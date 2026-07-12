Vas lahko prepih res »useka« v vrat? Zdravniki razkrivajo, kaj je resnica

Mnogi še danes verjamejo, da odprto okno v avtomobilu ali klimatska naprava povzročita boleč vrat. Strokovnjaki pojasnjujejo, da zgodba ni tako preprosta.

Poleti se v avtomobilih pogosto ponavlja enak prizor. Eden od potnikov odpre okno, drugi ga hitro zapre z opozorilom: »Zapri, prepih me bo usekal v vrat!«

Gre za eno najbolj razširjenih prepričanj, ki se prenaša iz roda v rod. Toda ali lahko prepih res povzroči bolečine v vratu?

Po mnenju zdravnikov hladen zrak sam po sebi ne povzroči vnetja mišic ali živcev. Mišic ne more »napasti« tako, kot jih lahko bakterije ali virusi. Lahko pa vpliva na njihovo napetost. Ko hladen zrak dalj časa piha neposredno v vrat ali ramena, se mišice refleksno skrčijo. To je naraven obrambni odziv telesa na mraz. Če so mišice zaradi stresa, dolgotrajnega sedenja, fizičnega napora ali športne aktivnosti že utrujene, lahko ta dodatna napetost povzroči bolečo otrdelost. Prav zato mnogi dobijo občutek, da jih je »usekal prepih«, čeprav je bil ta pogosto le zadnji sprožilec težav.

Poletni scenarij, ki ga pozna skoraj vsak

Predstavljajte si dan na dopustu: več ur vožnje do morja, prenašanje prtljage, kopanje, igranje na plaži, zvečer pa še močno ohlajena soba s klimatsko napravo. Naslednje jutro komaj obrnete glavo.

V večini primerov ni krivo zgolj hladno pihanje, temveč kombinacija utrujenih mišic, dolgotrajnega sedenja in neugodnega položaja vratu. Podobno velja tudi za klimatske naprave. Če hladen zrak ves čas piha neposredno v obraz, vrat ali ramena, mišice ostanejo napete precej dlje, kar lahko povzroči neprijetne bolečine.

Kako zmanjšati tveganje?

Strokovnjaki svetujejo, da ni razloga za strah pred odprtim oknom ali klimatsko napravo. Pomembneje je, da hladen zrak ne piha neprekinjeno v isti del telesa. V avtomobilu je priporočljivo zračnike usmeriti proti vetrobranskemu steklu ali stran od obraza. Prav tako ni smiselno, da je temperatura v vozilu ali prostoru za več kot šest do osem stopinj nižja od zunanje.

Če se vrat kljub temu zategne, običajno pomagajo toplota, nežno razgibavanje in počitek. Pretirano raztezanje ali sunkoviti gibi lahko stanje celo poslabšajo.

Pogosto je kriv tudi vzglavnik

Zdravniki opozarjajo, da poleti bolečine v vratu pogosto povzroči tudi spanje. Neustrezen vzglavnik, premehka hotelska postelja ali celo dremanje na ležalniku lahko mišice obremenijo bolj kot prepih. Prepih torej ni nevaren sovražnik, kot so verjele starejše generacije. Lahko pa pri že utrujenih ali preobremenjenih mišicah prispeva k nastanku bolečin.

Če vam hladen zrak piha naravnost v vrat in vam to povzroča nelagodje, ga preprosto preusmerite. V večini primerov je najboljše poletno zdravilo prav zdrava mera previdnosti in poslušanje lastnega telesa.