vodo. Mednje sodijo:

  • kumare,
  • lubenica,
  • paradižnik,
  • špinača,
  • gobe,
  • brokoli,
  • pomaranče.

Takšna živila pomagajo telesu nadomestiti del izgubljene tekočine in so še posebej koristna v vročih poletnih dneh.

Elektrolitski napitki niso vedno potrebni

V zadnjih letih so zelo priljubljeni postali praški in napitki z elektroliti, ki jih mnogi uporabljajo med vročino ali po športni aktivnosti. Elektroliti, kot so natrij, kalij, kalcij, klorid in magnezij, so za delovanje telesa sicer nujni, vendar jih večina zdravih odraslih pri običajnih dnevnih dejavnostih dobi dovolj s prehrano. Strokovnjaki poudarjajo, da elektrolitski napitki za povprečnega človeka niso samodejno bolj učinkoviti pri hidraciji kot navadna voda. V večini primerov je dovolj, da povečamo vnos tekočine in uživamo več hrane z visoko vsebnostjo vode.

Med živila, bogata z elektroliti, sodijo tudi špinača, ohrovt, avokado, krompir, fižol, mandlji, tofu in banane. Najpreprostejši nasvet za vroče dni ostaja: redno pijte vodo, jejte sveža živila z veliko tekočine in ne pretiravajte z dodajanjem soli v pijačo.

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