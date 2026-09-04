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NOVO O BANANAH

Večina ljudi bananin olupek vrže stran. To je napaka, lahko ga tudi pojemo

Bananinega olupka ni treba zavreči samo zato, ker ga večina ljudi ni vajena uživati.
Bananin olupek ni zgolj odpadek. FOTO: Getty Images
Bananin olupek ni zgolj odpadek. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 4. 9. 2026 | 15:00
4:08
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Bananin olupek običajno konča med biološkimi odpadki, vendar ga ni nujno treba zavreči. Vsebuje vlaknine, kalij, aminokisline, zdrave maščobe in antioksidante, uporabiti pa ga je mogoče tudi pri pripravi hrane.

Ko pojemo banano, olupek skoraj samodejno konča v košu za biološke odpadke. Toda rumeni ovoj priljubljenega sadeža ni zgolj odpadek. Bananin olupek je namreč užiten in vsebuje številna hranila, ki so lahko koristna kot del uravnotežene prehrane.

Po podatkih zdravstvenih prehranskih virov vsebuje prehranske vlaknine, kalij, aminokisline, zdrave maščobe in antioksidante. Pri manj zrelih bananah naj bi bilo v olupku tudi več nekaterih antioksidativnih spojin.

Kaj vsebuje bananin olupek?

Ena od pomembnih sestavin bananinega olupka so prehranske vlaknine. Te imajo pomembno vlogo pri normalnem delovanju prebave in lahko pomagajo pri bolj stabilnem dvigu ravni sladkorja v krvi po obroku. V olupku je tudi kalij, mineral, ki ima pomembno vlogo pri normalnem delovanju mišic in živčevja ter pri vzdrževanju normalnega krvnega tlaka. Poleg tega vsebuje različne antioksidativne spojine. Antioksidanti pomagajo ščititi celice pred oksidativnim stresom, ki nastaja tudi zaradi običajnih presnovnih procesov v telesu. Prav zaradi svoje sestave je bananin olupek zanimiv tudi z vidika zmanjševanja količine zavržene hrane.

Bananin olupek je užiten, vendar ga je treba pravilno pripraviti

Čeprav je bananin olupek užiten, ga ni priporočljivo preprosto zaužiti takoj po odstranitvi z banane. Pred uporabo ga je treba temeljito oprati, saj je lahko na površini umazanija in v primeru konvencionalno pridelanih banan tudi ostanki fitofarmacevtskih sredstev. Zato je pri uporabi olupka smiselno izbrati banane iz ekološke pridelave, vendar tudi pri njih temeljito pranje ni odveč.

Surov bananin olupek je precej čvrst in ima lahko nekoliko grenak okus. Pri kuhanju pa se zmehča in postane precej primernejši za uživanje.

Kako lahko uporabimo bananin olupek?

Možnosti je več. Olupek lahko narežemo na tanke koščke in ga dodamo jedem, pripravljenim v ponvi. Uporabimo ga lahko tudi v smutijih, kjer se dobro poveže z drugimi sestavinami. Drobno sesekljan bananin olupek je mogoče vmešati tudi v bananin kruh oziroma druga peciva, kjer se zaradi toplotne obdelave zmehča. Pri tem je pomembno, da ga pred uporabo dobro operemo in po možnosti toplotno obdelamo.

Ali je bananin olupek res bolj zdrav od sadeža?

Ne. To, da je olupek užiten, še ne pomeni, da je bolj hranljiv ali bolj zdrav od bananinega mesa. Tudi sam sadež vsebuje pomembna hranila in je lahko del uravnotežene prehrane. Prednost uporabe olupka je predvsem v tem, da lahko izkoristimo večji del živila in zmanjšamo količino zavržene hrane. Pomembno je tudi, da uživanje bananinega olupka ne pomeni posebnega zdravilnega učinka. Ne gre za čudežno živilo, temveč za zanimiv način, kako lahko užitni del živila uporabimo nekoliko bolj celovito.

Preden bananin olupek pojeste, ne pozabite na to

Če se odločite za uporabo bananinega olupka, ga pred pripravo dobro operite, odstranite morebitne poškodovane dele in ga zaradi teksture raje toplotno obdelajte. Čeprav je užiten, lahko pri nekaterih ljudeh povzroči prebavne težave, predvsem če ga zaužijejo veliko. Zato je najbolje začeti z manjšo količino.

Bananin olupek torej ni zgolj odpadek. Je užiten in vsebuje vlaknine, kalij ter druge rastlinske spojine, zato ga je mogoče ob ustrezni pripravi vključiti tudi v prehrano. Vsekakor pa ni treba zavreči olupka samo zato, ker ga večina ljudi tega ni vajena uživati.

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