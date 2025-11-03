  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POLETOV POTEP

Veliki Tabor – mračen grad, ki poka od svoje moči

Gradnja Velikega Tabora se je najverjetneje začela po letu 1502, ko je hrvaški ban in ogrski fevdalec Ivaniš Korvin, nezakonski sin Matije Korvina
S svojo mogočnostjo, značilno arhitekturo in dobro ohranjenostjo velja Veliki Tabor za enega najlepših primerov utrjene pozno srednjeveške in renesančne gradbene umetnosti na Hrvaškem. FOTO: Janez Mihovec 

S svojo mogočnostjo, značilno arhitekturo in dobro ohranjenostjo velja Veliki Tabor za enega najlepših primerov utrjene pozno srednjeveške in renesančne gradbene umetnosti na Hrvaškem. FOTO: Janez Mihovec 

Veliki Tabor. FOTO: Janez Mihovec 

Veliki Tabor. FOTO: Janez Mihovec 

Prvotni grad je bil dvonadstropni peterokotni obrambni stolp, ki je bil med letoma 1397 in 1456 v lasti grofov Celjskih. FOTO: Janez Mihovec 

Prvotni grad je bil dvonadstropni peterokotni obrambni stolp, ki je bil med letoma 1397 in 1456 v lasti grofov Celjskih. FOTO: Janez Mihovec 

Veliki Tabor je tesno povezan z eno najbolj tragičnih in romantičnih legend hrvaške zgodovine. FOTO: Janez Mihovec 

Veliki Tabor je tesno povezan z eno najbolj tragičnih in romantičnih legend hrvaške zgodovine. FOTO: Janez Mihovec 

FOTO: Janez Mihovec 

FOTO: Janez Mihovec 

Veliki Tabor FOTO: Janez Mihovec Delo

Veliki Tabor FOTO: Janez Mihovec Delo

FOTO: Janez Mihovec 

FOTO: Janez Mihovec 

S svojo mogočnostjo, značilno arhitekturo in dobro ohranjenostjo velja Veliki Tabor za enega najlepših primerov utrjene pozno srednjeveške in renesančne gradbene umetnosti na Hrvaškem. FOTO: Janez Mihovec 
Veliki Tabor. FOTO: Janez Mihovec 
Prvotni grad je bil dvonadstropni peterokotni obrambni stolp, ki je bil med letoma 1397 in 1456 v lasti grofov Celjskih. FOTO: Janez Mihovec 
Veliki Tabor je tesno povezan z eno najbolj tragičnih in romantičnih legend hrvaške zgodovine. FOTO: Janez Mihovec 
FOTO: Janez Mihovec 
Veliki Tabor FOTO: Janez Mihovec Delo
FOTO: Janez Mihovec 
Janez Mihovec
 3. 11. 2025 | 13:00
3:19
A+A-

Na griču nad naseljem Desinić, približno osem kilometrov zahodno od Pregrade, stoji mogočen grad Veliki Tabor.

Dviga se na 342 metrov visokem, lahko dostopnem hribu in se razprostira na kar 3400 kvadratnih metrih površine. Danes je v lasti države, ki ga uporablja kot muzej in za turistične namene.

Gradnja Velikega Tabora se je najverjetneje začela po letu 1502, ko je hrvaški ban in ogrski fevdalec Ivaniš Korvin, nezakonski sin Matije Korvina (1473–1504), podaril več posesti madžarski plemiški družini Ratkay.

Ti so v naslednjih desetletjih grad razširjali in utrjevali. Največja gradbena dela so bila izvedena v 16. stoletju. Po smrti zadnjega člana rodbine Ratkay, Josipa Ivana, leta 1793, je grad večkrat zamenjal lastnike. Njegov zadnji zasebni lastnik je bil priznani hrvaški slikar Oton Iveković.

Prvotni grad je bil dvonadstropni peterokotni obrambni stolp, ki je bil med letoma 1397 in 1456 v lasti grofov Celjskih. Po letu 1502 so mu postopoma dodajali nove obrambne in stanovanjske elemente. Novi lastniki niso razmišljali le o obrambi, temveč tudi o udobju vsakdanjega bivanja.

Tako so v več fazah dogradili štiri polkrožne obrambne stolpe s strelnimi linami, ki so obdali osrednji stolp. Ta je bil povišan za eno nadstropje in preurejen v bivalni del.

Kasneje je dvorišče pridobilo še arkade, s čimer je grad dobil značilno dvonadstropno renesančno galerijo, oblikovano po vzoru plemiških dvorcev iz 15. in 16. stoletja.

S svojo mogočnostjo, značilno arhitekturo in dobro ohranjenostjo velja Veliki Tabor za enega najlepših primerov utrjene pozno srednjeveške in renesančne gradbene umetnosti na Hrvaškem.

Veliki Tabor je tesno povezan z eno najbolj tragičnih in romantičnih legend hrvaške zgodovine. FOTO: Janez Mihovec 
Veliki Tabor je tesno povezan z eno najbolj tragičnih in romantičnih legend hrvaške zgodovine. FOTO: Janez Mihovec 

FOTO: Janez Mihovec 
FOTO: Janez Mihovec 


****

Legenda o Veroniki Deseniški

Veliki Tabor je tesno povezan z eno najbolj tragičnih in romantičnih legend hrvaške zgodovine – zgodbo o Veroniki Deseniški in Frideriku II. Celjskem. Po pripovedi naj bi se Friderik zaljubil v prelepo Veroniko, hčer plemiča iz bližnjega Desinića. Ker njegov oče Herman II. Celjski zveze ni odobraval, sta se mladoporočenca skrivala prav na gradu Veliki Tabor.

Ko je Herman izvedel za poroko, je Friderika zaprl, Veroniko pa dal ujeti. Po legendi so jo obtožili čarovništva in jo kljub oprostilni sodbi skrivaj utopili v grajskem vodnjaku. Pripoved pravi, da njen duh še danes tava po kamnitih hodnikih Velikega Tabora in ponoči nežno vzdihuje za izgubljeno ljubeznijo.

Veliki Tabor FOTO: Janez Mihovec Delo
Veliki Tabor FOTO: Janez Mihovec Delo

FOTO: Janez Mihovec 
FOTO: Janez Mihovec 

Danes je zgodba o Veroniki Deseniški nepogrešljiv del turistične podobe gradu. Vsako leto v Desiniću poteka prireditev Dnevi Veronike Deseniške, ko se obiskovalci vračajo v srednji vek z zgodovinskimi igrami, viteškimi dvoboji, glasbo in staro hrano. Veliki Tabor tako ohranja svojo mistično privlačnost in ponuja obiskovalcem edinstveno kombinacijo zgodovine, arhitekture in romantične skrivnosti.

Prvotni grad je bil dvonadstropni peterokotni obrambni stolp, ki je bil med letoma 1397 in 1456 v lasti grofov Celjskih. FOTO: Janez Mihovec 
Prvotni grad je bil dvonadstropni peterokotni obrambni stolp, ki je bil med letoma 1397 in 1456 v lasti grofov Celjskih. FOTO: Janez Mihovec 

Več iz teme

gradoviPoletov potepzgodovinaVeliki Tabor
ZADNJE NOVICE
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
ALI STE VEDELI?

Nenehno skrolanje razkriva reveže in bogataše

Za mnoge je takšna navada le beg pred vsakodnevnim stresom. Bogataši za takšno brezplodno brskanje naj ne bi imeli časa.
3. 11. 2025 | 14:35
14:26
Premium
Bulvar  |  Suzy
KLEPET

Masterchef Luka Pangos: Dobra sestavina je najlepši dar (Suzy)

Kuharski mojster, ki si je odločno utrl pot na slovensko kulinarično sceno, še vedno čaka na gradbeno dovoljenje za prenovo hiše na posestvu blizu Laškega, kjer namerava zasnovati prestižni kmečki turizem za celostno razvajanje.
3. 11. 2025 | 14:26
14:15
Novice  |  Slovenija
NOVE CENE

Vozniki, pozor: opolnoči se bodo goriva občutno podražila

Če vlada ne bi regulirala cen, bi bila po zagotovilih ministrstva razlika še občutnejša.
3. 11. 2025 | 14:15
14:10
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Vita Starman brez dlake na jeziku: »Nič ni zastonj« (VIDEO)

Vita Starman in arhitektka Polona Senčar Otoničar razkrivata, kako potekajo sodelovanja med vplivneži in podjetji s področja notranje opreme.
3. 11. 2025 | 14:10
14:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Za 1. november peljal proti pokopališču, a se ni ustavil: 65-letnik pozitiven na kokain

'Privozil' 13 kršitev v skupnem znesku 3840 evrov.
3. 11. 2025 | 14:07
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
PO BURNEM OBODBJU

Novo poglavje za princa Williama in Kate Middleton

Po več mesecih priprav sta se princ William in Kate Middleton preselila v Forest Lodge.
3. 11. 2025 | 13:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki