NI VSAKA VODA DOBRA

Voda, kot je ne smete piti! Zdravniški nasveti kakšno vodo smete in ne smete piti

Kako ne smemo piti vode? Ste se to kdaj vprašali?
Voda iz rek in potokov je videti čista, a je lahko onesnažena s kemikalijami, iztrebki ali strupenimi rastlinami. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 4. 12. 2025 | 15:00
3:28
A+A-

Voda je ključna za življenje in deluje kot gonilna sila v naravi. Njena moč in prožnost sta nenadomestljivi, vendar pa lahko nekatere navade pri pitju vode škodujejo vašemu zdravju. Zdravniki opozarjajo, da je treba biti pozoren na več dejavnikov, ki vplivajo na kakovost in varnost vode, ki jo pijemo vsak dan.

Steklenice z BPA – nevarnost, ki jo lahko preprečimo

BPA ali bisfenol A je kemikalija, ki se uporablja pri izdelavi nekaterih plastenk za vodo. Raziskave kažejo, da lahko ta kemikalija prehaja v pijačo in hrano, kar lahko vpliva na hormonsko ravnovesje, krvni tlak, sladkorno bolezen tipa 2 ter zdravje srca in ožilja. Nasvet strokovnjakov: izberite plastenke brez BPA ali steklene oziroma iz nerjavečega jekla.

Hladna voda in prebava

Mnogi verjamejo, da hladna voda ovira prebavo ali zoži krvne žile, vendar raziskave tega ne potrjujejo. Hladna voda je odličen način, da se ohladite in hidrirate, medtem ko topla voda pomaga pri prehladu, saj redči sluz.

Sadje in zelenjava v vodi

Dodajanje sadja ali zelenjave vodi je priljubljen trik za okus, a lahko poveča tveganje za bakterijske okužbe, kot sta salmonela in E.coli, če sadje ni dobro oprano ali pride v stik z nečisto površino. Vedno temeljito operite ali očistite vse sestavine.

Alkohol in dehidracija

Alkohol deluje kot diuretik, kar pomeni povečano izločanje urina in tveganje za dehidracijo. Najboljša praksa je en kozarec vode na vsak alkoholni ali kofeinski napitek.

Voda s tabletami ali vitamini

Uživanje zdravil in vitaminov z zadostno količino vode preprečuje draženje požiralnika in izboljša absorpcijo vodotopnih vitaminov.

Umetna sladila in arome

Pogosto dodajanje umetnih okusov ali sladkorja ni priporočljivo. Lahko povečajo tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 in celo nekatere vrste raka. Namesto tega uporabite naravne okuse, kot so limona, limeta, meta, zelišča ali kumare, vendar jih vedno predhodno operite.

Pijte, preden se pojavijo znaki utrujenosti

Utrujenost je lahko prvi znak dehidracije, saj telo vsakodnevno izgublja vodo z dihanjem, potenjem in izločanjem.

Koliko vode na dan?

Kozarec ali dva vode naenkrat sta v redu, vendar pitje velikih količin naenkrat ni priporočljivo. Najbolje je piti postopoma čez ves dan. Strokovnjaki svetujejo največ liter vode na uro, vendar je idealna količina odvisna od posameznika in življenjskega sloga.

Naravni vodni viri

Voda iz rek in potokov je videti čista, a je lahko onesnažena s kemikalijami, iztrebki ali strupenimi rastlinami. Pred pitjem jo vedno obdelajte s filtrirnimi tabletami ali filtri.

Ne pozabite na dnevno količino

Voda je ključna za prebavo, preprečevanje zaprtja, izpiranje toksinov, preprečevanje ledvičnih kamnov in hidratacijo kože. Priporočena dnevna količina je približno 2,5 litra za ženske in 3,5 litra za moške.

NI VSAKA VODA DOBRA

