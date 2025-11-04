Vitamini in minerali: koliko je preveč?

Vitamini in minerali so ključni za naše zdravje, brez njih naše telo ne bi moglo normalno delovati.

Pomagajo pri presnovi, imunskem sistemu, delovanju mišic in možganov, pa tudi pri obnovi tkiv in energiji.

V Sloveniji veliko ljudi posega po prehranskih dopolnilih, predvsem pozimi ali v obdobjih večjih naporov.

A strokovnjaki opozarjajo: več ni vedno bolje. Presežki nekaterih vitaminov in mineralov so lahko nevarni in celo škodljivi za zdravje.

Kaj pomenijo izrazi RDA, AI in UL?

Ko govorimo o vitaminih in mineralih, se pogosto pojavljajo izrazi, kot so RDA, AI in UL.

RDA (priporočen dnevni vnos) pomeni količino hranila, ki zadostuje potrebam večine zdravih ljudi.

AI (ustrezni vnos) se uporablja, kadar ni dovolj podatkov za natančno določitev RDA.

UL (zgornja dopustna meja vnosa) pa označuje najvišjo količino, ki jo lahko zaužijemo brez tveganja za zdravje.

Te vrednosti se nanašajo na skupni dnevni vnos, torej na tisto, kar dobimo iz hrane in prehranskih dopolnil skupaj.

Kdaj je vitamina ali minerala preveč?

Na policah slovenskih lekarn in spletnih trgovin najdemo številne prehranske dodatke, pri katerih vsebnosti pogosto presegajo priporočene vrednosti.

Čeprav telo presežke vodotopnih vitaminov (npr. C, B-kompleks) običajno izloči, lahko maščobotopni vitamini (A, D, E, K) ob kopičenju povzročijo zastrupitev.

Prav tako so lahko previsoki vnosi mineralov, kot so železo, cink, selen ali kalcij, nevarni za jetra, ledvice ali živčni sistem.

Najvišji varni vnosi za najbolj priljubljene vitamine in minerale

Vitamini in minerali. FOTO: Slovenske Novice

Kje Slovenci najpogosteje pretiravajo?

Nutricionisti opažajo, da Slovenci največkrat pretiravamo z vitaminom D, C in cinkom, zlasti v zimskem času in po prebolelih okužbah.

Mnogi jemljejo dodatke »za vsak primer«, ne da bi opravili krvne preiskave ali se posvetovali z zdravnikom.

Če jemljemo dodatke brez potrebe, lahko zlahka presežemo varne meje. To velja predvsem za maščobotopne vitamine in minerale v kombiniranih pripravkih.

Kako pravilno uživati vitamine in minerale

Najprej hrana, potem dopolnila. Uravnotežena prehrana zagotavlja večino potrebnih hranil. Preverite krvne vrednosti, preden začnete z dodajanjem vitamina D, železa ali cinka. Ne kombinirajte več multivitaminov hkrati. Pogosto vsebujejo podobne sestavine. Upoštevajte UL vrednosti, še posebej, če jemljete dodatke dlje časa. Kupujte preverjene izdelke – pri slovenskih proizvajalcih ali v lekarnah.

Strokovni zaključek

Čeprav so vitamini in minerali nujni za zdravje, velja zlato pravilo: ravnovesje je pomembnejše od količine.

Presežki ne pomenijo več zdravja, temveč več tveganja. Pred uporabo prehranskih dopolnil se vedno posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom – še posebej, če jemljete zdravila ali imate kronično bolezen.

