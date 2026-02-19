  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRUGA SMER

Včasih jabolko pade daleč od drevesa. Sin Jureta Koširja ni smučar, ampak ...

Zgodba družine Košir je lep opomnik, da otroci uspešnih staršev niso dolžni slediti njihovim stopinjam.
Pianist naj bo! FOTO: Mediaspeed 
Pianist naj bo! FOTO: Mediaspeed 
Miroslav Cvjetičanin
 19. 2. 2026 | 08:42
A+A-

Ko pomislimo na športne družine, pogosto pričakujemo, da bodo otroci nadaljevali pot svojih staršev. A včasih gre življenje povsem drugo smer. Lep primer je družina Košir; sin nekdanjega vrhunskega alpskega smučarja je izbral umetnost in to klasično glasbo.

Sin Jureta Koširja, enega najuspešnejših slovenskih slalomistov, je namreč pianist.

Od slalomskih vrat do koncertnih odrov

Jure Košir se je v slovensko športno zgodovino zapisal z bronasto medaljo v slalomu na zimskih olimpijskih igrah, leta 1994 v norveškem Lillehammerju. Bil je simbol tehnične dovršenosti, poguma in tekmovalne strasti, ki je zaznamovala slovensko alpsko smučanje v devetdesetih letih.

Danes sodeluje kot strokovni komentator nacionalne televizije na olimpijadi, a doma se športne zgodbe nadaljujejo na nekoliko drugačen način. Njegov devetnajstletni sin Jalen Košir ni izbral smuči, temveč klavir.

Glasba namesto smučarskih smuči

Jalen Košir se posveča klasični glasbi in svojo prihodnost vidi na koncertnih odrih. Šolanje namerava nadaljevati na prestižni kraljevi univerzi v Veliki Britaniji, kjer želi nadgraditi svoje znanje in umetniško pot.

Medtem ko je oče z milimetrsko natančnostjo napadal slalomska vrata, sin pilí občutek za dinamiko, interpretacijo in tehnično brezhibnost na tipkah klavirja. Na prvi pogled dva povsem različna svetova, šport in umetnost, a znotraj njiju presenetljivo podobna zakonitost: disciplina, predanost in vsakodnevno delo.

Strast ostaja ista, pot je drugačna

Jure Košir je večkrat poudaril, da v sinovem glasbenem udejstvovanju prepoznava enako strast, kot jo je sam čutil do športa. Čeprav se Jalen ni podal na smučarsko pot, v družini očitno ostaja močan tekmovalni in ustvarjalni duh.

Vrhunski šport in vrhunska umetnost imata veliko skupnega, dolge ure treninga, odrekanje, spopadanje z nastopi in pritiskom javnosti. Razlika je le na prizorišču: belina snega proti črnini koncertnega klavirja.

Ko družinska tradicija dobi novo obliko

Zgodba družine Košir je lep opomnik, da otroci uspešnih staršev niso dolžni slediti njihovim stopinjam. Včasih jabolko res pade daleč od drevesa, a to ne pomeni, da ni enako kakovostno. Nasprotno. Lahko dozori na povsem drugačen način.

V primeru Jalna Koširja to pomeni, da se bo ime Košir morda nekoč namesto v športnih poročilih pojavljalo na koncertnih plakatih in v programih mednarodnih glasbenih festivalov. In prav v tem je čar, da se talent in strast lahko izrazita na najrazličnejše načine.

Več iz teme

olimpijske igreJure Koširalpsko smučanjedružina in šport
ZADNJE NOVICE
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNA MODROST

Nagual Uchu, šaman: Smo v letu ponastavljanja na vseh ravneh (Suzy)

Preselil se je na Kras, kjer skupaj s partnerko Slovenko prenavlja nekdanjo kmetijo v center za delavnice in duhovni umik ...
19. 2. 2026 | 09:00
08:42
Lifestyle  |  Polet
DRUGA SMER

Včasih jabolko pade daleč od drevesa. Sin Jureta Koširja ni smučar, ampak ...

Zgodba družine Košir je lep opomnik, da otroci uspešnih staršev niso dolžni slediti njihovim stopinjam.
Miroslav Cvjetičanin19. 2. 2026 | 08:42
08:40
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ALI JE ŠE VEDNO ŽIV?

Ugrabili napačnega dedka: policija prepričana, da so storilci zgrešili tarčo

Policija domneva, da 85-letni moški ni bil prava tarča.
19. 2. 2026 | 08:40
08:40
Novice  |  Slovenija
POMAGAJO ŽABICAM

Prostovoljcem prekipelo: »Frajerji v avtih višjega cenovnega razreda, ki namenoma povozite živali ...«

Dodali so še, da so jih nekateri z nasmeški spraševali, ali dvoživke »nabirajo za jest«.
19. 2. 2026 | 08:40
08:20
Bulvar  |  Glasba in film
ORTO FEST

Največji klubski festival pri nas: od Hamo & Tribute 2 Love do Challeta Salleta

Orto Fest v legendarnem ljubljanskem baru bo letos že šestindvajsetič. Polovica programa bodo zasedli izvajalci iz tujine.
Mitja Felc19. 2. 2026 | 08:20
08:11
Lifestyle  |  Polet
ZAČNIMO ŽE DANES

Raztezanje doma: zakaj ga večina dela narobe in kako ga izvajati pravilno

Ena največjih napak je raztezanje brez ogrevanja.
19. 2. 2026 | 08:11

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Ali je lahko pametni telefon tudi dobra poslovna naložba?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki