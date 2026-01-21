  • Delo d.o.o.
PAZITE NA SVOJE ZOBE

Vaši zobje lahko razkrijejo, kako dolgo boste živeli. Presenetljivi izsledki velike raziskave

Ključno sporočilo je, da pri oceni tveganja ni odločilno zgolj število zdravih zob, temveč tudi število ohranjenih in saniranih zob.
Manjkajoči ali poškodovani zobje lahko povzročajo kronična vnetja, ki se razširijo tudi na druge dele telesa. FOTO: Getty Images/istockphoto
Manjkajoči ali poškodovani zobje lahko povzročajo kronična vnetja, ki se razširijo tudi na druge dele telesa. FOTO: Getty Images/istockphoto
Miroslav Cvjetičanin
 21. 1. 2026 | 06:48
 21. 1. 2026 | 06:55
Stanje zob in njihovo število nista pomembna le za lep nasmeh, temveč sta lahko tudi pomemben kazalnik splošnega zdravja in tveganja za prezgodnjo smrt. Na to opozarjajo nove ugotovitve obsežne raziskave, ki kažejo, da je ustno zdravje tesno povezano z dolgoživostjo.

Manj zob, večje tveganje za prezgodnjo smrt

Raziskava, ki je bila objavljena na osaka-u.ac.jp, je analizirala zdravstvene in zobozdravstvene podatke več kot 190.000 odraslih, starih 75 let in več. Vsak zob je bil razvrščen kot manjkajoč, zdrav, saniran ali prizadet zaradi kariesa.

Rezultati so pokazali, da so zdravi in sanirani zobje skoraj enako povezani z nižjim tveganjem za umrljivost. Nasprotno pa je večje število manjkajočih ali poškodovanih zob jasno povezano s povečanim tveganjem za prezgodnjo smrt, kar potrjuje tudi ugotovitve prejšnjih raziskav.

Raziskovalci poudarjajo, da skupno število zdravih in saniranih zob natančneje napoveduje umrljivost zaradi vseh vzrokov kot zgolj število popolnoma zdravih zob ali skupno število vseh ohranjenih zob, ne glede na njihovo stanje.

Ustno zdravje kot ogledalo splošnega zdravja

Umrljivost zaradi vseh vzrokov pomeni verjetnost, da posameznik umre prej, kot bi bilo običajno pričakovano, ne glede na konkreten razlog. Strokovnjaki opozarjajo, da je ustno zdravje tesno povezano s splošnim zdravstvenim stanjem, predvsem zaradi vnetnih procesov v telesu.

Manjkajoči ali poškodovani zobje lahko povzročajo kronična vnetja, ki se razširijo tudi na druge dele telesa. Poleg tega manjše število zob otežuje žvečenje, kar lahko vodi v slabšo in hranilno osiromašeno prehrano, še en dejavnik tveganja za slabše zdravje v starosti.

Skrb za zobe pomeni več možnosti za dolgo in kakovostno življenje

Raziskava jasno izpostavlja pomen redne zobozdravstvene oskrbe. Nega in sanacija zob ne prispevata le k zdravju ustne votline, temveč lahko pomembno zmanjšata tudi tveganje za prezgodnjo smrt.

Ključno sporočilo je, da pri oceni tveganja ni odločilno zgolj število zdravih zob, temveč tudi število ohranjenih in saniranih zob. Pomanjkanje ustrezne zobozdravstvene nege je pogosto povezano tudi z nižjim socialnoekonomskim statusom, kar dodatno vpliva na pričakovano življenjsko dobo.

Podobne ugotovitve potrjujejo tudi druge raziskave, ki kažejo, da imajo starejši z znaki ustne krhkosti, kot so izguba zob, težave pri žvečenju, suha usta in motnje govora, večjo verjetnost za zgodnejšo smrt.

Kaj sledi?

Strokovnjaki zaključujejo, da bi morale prihodnje raziskave poleg števila zob podrobneje spremljati tudi njihovo stanje. Le tako bo mogoče še natančneje razumeti povezavo med ustnim zdravjem, splošnim počutjem in dolgoživostjo.

