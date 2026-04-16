Vas debelost upočasnjuje na kolesu? Razkrivamo resnico, ki se je bodo mnogi razveselili

Medtem ko ga mnogi dojemajo kot merilo discipline ali celo osebne vrednosti, strokovnjaki opozarjajo: gre za ključni dejavnik zmogljivosti, ki pa ga je treba razumeti, ne slepo zniževati.

Pri kolesarjenju namreč ne šteje le, koliko tehtate, temveč predvsem, kako učinkovito svojo težo pretvarjate v moč. Prav tu nastopi razmerje med močjo in težo, ki pogosto odloča o tem, ali boste na vzponu leteli ali obstali.

Manj maščobe - boljši rezultati? Ne vedno!

Na prvi pogled se zdi logično: manj telesne maščobe pomeni lažje telo in zato bo šlo hitreje na klanec. A resnica je precej bolj zapletena.

Pretirano zniževanje telesne maščobe lahko povzroči izgubo mišične mase, slabšo regeneracijo, hormonske motnje in padec zmogljivosti. Namesto napredka se lahko znajdete v začaranem krogu utrujenosti in slabših rezultatov.

Strokovnjaki zato poudarjajo: lažje telo še ne pomeni hitrejšega kolesarja. Pogosto zmagujeta moč in ustrezna energijska podpora.

Ključna skrivnost: razmerje med močjo in težo

Kolesarska zmogljivost temelji na preprosti enačbi; koliko moči lahko proizvedete glede na svojo telesno maso. Odstotek telesne maščobe pri tem igra pomembno vlogo, saj predstavlja neaktivno maso, ki jo morate premikati.

A telo potrebuje maščobo. Ta ni sovražnik, sodeluje pri hormonskem ravnovesju, ščiti organe in služi kot energijska rezerva. Če je je premalo, telo začne delovati slabše.

Idealna številka? Ne obstaja!

Če iščete popoln odstotek telesne maščobe, ga ne boste našli. Obstajajo le priporočeni razponi, ki se razlikujejo glede na starost, spol in cilje. Tekmovalni kolesarji se pogosto približujejo spodnjim mejam, medtem ko rekreativci največ pridobijo, če ostajajo v zmernih okvirih.

S staranjem se ti razponi naravno zvišujejo. To ni znak nazadovanja, temveč normalna posledica sprememb v presnovi, hormonih in regeneraciji.

Presenetljiva dejstva: kako izstopajo kolesarji

Podatki kažejo, da ima povprečen odrasel moški okoli 26 odstotkov telesne maščobe, ženske pa med 38 in 40 odstotkov. Kolesarji, tudi rekreativni, so pogosto precej pod temi vrednostmi.

A pozor: primerjanje s splošno populacijo je lahko zavajajoče. Če je vaš cilj zmogljivost, se morate primerjati z aktivno populacijo, ne s povprečjem.

Velika past: napačne meritve

Mnogi se zanašajo na domače tehtnice, ki merijo telesno maščobo, a te pogosto niso zanesljive. Na rezultate vplivajo hidracija, prehrana in celo ura v dnevu. Strokovnjaki svetujejo, da uporabljate vedno isto metodo merjenja in spremljate predvsem trend, ne posamezne številke.

Zaključek: številka ni vse

Odstotek telesne maščobe je pomemben, vendar ne sme postati obsedenost. Ključ do boljših rezultatov je uravnotežen pristop, kombinacija treninga, pravilne prehrane in regeneracije.

Če želite biti hitrejši na kolesu, ne lovite najnižje številke na tehtnici. Osredotočite se na to, da postanete močnejši, vzdržljivejši in bolje pripravljeni.

Resnica je preprosta: najboljši kolesar ni nujno najlažji, ampak tisti, ki zna svoje telo izkoristiti najbolje.