Večina diet se konča z razočaranjem. Pravi razlog za neuspeh je globlji, kot si mislite

Hitro hujšanje pogosto prinese kratkoročne rezultate, dolgoročno pa se kilogrami vrnejo. Debelost je kronična bolezen, ki je ni mogoče odpraviti z eno samo dieto. Uspešno uravnavanje telesne teže zahteva spremembo prehranskih in gibalnih navad, razumevanje čustvenega odnosa do hrane ter dolgoročno podporo.

Vsako leto se pojavijo nove diete, ki obljubljajo hitro izgubo kilogramov in preprosto pot do idealne postave. Toda zakaj se toliko ljudi po končanem hujšanju znova zredi? Težava pogosto ni v pomanjkanju volje, temveč v pristopu, ki ne upošteva vseh vzrokov za nastanek debelosti.

Debelost je kronična bolezen, na katero vplivajo številni dejavniki: genetika, okolje, prehranske navade, telesna dejavnost, psihološko stanje in delovanje organizma. Zato je ni mogoče uspešno obravnavati zgolj z omejevanjem hrane. Cilj zdravljenja ni samo manjša številka na tehtnici, temveč dolgoročno izboljšanje zdravja in kakovosti življenja.

Debelost ni samo posledica prehranjevanja

Debelost je Svetovna zdravstvena organizacija že leta 1997 opredelila kot kronično bolezen. Danes je jasno, da gre za kompleksno zdravstveno stanje, pri katerem sodelujejo biološki, psihološki in družbeni dejavniki. Pri obravnavi je zato pomembno razumeti, kako je do čezmerne telesne mase sploh prišlo. Enak pristop ne more biti primeren za vse, saj se ljudje razlikujejo po zdravstvenem stanju, življenjskih okoliščinah, presnovnih značilnostih in vedenjskih vzorcih.

Indeks telesne mase lahko pomaga oceniti telesno maso glede na višino, vendar sam po sebi ne pojasni vzrokov za debelost in ne pove vsega o posameznikovem zdravju. Pri strokovni obravnavi so pomembni tudi sestava telesa, morebitni zapleti, prehranske navade, telesna pripravljenost in psihološki dejavniki. Zdravljenje zato zahteva celosten pristop, ki lahko vključuje zdravnika, strokovnjaka za klinično prehrano, kineziologa in psihologa. Pomembno je, da se načrt prilagaja posamezniku in njegovim potrebam.

Zakaj hitre diete pogosto ne delujejo?

Številne priljubljene diete temeljijo na strogih omejitvah, izločanju posameznih skupin živil ali obljubah o hitri izgubi kilogramov. Takšni pristopi lahko povzročijo začetno zmanjšanje telesne mase, vendar pogosto ne ponudijo načrta, kako doseženo težo tudi dolgoročno vzdrževati. Pri izrazitem omejevanju energijskega vnosa lahko človek izgublja tudi mišično maso, ne le maščevja. Posledice so lahko zmanjšana telesna zmogljivost, slabše počutje in težje ohranjanje funkcionalnih sposobnosti. Tveganje je večje pri neuravnoteženih dietah, zlasti če trajajo dlje časa ali niso strokovno nadzorovane.

Ljudje ne jedo samo zaradi lakote. FOTO: Getty Images

Po izgubi telesne mase se telo tudi fiziološko prilagodi. Apetit se lahko poveča, občutek sitosti se spremeni, energijska poraba pa se zmanjša. Zaradi teh prilagoditev je vzdrževanje nižje telesne mase pogosto zahtevnejše, kot je bilo pričakovano.

Če se človek po koncu diete vrne k prejšnjim navadam, se lahko kilogrami postopoma povrnejo. Ponovno hujšanje, razočaranje in občutek neuspeha lahko ustvarijo začaran krog, v katerem vsaki novi dieti sledita kratkotrajno zadovoljstvo in ponovna pridobitev teže. To ne pomeni, da so vsi prehranski načrti škodljivi. Ustrezno sestavljen prehranski načrt je lahko pomemben del zdravljenja debelosti. Težava nastane, kadar je edini cilj čim hitrejše hujšanje, dolgoročne prehranske in vedenjske spremembe pa ostanejo zanemarjene.

Čustveni odnos do hrane je pomembnejši, kot si mislimo

Ljudje ne jedo samo zaradi lakote. Hrana je lahko povezana tudi z nagrajevanjem, druženjem, navadami in čustvi. Nekateri po njej posežejo predvsem takrat, ko so pod stresom, žalostni, osamljeni ali razočarani.

Če hrana postane glavni način spoprijemanja z neprijetnimi občutki, se lahko sčasoma razvije vedenjski vzorec, ki otežuje uravnavanje telesne teže. Kratkoročno prehranjevanje prinese občutek ugodja ali olajšanja, dolgoročno pa lahko poveča nezadovoljstvo in občutek izgube nadzora. Zato je pri zdravljenju debelosti pomembno tudi razvijanje bolj zdravega odnosa do sebe. Namesto osredotočanja zgolj na kilograme je smiselno prepoznati okoliščine, v katerih se pojavi želja po hrani, in poiskati druge načine spoprijemanja s stresom.

