Večerne vaje, ki pripravijo telo na počitek

Mnogi ljudje posegajo po intenzivnih treningih, da bi izboljšali kakovost spanja. Vendar pa lahko visoko intenzivna vadba tik pred spanjem doseže nasproten učinek.

Raziskave, objavljene v reviji Nature Communications leta 2025, kažejo, da lahko intenzivna vadba v štirih urah pred spanjem poveča srčni utrip in telesno temperaturo, kar otežuje sproščanje.

Če želite telo pripraviti na počitek, potrebujete dejavnosti, ki naravno upočasnijo dihanje in znižajo telesno temperaturo. Organizacija Sleep Foundation priporoča nežne oblike gibanja, kot sta joga ali raztezanje, saj pomagajo telesu preiti v stanje, pripravljeno na spanje. Takšne nizko intenzivne vaje podpirajo delovanje parasimpatičnega živčnega sistema, ki omogoča sprostitev.

Tri preprosti položaji

Za koristi večerne joge vam ni treba biti strokovnjak. Začnite s predklonom v širokem razkoraku. Udobno sedite na tleh, noge razprite in kolena rahlo pokrčite. Počasi se nagnite naprej ter glavo naslonite na blazino ali vzglavnik. Globoko dihajte skozi nos in v tem položaju ostanite nekaj minut. Nežen razteg pomaga sprostiti hrbet, boke in noge.

Nato poskusite sedeči zasuk za sproščanje napetosti v hrbtenici. Sedite vzravnano, eno nogo prekrižajte čez drugo in trup nežno zasukajte proti dvignjenemu kolenu. Gibi naj bodo tekoči, dihanje pa enakomerno. Vajo ponovite še na drugi strani, da uravnotežite razteg. Na koncu se sprostite v položaju »noge ob steni«. Ulezite se na hrbet in noge iztegnite navzgor ob steni.

Ta nežna inverzija omogoča, da se kri vrača proti srcu, zmanjšuje pritisk v nogah ter pomirja živčni sistem. V tem položaju ostanite več minut ter dihajte počasi in enakomerno.

Vzpostavitev pomirjujoče rutine

Preprosta večerna rutina gibanja lahko telesu sporoči, da je čas za počitek. Mehka svetloba, tiho okolje in počasno dihanje dodatno okrepijo učinek.

Po navedbah organizacije Sleep Foundation vzpostavitev dosledne večerne rutine možganom sporoča, da je čas za umirjanje. Vključevanje sproščujočih dejavnosti v zadnjih 30 do 60 minutah pred spanjem, na primer izklop zaslonov, meditacija, branje ali priprava spalnega okolja, lahko olajša uspavanje in izboljša splošno kakovost spanja.