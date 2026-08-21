Vadba ob pravem času lahko pomembno zmanjša tveganje za srčne težave

Nova raziskava kaže, da bi lahko čas vadbe prilagodili posameznikovemu naravnemu bioritmu. Ljudje, ki so bolj jutranji ali večerni tipi, naj bi imeli od vadbe več koristi, če jo izvajajo ob zanje primernejšem delu dneva.

Čas, ob katerem telovadimo, bi lahko imel pomembnejšo vlogo pri zdravju, kot se je domnevalo doslej. Nova raziskava kaže, da lahko usklajevanje telesne vadbe s posameznikovim naravnim bioritmom oziroma kronotipom izboljša nekatere kazalnike zdravja in morda zmanjša tveganje za srčno-žilne težave.

Kronotip opisuje naravno nagnjenost posameznika k aktivnosti ob določenem delu dneva. Nekateri ljudje se najlažje prebudijo zgodaj zjutraj in so najbolj aktivni v dopoldanskih urah, drugi pa so bolj večerni tipi in največ energije občutijo pozneje.

Vsi so imeli koristi od vadbe

V raziskavi, objavljeni v strokovni reviji Open Heart, je sodelovalo 150 ljudi, starih od 40 do 60 let. Vsi so imeli vsaj en dejavnik tveganja za bolezni srca in ožilja, med drugim povišan krvni tlak ali debelost. Raziskovalci so najprej ugotovili njihov kronotip, nato pa so jih naključno razporedili v skupine, ki so 12 tednov izvajale telesno vadbo ob različnih delih dneva. Pri nekaterih je bil čas vadbe usklajen z njihovim naravnim ritmom, pri drugih pa ne.

Po 12 tednih so izboljšanje zdravstvenih kazalnikov opazili pri vseh udeležencih. Vendar so bile spremembe izrazitejše pri tistih, pri katerih se je čas vadbe ujemal z njihovim kronotipom.

Boljši krvni tlak, telesna pripravljenost in spanec

Pri skupini, ki je vadila ob zanjo primernejšem delu dneva, so raziskovalci ugotovili večje znižanje krvnega tlaka. Izboljšali so se tudi nekateri kazalniki srčnega delovanja, aerobne zmogljivosti in kakovosti spanja. Rezultati nakazujejo, da pri telesni dejavnosti ni pomembno le, koliko vadimo in kako intenzivna je vadba, temveč morda tudi, kdaj jo izvajamo. To ne pomeni, da je jutranja vadba boljša za vse ali da je vadba zvečer manj učinkovita. Pomeni predvsem, da se lahko odziv telesa na telesno dejavnost razlikuje glede na posameznikov notranji biološki ritem.

Bi morali vadbo prilagoditi posamezniku?

Ugotovitve odpirajo zanimivo vprašanje, ali bi bilo pri načrtovanju telesne dejavnosti smiselno upoštevati tudi kronotip posameznika. Namesto enotnega priporočila, da je treba telovaditi ob določenem času, bi lahko v prihodnje več pozornosti namenili individualnemu prilagajanju vadbe. Takšen pristop bi lahko izboljšal učinke telesne dejavnosti, hkrati pa tudi povečal verjetnost, da bi ljudje pri vadbi vztrajali.

Za zdravje srca in ožilja je sicer še vedno najpomembnejše, da smo telesno dejavni. Redna telesna dejavnost, primerna telesna teža, uravnotežena prehrana, kakovosten spanec in nadzor krvnega tlaka ostajajo ključni dejavniki zmanjševanja srčno-žilnega tveganja.

Nova spoznanja pa kažejo, da bi lahko v prihodnje pomemben del priporočil predstavljalo tudi vprašanje: Ali telovadimo ob času, ki najbolj ustreza našemu telesu?