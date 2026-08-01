Večina jo zavrže, a je prava zakladnica zdravja

Mnogi pred pripravo lososa odstranijo kožo in jo zavržejo, čeprav vsebuje številne koristne hranilne snovi. Strokovnjaki poudarjajo, da je lososova koža za večino ljudi varna za uživanje, vendar obstajajo tudi izjeme, ko je potrebna večja previdnost.

Lososova koža vsebuje dragocene omega-3 maščobne kisline

Losos velja za eno najbolj zdravih rib. Bogat je z beljakovinami, vitamini skupine B in vitaminom D ter minerali, kot sta fosfor in niacin. Poleg mesa pa veliko koristnih snovi vsebuje tudi njegova koža. V njej je veliko dolgoverižnih maščobnih kislin omega-3, za katere raziskave kažejo, da lahko prispevajo k zniževanju ravni trigliceridov v krvi in zmanjšujejo tveganje za bolezni srca in ožilja.

Priprava lososa s kožo ima še eno prednost. Med pečenjem ali peko se v mesu bolje ohranijo naravne maščobe in hranilne snovi, ki bi se sicer lahko izgubile.

Pomembno je, od kod prihaja losos

Čeprav je lososova koža praviloma varna za uživanje, strokovnjaki opozarjajo, da je pomembno poznati izvor ribe. Zaradi onesnaževanja morij in rek lahko ribe skozi življenje v telesu kopičijo različna onesnaževala. Največ previdnosti je priporočljive pri gojenem atlantskem lososu, ki lahko vsebuje več škodljivih snovi kot divji losos. Za najvarnejšo izbiro velja divji pacifiški losos, pri katerem je tveganje za onesnaženost praviloma manjše.

V koži se lahko kopičijo škodljive snovi

V ribah se lahko kopičijo okoljska onesnaževala, med njimi poliklorirani bifenili (PCB) in metil živo srebro. PCB sodijo med rakotvorne snovi, metil živo srebro pa lahko ob večjih količinah škoduje živčnemu sistemu. Posebna previdnost je priporočljiva pri nosečnicah, saj lahko nekatere škodljive snovi prehajajo tudi na razvijajoči se plod. Zato se v času nosečnosti in dojenja svetuje zmernost pri uživanju rib z višjo vsebnostjo onesnaževal. Tudi pri majhnih otrocih je smiselno izbirati kakovostne ribe iz preverjenih virov.

Za večino ljudi koristi pretehtajo tveganja

Če losos prihaja iz čistih voda oziroma preverjenih virov, zdravstvene koristi uživanja kože pri večini ljudi presegajo morebitna tveganja. Strokovnjaki zato priporočajo, da je losos redno na jedilniku kot del uravnotežene prehrane.

Hrustljava poslastica, ki jo mnogi spregledajo

Lososovo kožo je mogoče pripraviti tudi samostojno. Po pečenju ali cvrtju postane prijetno hrustljava in jo lahko postrežemo kot zdrav prigrizek, dodatek k solatam ali kot sestavino različnih ribjih jedi in sušija. Ker vsebuje veliko kakovostnih maščob in beljakovin, predstavlja hranilno bogatejšo alternativo številnim industrijsko predelanim prigrizkom.

Pravilno pripravljena lososova koža tako ni le okusna, ampak je lahko tudi dragocen del zdrave prehrane – seveda ob zmernem uživanju in izbiri kakovostnega lososa.