Novi sporazum Ski Region bo imetnikom sezonskih smučarskih vozovnic omogočil po tri dni smučanja na partnerskih smučiščih. V projekt je vključenih tudi 16 slovenskih smučišč.

Na Jahorini so predstavniki smučarskih centrov iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Slovenije podpisali sporazum o regionalnem sodelovanju, poimenovan Ski Region, ki prinaša pomembno novost za ljubitelje zimskih športov.

Dogovor predvideva, da bodo lahko imetniki sezonskih smučarskih vozovnic na partnerskih smučiščih smučali po tri dni, ne da bi morali za te dni kupiti dodatno smučarsko vozovnico. Pobuda je namenjena povezovanju smučarskih destinacij, izboljšanju turistične ponudbe in skupni promociji zimskega turizma v regiji.

S slovensko sezonsko vozovnico tudi na Jahorino, Bjelašnico in Kopaonik

Generalni direktor Olimpijskega centra Jahorina Igor Žiljak je pojasnil, da bodo lahko imetniki sezonskih vozovnic tega centra tri dni smučali na Bjelašnici, prav tako pa po tri dni na partnerskih smučiščih v Sloveniji, Srbiji in Črni gori.

»Vsa smučišča v regiji so se strinjala, da bodo naše sezonske vozovnice veljale tudi v centrih, s katerimi smo podpisali sporazum, in sicer za tri dni smučanja. Upam, da bomo tako turistom omogočili še boljše smučarske izkušnje in prijetnejše doživetje,« je povedal Žiljak. Prepričan je, da bo sodelovanje povečalo zanimanje za zimske destinacije v regiji, predvsem za Jahorino, Bjelašnico in Kopaonik, ki že zdaj privabljajo številne domače in tuje smučarje.

V sporazum vključenih kar 16 slovenskih smučišč

Za slovenske ljubitelje smučanja je posebej zanimivo, da je k projektu pristopilo tudi 16 slovenskih smučišč. Sporazum je v njihovem imenu podpisal podpredsednik Združenja slovenskih žičničarjev Janez Janša, ki je izrazil pričakovanje, da gre šele za začetek obsežnejšega povezovanja. »Upam, da je to šele začetek globljega in širšega sodelovanja. Morda bomo na koncu oblikovali celo enotno smučarsko vozovnico, ki bo veljala na vseh smučiščih, ki so danes podpisala sporazum,« je dejal Janša. Takšna rešitev bi lahko v prihodnosti bistveno poenostavila obisk različnih smučarskih središč, saj bi smučarji z eno vozovnico dostopali do večjega števila smučišč v različnih državah.

Pomembno: V prvotnem poročilu še ni naveden seznam vseh 16 slovenskih smučišč, prav tako niso natančno določeni pogoji uporabe vozovnic, morebitne omejitve in datum začetka veljavnosti dogovora. Te podrobnosti bodo za slovenske smučarje ključne.

Slovenska smučišča se povezujejo z Jahorino, Bjelašnico, Kopaonikom in Črno goro. FOTO: Avaz.ba

Olimpijski smučišči želita sodelovati, ne tekmovati

Pomemben del pobude je tudi povezovanje Jahorine in Bjelašnice, dveh olimpijskih gora, ki sta leta 1984 gostili tekmovanja zimskih olimpijskih iger v Sarajevu. Direktor podjetja KJP ZOI'84 Admir Bukva je poudaril, da je sodelovanje pomemben korak pri ohranjanju olimpijske dediščine in razvoju zimskega turizma.

»Naš cilj ni, da bi bili tekmeci, temveč partnerji. Z današnjim podpisom sporazuma smo to tudi dokazali,« je povedal Bukva.

Ob tem je poudaril, da morajo smučarski centri obiskovalcem zagotavljati kakovostno urejene in varne smučarske proge, hkrati pa sodelovati pri promociji posameznih destinacij in regije kot celote. Izrazil je upanje, da se bo sodelovanje že prihodnje leto še razširilo.

Tudi Črna gora odpira svoja smučišča tujim gostom

Sporazumu se je pridružil tudi smučarski center Kolašin 1600 v Črni gori. Izvršni direktor podjetja Skijališta Crne Gore Bojan Medenica je poudaril, da so ponosni na sodelovanje v regionalni pobudi. Po njegovih besedah bodo obiskovalci drugih smučarskih centrov dobili priložnost spoznati ponudbo Kolašina, medtem ko bodo imetniki sezonskih vozovnic tega črnogorskega smučišča lahko obiskovali partnerske destinacije v drugih državah. Medenica je prepričan, da bo sodelovanje koristno tudi za upravljavce smučišč, saj bodo lahko izmenjevali izkušnje, primerjali kakovost storitev in bolje razumeli pričakovanja obiskovalcev.

Slovenija podpira povezovanje smučarskih destinacij

Podporo projektu je izrazil tudi slovenski veleposlanik v Bosni in Hercegovini Damijan Sedar. Poudaril je pomen povezovanja držav s športom, aktivnim življenjskim slogom in turizmom. Ob tem je spomnil, da slovenski smučarji radi obiskujejo zimska središča v regiji, še posebej olimpijski Jahorino in Bjelašnico.

Minister za trgovino in turizem Republike Srbske Ned Puhovac je ocenil, da bo sporazum prispeval k večji prepoznavnosti regionalnih smučišč na evropskem turističnem trgu. »Menim, da s podpisom tega sporazuma pridobivamo vsi. Pridobiva celotna regija, saj širimo turistično ponudbo in krepimo položaj naše regije na evropskem trgu zimskih športov,« je povedal Puhovac. Dodal je, da pričakuje večje število smučarjev in turistov ter nadaljnjo podporo tovrstnim projektom.

Bo v prihodnosti ena smučarska vozovnica veljala za vso regijo?

Podpis sporazuma Ski Region pomeni prvi korak k tesnejšemu povezovanju smučarskih središč štirih držav. Za smučarje je najpomembnejša napovedana možnost, da bodo s sezonsko vozovnico svojega smučišča lahko določeno število dni smučali tudi na drugih partnerskih smučiščih. Dolgoročni cilj pobude pa bi lahko bil še ambicioznejši: vzpostavitev enotne regionalne smučarske vozovnice, ki bi omogočala obisk vseh sodelujočih smučišč.

Za slovenske smučarje, ki radi odkrivajo nova smučišča in zimske destinacije zunaj Slovenije, bi takšna povezava pomenila dobrodošlo razširitev možnosti za smučarske počitnice.