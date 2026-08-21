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Vroče noči nam kradejo spanec. Tako visoke temperature vplivajo na zdravje

Kakovosten spanec namreč ni razkošje, ampak pomemben del sposobnosti telesa, da se po vročem dnevu obnovi in pripravi na nove obremenitve.
Težava postane izrazitejša, ko vročina traja več dni. FOTO: Getty Images
Težava postane izrazitejša, ko vročina traja več dni. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 21. 8. 2026 | 15:00
3:58
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Vročinski valovi ne obremenjujejo telesa le čez dan. Ko temperature ponoči ne padejo dovolj, telo težje oddaja toploto, spanec je slabši, več je prebujanja, večdnevna vročina pa lahko predstavlja tudi resno zdravstveno tveganje. Preverite, kako ohladiti spalnico in si zagotoviti boljši spanec.

Ko se temperature poleti povzpnejo visoko, večina pozornosti namenja nevarnostim, povezanim z dnevno vročino. Toda tudi vroče noči lahko pomembno vplivajo na spanec in zdravje. Če se temperatura po sončnem zahodu ne zniža dovolj, telo ponoči težje opravlja eno svojih pomembnih nalog, hlajenje in regeneracijo.

Nove ugotovitve kažejo, da se noči segrevajo še posebej hitro. Podatki evropske službe za spremljanje podnebnih sprememb kažejo, da se je od 70. let prejšnjega stoletja najnižja občutena temperatura med desetimi najtoplejšimi nočmi v letu po svetu zvišala za približno 0,32 stopinje Celzija na desetletje.

Pri tem ni pomembna samo izmerjena temperatura zraka. Indeks univerzalnega toplotnega podnebja upošteva tudi vlažnost, veter in sončno oziroma toplotno sevanje, zato bolje ponazarja, kako vročino dejansko občuti človeško telo. Povečuje se tudi število tako imenovanih tropskih noči, ko temperatura ne pade pod 20 stopinj Celzija. Takšnih noči je približno dve več na desetletje.

Ponoči bi se moralo telo regenerirati

Med spanjem se srčni utrip in druga fiziološka aktivnost običajno zmanjšata, zniža pa se tudi telesna temperatura. To omogoča živčnemu, imunskemu in srčno-žilnemu sistemu, da si opomorejo od obremenitev čez dan. Toda če je spalnica prevroča, ima telo težave z oddajanjem odvečne toplote. Krvne žile tik pod kožo se razširijo, da bi telo lažje oddalo toploto, zaradi česar mora srce močneje črpati kri. Poleg tega lahko potenje povzroči izgubo tekočine in s tem dehidracijo. Posledice so lahko zelo neprijetne. Človek težje zaspi, ponoči se pogosteje prebuja, spanec je manj kakovosten in telo se ne regenerira tako učinkovito.

Več zaporednih vročih noči je še posebej problematičnih

Težava postane izrazitejša, ko vročina traja več dni. Po slabo prespani noči in nepopolnem ohlajanju se telo v nov dan odpravi že obremenjeno. Takrat pa se temperature začnejo znova dvigovati. Prav ponavljanje takšnega cikla je eden od razlogov, zakaj so dolgotrajni vročinski valovi za zdravje lahko precej nevarnejši od enega samega vročega dne. V Evropi so vse pogostejši tudi tako imenovani sestavljeni vročinski dogodki, pri katerih vročemu dnevu sledi vroča noč. Njihovo število se je od 70. let prejšnjega stoletja povečalo za približno 73 odstotkov.

Raziskovalci zato vse bolj proučujejo, ali lahko ponavljajoče se pomanjkanje nočne regeneracije pomaga pojasniti, zakaj dolgotrajni vročinski valovi tako močno obremenjujejo zdravje.

Vročinski val zato ni le vprašanje visokih dnevnih temperatur. Če se ponoči ne ohladi dovolj, telo ne dobi priložnosti za kakovostno regeneracijo. Vroče noči, slabši spanec in ponavljajoče se pregrevanje telesa lahko ustvarijo začaran krog, v katerem se človek iz dneva v dan počuti bolj izčrpanega.

Zato je v času vročinskih valov pomembno, da ne poskrbimo le za zaščito pred soncem čez dan, temveč tudi za čim bolj hladno in udobno spalno okolje ponoči. Kakovosten spanec namreč ni razkošje, ampak pomemben del sposobnosti telesa, da se po vročem dnevu obnovi in pripravi na nove obremenitve.

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