Velenjski grad, ena najbolje ohranjenih srednjeveških utrdb v Sloveniji, stoji na strmi skalni kopici približno 60 metrov nad mestom Velenje, kar pomeni okoli 450 metrov nadmorske višine. Grad je star približno 700 let, prvič pa se omemba o njem pojavi že leta 1270.

Grad je tipična vojaško-stanovanjska utrdba, katere tloris se je prilagajal terenu. Čez stoletja so grad večkrat spreminjali in dograjevali, današnjo podobo renesančnega dvorca, palacia, pa je grad dobil v 16. stoletju. Najbolj izstopa mogočna rondela v jugovzhodnem delu grajskega kompleksa, ki jo opredeljujejo renesančna okna v prvem nadstropju, kamnit paličasti venec, značilne izlivnice za smolo ter tipične pravokotne line ali strelnice.

Podobna renesančna okna najdemo tudi na dvoriščni strani južnega trakta, portal v vhodnem stolpu pa sledi istemu značilnemu profilu. V manjši meri se je grad spreminjal vse do 18. stoletja. Notranja oprema se je žal ohranila le v omejenem obsegu, arhitekturna podoba pa ostaja skoraj popolnoma ohranjena. Dvižni most so odstranili sredi 19. stoletja.

Zgodovinski preizkusi

V 17. stoletju so uporni kmetje oplenili in razdejali skoraj vse gradove v Šaleški dolini, med njimi Grad Turn pri Velenju, Šoštanj in Šalek. Velenjski grad se je s svojimi hlapci uspešno obranil, saj je bil najbolje utrjen. Zgodovinski zapisi omenjajo tudi dvakratni napad Turkov, ki je bil neuspešen, saj so napadalci uničili le okoliške naselbine.

Lastniki skozi stoletja

Prvi lastniki gradu so bili gospodje Kunšperški, veja ptujske gospode, do 14. stoletja. Grad je kasneje pogosto menjaval lastnike. Med najpomembnejšimi so bili Wagen - Liechtenberški v 16. stoletju, rodbina Adamovich (1858–1918) in zadnji predvojni lastniki, italijanska plemiška rodbina Coronini – Kromberg (1918–1943).

Velenjski grad danes

Danes je Velenjski grad muzej rudarstva, ki obiskovalcem ponuja tudi čudovite razglede na Šaleško dolino. Občudujemo lahko posledice stoletnega rudarstva, saj so na mestu nekdanjih kmečkih vasi nastala tri jezera, ob katerih stojijo mogočne betonske strukture termoelektrarn.

Velenjski grad tako združuje srednjeveško zgodovino, renesančno arhitekturo in industrijsko dediščino, kar ga dela privlačnega tako za ljubitelje zgodovine kot za turiste, ki iščejo edinstvene razglede nad Šaleško dolino.

