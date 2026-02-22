  • Delo d.o.o.
RESNICA O VODI Z LIMONO

Voda z limono na tešče in hujšanje: resnica o priljubljenem jutranjem detoksu

Če vam voda z limono zjutraj ustreza, vam najverjetneje ne bo škodila in lahko predstavlja prijeten začetek dneva.
Zjutraj zadostuje približno 2 do 3 decilitre vode z limono. FOTO: Thinkstock 
Zjutraj zadostuje približno 2 do 3 decilitre vode z limono. FOTO: Thinkstock 
Miroslav Cvjetičanin
 22. 2. 2026 | 08:00
4:24
A+A-

Pitje vode z limono na prazen želodec je eden najbolj razširjenih prehranskih trendov zadnjih let. Pripisujejo mu razstrupljanje telesa, pospeševanje presnove in celo topljenje maščob. A kaj o tem pravi stroka? Ali voda z limono res pomaga pri hujšanju ali gre predvsem za mit?

Pripravili smo jasen in strokovno podprt pregled dejstev.

Kakšne so dejanske koristi vode z limono?

Voda z limono ima določene prednosti, vendar so precej manj spektakularne, kot se pogosto predstavlja.

Napitek vsebuje manjšo količino vitamina C ter nekaj mineralov in elektrolitov, vendar ne v takšnih količinah, da bi pri sicer zdravem človeku povzročil opazne spremembe. Izjema bi bile osebe z izrazitim pomanjkanjem vitamina C, kar pa je danes redko.

Največja korist vode z limono je pravzaprav preprosta: spodbuja pitje vode.

Če z vodo z limono nadomestimo sladkane pijače, gazirane napitke ali kalorične kave z dodatki, smo že naredili pomemben korak k zmanjšanju dnevnega vnosa kalorij.

Nekateri opažajo tudi blag odvajalni učinek, zaradi katerega se počutijo manj napihnjene. Vendar podoben učinek dosežemo že z navadno vodo ali toplim zeliščnim čajem.

Ali voda z limono kuri maščobe?

Ne. To je eden najpogostejših prehranskih mitov. Voda z limono ne kuri maščob, ne pospešuje presnove na poseben način, ne alkalizira telesa, ne raztaplja maščobnih oblog.

Res je, da pitje vode z limono lahko sproži prebavni proces. Nekateri se zato počutijo lažje in manj lačni. Če zaradi tega zaužijejo manj kalorij, denimo izpustijo kaloričen napitek ali energijsko bogat zajtrk, lahko pride do izgube telesne mase.

Toda ključno je: hujšanje je posledica manjšega energijskega vnosa, ne učinka limone.

Zakaj se ljudje kljub temu počutijo bolje?

Del učinka je lahko psihološki. Ko uvedemo jutranji ritual, ki ga dojemamo kot zdravega, pogosto začnemo bolj paziti tudi na druge življenjske navade, prehrano, gibanje in spanec.

Občutek »razstrupljanja« je pogosto posledica večjega vnosa tekočine in bolj urejene prebave. Telo sicer že samo učinkovito razstruplja organizem prek jeter, ledvic in prebavil, zato posebni detoks napitki niso potrebni.

Ali je voda z limono na tešče lahko škodljiva?

Za večino zdravih ljudi kozarec vode z limono zjutraj ni problematičen. Previdnost pa je priporočljiva pri osebah, ki imajo refluk ali povečano želodčno kislino, občutljiv želodec ali gastritis, težave z zobno sklenino.

Citronska kislina lahko ob rednem in pogostem uživanju poškoduje zobno sklenino. Zato strokovnjaki priporočajo da ne uporabimo več kot polovice limone na kozarec vode, da po pitju splaknemo usta z navadno vodo, da napitek ob prebavnih težavah pijemo ob obroku in ne na tešče.

Koliko vode z limono je priporočljivo spiti?

Zjutraj zadostuje približno 2 do 3 decilitre vode z limono. Večje količine nimajo dodatnih koristi. Pomembnejše kot količina limone je, da čez dan zaužijemo dovolj tekočine in se prehranjujemo uravnoteženo.

Kaj dejansko pomaga pri hujšanju?

Če želimo zmanjšati telesno težo in izboljšati počutje, so ključni:

  • zmeren kalorični primanjkljaj,
  • uravnotežena prehrana z manj predelanimi živili,
  • redna telesna aktivnost,
  • kakovosten spanec,
  • dolgoročne in vzdržne navade.

Voda z limono sama po sebi ne bo preprečila zaprtja, pospešila presnove ali povzročila nenadne izgube kilogramov.

Končna resnica: brez čudežev, a lahko kot del zdrave rutine

Če vam voda z limono zjutraj ustreza, vam najverjetneje ne bo škodila in lahko predstavlja prijeten začetek dneva. Vendar od nje ne gre pričakovati čudežnih učinkov.

Resnične spremembe pri telesni teži in zdravju prinesejo predvsem dosledne, zdrave življenjske navade, ne kozarec vode z limono.

