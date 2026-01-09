  • Delo d.o.o.
ŽENSKE, POZOR

Več kot polovica srčnih infarktov pri mlajših ženskah ni posledica zamašenih žil

Posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da so bili številni srčni infarkti zaradi raztrga koronarne arterije sprva napačno pripisani zamašitvi žil.
Analiza več kot tisoč srčnih infarktov pri osebah, mlajših od 65 let, je pokazala, da pri ženskah več kot polovica teh dogodkov ni bila posledica aterotromboze. FOTO: Getty Images
Analiza več kot tisoč srčnih infarktov pri osebah, mlajših od 65 let, je pokazala, da pri ženskah več kot polovica teh dogodkov ni bila posledica aterotromboze. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 9. 1. 2026 | 11:00
4:42
A+A-

Dolga leta je veljalo prepričanje, da je večina srčnih infarktov posledica zamašenih koronarnih arterij, kar vodi v aterotrombozo, stanje, pri katerem krvni strdki preprečijo normalen pretok krvi do srca.

Novejše raziskave pa kažejo, da je takšno razumevanje pogosto napačno, zlasti pri mlajših odraslih in še posebej pri ženskah. Vse več dokazov kaže, da pomemben delež srčnih infarktov nastane zaradi drugih, manj prepoznanih vzrokov.

Srčni infarkti brez zamašenih arterij

Analiza več kot tisoč srčnih infarktov pri osebah, mlajših od 65 let, je pokazala, da pri ženskah več kot polovica teh dogodkov ni bila posledica aterotromboze. Pri moških je bil ta mehanizem sicer še vedno najpogostejši, vendar se je tudi pri njih pokazalo, da obstajajo pomembni alternativni vzroki.

Pri ženskah je bila zamašitev arterij odgovorna za manj kot polovico srčnih infarktov, kar ima pomembne posledice za preprečevanje, diagnosticiranje in zdravljenje bolezni srca. Napačna ocena osnovnega vzroka lahko namreč vodi v neučinkovito ali celo neustrezno zdravljenje.

Neravnovesje med dotokom in porabo kisika

Pri ženskah je bil pomemben delež srčnih infarktov posledica tako imenovanega sekundarnega infarkta miokarda zaradi neravnovesja med dotokom kisika in potrebami srca. Gre za stanje, pri katerem srce ne prejme dovolj kisika, čeprav arterije niso zamašene.

Takšno neravnovesje lahko povzročijo različni stresni dejavniki v telesu, kot so slabokrvnost, okužbe, vnetja ali druge hude obremenitve organizma. Pri ženskah, mlajših od 45 let, je bil ta mehanizem celo najpogostejši vzrok srčnega infarkta.

Med pomembnimi vzroki so se pokazali tudi nenadni raztrgi stene koronarne arterije, pri katerih se kri nabira znotraj žilne stene, ter embolije, ko krvni strdki v srce prispejo iz drugih delov telesa. Skupaj so bili ti vzroki pri mlajših ženskah enako pogosti kot klasična aterotromboza.

Višja smrtnost pri netipičnih oblikah infarkta

Osebe, pri katerih je bil srčni infarkt posledica neravnovesja med dotokom in porabo kisika, so imele tudi najvišjo stopnjo umrljivosti v naslednjih petih letih. Razlaga tiči v tem, da gre pogosto za ljudi s težjim splošnim zdravstvenim stanjem in več pridruženimi boleznimi, ki niso nujno povezane s srcem.

Posebej zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da so bili številni srčni infarkti zaradi raztrga koronarne arterije sprva napačno pripisani zamašitvi žil. Takšne napačne diagnoze so bile pri ženskah bistveno pogostejše.

image_alt
Odstranite eno stvar iz svojega doma in živite dlje! Preprost nasvet za bolj zdravo življenje brez stresa

Stres, embolije in drugi sprožilci

Če osnovni vzrok srčnega infarkta ni pravilno prepoznan, se lahko izbere napačen način preprečevanja ponovitve. Zato strokovnjaki opozarjajo na nujnost širšega razmišljanja pri obravnavi mlajših bolnikov, predvsem žensk.

Poleg klasičnih dejavnikov tveganja je treba upoštevati tudi vpliv stresa, nenadnih telesnih obremenitev, hormonskih sprememb in drugih sprožilcev, ki lahko povzročijo srčni dogodek tudi brez zamašenih arterij.

Raziskave še niso dokončno pojasnile, zakaj so razlike med spoloma tako izrazite. Možni razlogi vključujejo različen vpliv dejavnikov tveganja, hormonske razlike ter dejstvo, da ženske pogosteje pozno poiščejo zdravniško pomoč.

Zakaj klasični presejalni testi niso dovolj

Ocena tveganja za srčni infarkt se pogosto opira na standardne točkovne sisteme, ki temeljijo predvsem na dejavnikih, povezanih z aterosklerozo. Analize zdravstvenih podatkov pa kažejo, da bi skoraj polovico oseb, ki so kmalu zatem doživele srčni infarkt, takšni modeli uvrstili med nizko ali mejno ogrožene.

To pomeni, da obstoječi presejalni sistemi pogosto ne zaznajo tveganja pri ljudeh, katerih srčni infarkt ni posledica klasične zamašitve žil.

Razumevanje vzroka rešuje življenja

Strokovnjaki poudarjajo, da je razumevanje dejanskega vzroka srčnega infarkta enako pomembno kot njegovo zdravljenje. Le pravilna diagnoza omogoča ustrezno terapijo in učinkovito preprečevanje ponovitve.

Dobra novica je, da se z napredkom diagnostičnih metod in slikovnih tehnologij prepoznavanje netipičnih oblik srčnega infarkta izboljšuje. Kljub temu nove raziskave opozarjajo, da trenutni pristopi še vedno spregledajo pomemben delež ogroženih posameznikov.

