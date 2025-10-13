Več kot tisoč kolesarjev zavzelo Istro: sončen vikend in navdušujoči vzpon na Boršt

Sončen in prijetno topel oktobrski konec tedna je v Koper privabil več kot tisoč rekreativnih kolesarjev iz Slovenije in tujine.

Udeležili so se 12. Istrskega kolesarskega maratona, največjega rekreativnega kolesarskega dogodka v slovenski Istri, ki je tudi letos ponudil tri razgibane trase po slikovitih istrskih cestah ter tradicionalni vzpon na Boršt.

Dogajanje se je začelo že v soboto pri Taverni v Kopru, kjer so pripravili otroški kolesarski festival z ustvarjalnimi delavnicami, spretnostnim poligonom in mini maratonom.

Več kot 130 otrok se je preizkusilo v vožnji s poganjalčki in kolesi, starši pa so uživali v kulinaričnih dobrotah in glasbenem programu. Sobotno vzdušje je popestril tudi družinski kolesarski izlet in pester animacijski program.

Nedelja v znamenju glavnega maratona

V nedeljo je sledil vrhunec dogajanja – glavni maratonski dan, ki je privabil nekaj čez 900 kolesarjev vseh starosti in stopenj pripravljenosti. Ob 10. uri so iz Pristaniške ulice startali udeleženci vseh treh tras, dolgih 10, 49 in 77 kilometrov.

Ob progi so jih spodbujali navijači, na cilju pa jih je pričakala pogostitev in živahno vzdušje na Istrski tržnici, kjer se je predstavilo kar 20 različnih ponudnikov.

Kralj in kraljica Boršta – najhitrejša Avdič Čepak in Reberšek

Letos je bila novost tekmovalni vzpon na Boršt za udeležence srednje trase Luka Koper, kjer so se pomerili za nazive princa in princese Boršta, medtem ko sta se na dolgi trasi za naziv kralja in kraljice pomerila najhitrejša kolesarja v vzponu.

Prapra kolesači. FOTO: Marko Pleterski - Xod

Na najdaljši trasi je bila najhitrejša Stina Avdič Čepak iz Hrvatinov, ki je s časom 8:50 znova osvojila naslov kraljice vzpona na Boršt. Med moškimi je bil najhitrejši Jernej Reberšek iz Radovljice s časom 7:53.

»Klanec je kratek, a zelo naporen. Prvič sem kolesaril po slovenski Istri in moram reči, da je bila proga čudovita – vreme idealno, razgledi pa izjemni,« je po dogodku povedal Reberšek.

Kolesarjenje po Istri te zbrati. FOTO: Marko Pleterski

Novopečena princesa Boršta je postala 18-letna Maša Konestabo iz Ankarana s časom 14:16, ki je navdušeno dejala:

»Maratona sem se udeležila, ker sem želela preizkusiti svoje sposobnosti – in očitno mi je uspelo!«

Naziv princa Boršta 2025 si je priboril 17-letni Artur Konobacky iz Maribora, ki je zahtevni vzpon premagal v času 9:02.

»S kolesarstvom se želim v prihodnosti ukvarjati profesionalno – morda nekoč stati na stopničkah kakšnega velikega kolesarskega tekmovanja,« je dejal po cilju.

Letošnje medalje. FOTO: Marko Pleterski - Xod

Na klancu z nasmehom. FOTO: Marko Pleterski - Xod

Maraton, ki povezuje ljudi in regije

Predstavnik organizatorja Goran Sambt je po uspešno zaključenem vikendu izpostavil:

»Letos smo znova dokazali, da je Istrski kolesarski maraton dogodek, ki povezuje – kolesarje, družine, lokalne skupnosti in turistične ponudnike. Sončno vreme in odlična energija vseh udeležencev sta prispevala k izjemnemu vzdušju. Že zdaj se veselimo prihodnjega leta, ko bomo dogodek še nadgradili.«

Po ocenah organizatorjev se je v dveh dneh dogodkovnega vikenda zbralo več kot 3.000 obiskovalcev, ki so soglasno pohvalili odlično organizacijo, pristno istrsko vzdušje ter varno izvedbo dogodka, za kar so poskrbeli prostovoljci, redarji in lokalne občine.

Pred startom. FOTO: Marko Pleterski - Xod

Start istrskega kolesarskega maratona 2025. FOTO: Marko Pleterski - Xod

Čudovit dan na kolesu. FOTO: Marko Pleterski - Xod

Čudovita trasa. FOTO: Marko Pleterski - Xod

Istrski kolesarski maraton 2025. FOTO: Marko Pleterski - Xod Delo