Pri tem lahko pomagajo psihološka podpora, učenje tehnik obvladovanja stresa, ustrezna organizacija dneva in postopno spreminjanje prehranskih navad. Če je prehranjevanje povezano z izrazito stisko ali občutkom izgube nadzora, je smiselna tudi strokovna pomoč. Pomembno je, da človek svoje telesne mase ne enači z lastno vrednostjo. Občutek sramu in krivde lahko oteži spremembe, medtem ko realni cilji in podporno okolje pomagajo pri vztrajanju.

Uspešno uravnavanje telesne teže ni tekmovanje v odrekanju. FOTO: Getty Images

Zdrave navade se začnejo že v otroštvu

Na razvoj debelosti vpliva tudi okolje, v katerem živimo. Dolgotrajno sedenje, pomanjkanje gibanja, hiter življenjski tempo in preprosta dostopnost energijsko bogate hrane lahko prispevajo k pridobivanju telesne mase. Pomembno vlogo ima družina, saj se prehranske in gibalne navade oblikujejo že v otroštvu. Otroci se učijo z opazovanjem odraslih, zato so skupni obroki, raznolika prehrana, redno gibanje in pozitiven odnos do telesa pomemben del preventive. Pri preprečevanju debelosti ni smiselno poudarjati zgolj videza ali telesne teže. Veliko pomembnejše je spodbujanje zdravih navad, ki jih je mogoče ohraniti tudi pozneje v življenju.

Zgodnje pridobivanje zdravih navad lahko zmanjša tveganje za razvoj debelosti, vendar nikoli ne smemo sklepati, da je posameznik za svojo telesno maso kriv sam. Na telesno težo vplivajo tudi dejavniki, na katere človek nima neposrednega vpliva.

Cilj ni hitro hujšanje, temveč dolgoročna sprememba

Učinkovito zdravljenje debelosti zahteva čas. Namesto velikih in nenadnih sprememb je pogosto primerneje določiti več manjših, dosegljivih ciljev, ki se postopoma vključijo v vsakdanje življenje. Prvi korak je lahko bolj urejen ritem prehranjevanja, drugi več rednega gibanja, tretji pa prepoznavanje okoliščin, ki sprožajo čezmerno prehranjevanje. Napredek ni vedno enakomeren, zato je pomembno, da se načrt po potrebi prilagaja. Telesna dejavnost ima pri tem pomembno vlogo. Pomaga ohranjati mišično maso in telesno zmogljivost, podpira zdravje srca in ožilja ter prispeva k uravnavanju presnove. Primerna oblika gibanja je odvisna od posameznikovih sposobnosti, zdravstvenega stanja in osebnih preferenc. Najboljši program je praviloma tisti, ki ga človek lahko izvaja redno in dolgoročno.

Pomembno je tudi, da cilj ni vedno nujno velika izguba kilogramov. Pri nekaterih ljudeh je lahko pomemben uspeh že preprečevanje nadaljnjega pridobivanja telesne mase, izboljšanje telesne pripravljenosti ali zmanjšanje dejavnikov tveganja za bolezni, povezane z debelostjo. Če spremembe prehrane in gibanja ne zadostujejo, so glede na zdravstveno stanje lahko primerne tudi druge oblike zdravljenja, vključno z zdravili ali kirurškim zdravljenjem. O njihovi primernosti odloča zdravstveni strokovnjak, ki upošteva posameznikove potrebe in tveganja.

Kako ohraniti doseženo telesno težo?

Vzdrževanje nižje telesne mase je dolgoročen proces. Navade, ki pomagajo pri hujšanju, morajo postati del vsakdanjega življenja tudi po doseženem cilju. Če se človek vrne k prejšnjemu načinu prehranjevanja in neaktivnosti, se lahko telesna teža znova poveča. Pri tem so koristni redno spremljanje navad, realna pričakovanja in pravočasno prepoznavanje sprememb. Občasna odstopanja niso neuspeh, temveč normalen del procesa. Pomembno je, da posameznik zaradi njih ne opusti vseh doseženih sprememb.

Prav tako ni smiselno pričakovati, da bo zdravljenje potekalo brez težav. Telesna masa se lahko spreminja zaradi različnih bioloških in življenjskih dejavnikov. Če se napredek ustavi ali se teža poveča, je bolje pregledati načrt in poiskati ustrezno podporo kot se zateči k še strožji dieti.

Uspešno uravnavanje telesne teže ni tekmovanje v odrekanju. Temelji na uravnoteženi prehrani, redni telesni dejavnosti, razumevanju lastnih navad in dolgoročni skrbi za zdravje. Namesto iskanja nove čudežne diete je zato smiselneje graditi spremembe, ki jih je mogoče ohraniti. Cilj ni samo izgubiti kilogramov, temveč izboljšati zdravja, počutja in kakovosti življenja.