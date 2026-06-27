Vročina vam ne pusti spati? Dva preprosta trika brez ventilatorja vas lahko prijetno ohladita pred spanjem

Ko se poletne temperature povzpnejo nad 30 stopinj Celzija, je kakovosten spanec za mnoge velik izziv. Dobra novica je, da lahko telo pred spanjem učinkovito ohladite brez ventilatorja ali klimatske naprave in brez dodatnih stroškov.

Poletni vročinski valovi pogosto prinesejo neprespane noči. Pregreta spalnica, visoka temperatura zraka in sopara otežujejo uspavanje ter zmanjšujejo kakovost spanca.

Če doma nimate ventilatorja ali klimatske naprave oziroma želite zmanjšati porabo električne energije, lahko preizkusite dva preprosta načina, ki pomagata ohladiti telo tik pred spanjem.

1. Zamrznjena plastenka vode lahko hitro ohladi telo

Eden najbolj preprostih trikov je, da čez dan v zamrzovalnik postavite plastenko z vodo. Pred spanjem jo ovijte v tanko bombažno prevleko ali brisačo in jo za nekaj minut položite na tako imenovane pulzne točke, kjer so večje arterije tik pod površino kože. Sem spadajo: zapestja, vrat, notranja stran komolcev, dimlje. Hlajenje teh delov telesa pomaga znižati temperaturo krvi, ki kroži po telesu, zato se lahko občutek vročine zmanjša precej hitreje.

Pomembno je, da plastenke ne polagate neposredno na kožo predolgo, saj lahko led povzroči neprijeten občutek ali celo poškoduje kožo.

Previdno s termoforjem

Nekateri namesto plastenke uporabljajo termofor, napolnjen z mrzlo vodo. Če ga zamrznete, ga pozneje ne uporabljajte več za vročo vodo. Material lahko zaradi nizkih temperatur oslabi, kar poveča možnost puščanja ali celo opeklin pri naslednji uporabi z vročo vodo.

2. Razpršilka z mrzlo vodo iz hladilnika

Drugi preprosti trik je uporaba razpršilke z vodo, ki jo shranite v hladilniku. Pred spanjem si obraz, vrat, roke ali noge rahlo popršite z drobno meglico hladne vode. To pomaga telesu hitreje oddati toploto in ustvari prijeten občutek svežine, ki lahko olajša uspavanje. Pri tem ni treba pretiravati. Dovolj je nekaj nežnih razprškov, da ne boste zmočili posteljnine ali pižame.

Dodatni nasveti za boljši spanec v vročini

Poleg omenjenih trikov strokovnjaki priporočajo še nekaj preprostih ukrepov:

spalnico prezračite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer,

čez dan zagrnite rolete ali zavese na sončni strani stanovanja,

izberite lahko bombažno posteljnino,

pred spanjem se izogibajte težkim obrokom in alkoholu,

pijte dovolj tekočine čez ves dan.

Majhne spremembe lahko naredijo veliko razliko

Za prijetnejši spanec med vročinskimi valovi ni nujno kupovati dragih naprav za hlajenje. Že preprosta zamrznjena plastenka vode in razpršilka z ohlajeno vodo lahko pomagata znižati telesno temperaturo ter olajšata uspavanje tudi v najbolj vročih poletnih nočeh.

Če se vročina nadaljuje več dni zapored, je še posebej pomembno, da poskrbite za zadostno hidracijo, zračna oblačila in čim bolj ohlajen prostor za spanje.