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Vas po športu komarji res bolj pikajo? Znanost pravi, da niste le žrtev domišljije

Ste že opazili, da vas po večernem teku, kolesarjenju ali pohodu komarji skoraj takoj obkrožijo, medtem ko nekdo, ki sedi poleg vas, ostane skoraj brez pika?
Komarji bodo morda še vedno iskali svojo naslednjo žrtev, vi pa boste po poletni rekreaciji precej manj popraskani. FOTO: Shutterstock 
Komarji bodo morda še vedno iskali svojo naslednjo žrtev, vi pa boste po poletni rekreaciji precej manj popraskani. FOTO: Shutterstock 
Janez Kušar
 25. 7. 2026 | 09:56
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Če se vam zdi, da ste njihova najljubša tarča, si tega ne domišljate. Raziskave kažejo, da imajo komarji med ljudmi res svoje favorite, med njimi pa so pogosto prav športno aktivni.

Zakaj športniki privlačijo komarje?

Razlog ni v krvi, kot pogosto slišimo, temveč predvsem v tem, kaj telo oddaja po telesni aktivnosti. Med vadbo in po njej izdihamo več ogljikovega dioksida, ki ga komarji zaznajo že na precejšnji razdalji. Zanje predstavlja nekakšen orientacijski signal, ki jih usmeri proti potencialnemu gostitelju. Ob tem se poveča tudi telesna temperatura, koža postane toplejša, z znojem pa se izločajo snovi, kot sta mlečna kislina in amonijak. Prav ta kombinacija vonjav komarjem sporoča, da je v bližini primerna »žrtev«. Zato ni presenetljivo, da vas po večernem treningu pogosto obletava bistveno več komarjev kot pred začetkom vadbe.

Tudi barva oblačil ni nepomembna

Na število pikov lahko vpliva celo izbira oblačil. Raziskave kažejo, da komarje bolj privlačijo temni odtenki, predvsem črna, temno modra in rdeča. Svetla oblačila so zato poleti pametnejša izbira, saj poleg tega, da odbijajo sončno toploto, zmanjšajo tudi verjetnost, da boste postali tarča komarjev.

Ali je pomembna krvna skupina?

Pogosto slišimo, da komarji raje pikajo ljudi z določeno krvno skupino. Nekatere raziskave res nakazujejo, da naj bi bili nekoliko bolj privlačni posamezniki s krvno skupino 0. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da ta dejavnik igra precej manjšo vlogo kot telesna temperatura, količina izdihanega ogljikovega dioksida in sestava znoja. Krvna skupina sama po sebi ne odloča, kdo bo domov prišel s petimi piki in kdo brez enega samega.

Kako se zaščititi pred komarji?

Po večerni rekreaciji je priporočljivo, da se čim prej oprhate. Tako s kože sperete znoj in druge snovi, ki komarje najbolj privlačijo. Če nameravate po vadbi ostati na prostem, uporabite repelent z dokazano učinkovitimi učinkovinami. V naravi, zlasti ob rekah, jezerih in v gozdovih, je smiselno nositi lahka oblačila z dolgimi rokavi in hlačnicami. Komarji so najbolj dejavni ob mraku in v zgodnjih jutranjih urah. Če je mogoče, rekreacijo načrtujte nekoliko prej ali pozneje, ko je njihova aktivnost manjša.

Zaradi komarjev se športu ni treba odpovedati

Če imate občutek, da vas komarji po športni aktivnosti naravnost obožujejo, vas občutek ne vara. Po vadbi ste zaradi telesne toplote, izdihanega zraka in vonja znoja zanje preprosto lažje opazna in privlačnejša tarča. Dobra novica pa je, da se vam zaradi tega ni treba odpovedati teku, kolesarjenju ali pohodništvu. Že svetlejša oblačila, hiter tuš po vadbi in uporaba kakovostnega repelenta lahko občutno zmanjšajo število pikov.

Komarji bodo morda še vedno iskali svojo naslednjo žrtev, vi pa boste po poletni rekreaciji precej manj popraskani.

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