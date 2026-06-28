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NE PODCENJUJTE VROČINE

Vročinski udar med rekreacijo: kako se zaščititi pri teku, kolesarjenju in pohodništvu

Poleti velja preprosto pravilo: manj je več. Noben športni dosežek ni vreden ogrožanja zdravja.
Ne poslušajte svojega telesa, temveč strokovnjake. FOTO: Getty Images 
Ne poslušajte svojega telesa, temveč strokovnjake. FOTO: Getty Images 
Miroslav Cvjetičanin
 28. 6. 2026 | 07:00
7:44
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Poletje je idealen čas za gibanje na prostem, vendar visoke temperature predstavljajo resno tveganje za zdravje. Vročinski udar, dehidracija in pregrevanje telesa niso težave le vrhunskih športnikov, temveč lahko prizadenejo tudi rekreativne tekače, kolesarje, pohodnike in vse, ki se v vročini lotijo intenzivne telesne aktivnosti. S pravilnim načrtovanjem treninga lahko tveganje močno zmanjšamo.

Zakaj je vročina tako velik izziv za športnike?

Med telesno aktivnostjo mišice proizvajajo veliko toplote. Le približno petina energije se pretvori v gibanje, preostanek pa nastane kot toplota, ki jo mora telo učinkovito odvajati. V vročem vremenu je ta naloga bistveno težja, saj je razlika med telesno in zunanjo temperaturo manjša.

Če telo toplote ne more dovolj hitro oddajati, začne notranja temperatura naraščati. Posledice se sprva kažejo kot slabša telesna zmogljivost, nato pa se lahko razvijejo resne zdravstvene težave. Največjo nevarnost predstavlja vročinski udar, ki zahteva takojšnje ukrepanje.

Kako se telo hladi?

Človeško telo ima zelo učinkovit sistem termoregulacije, ki deluje povsem samodejno. Najpomembnejši mehanizem hlajenja je znojenje. Ko znoj izhlapeva s kože, odvaja toploto iz telesa in ga ohlaja. Poleg tega se razširijo tudi krvne žile v koži, kar omogoča hitrejši prenos toplote iz notranjosti telesa na površino. Toda ta sistem ima svoje omejitve. Če je zrak zelo vroč in vlažen ali če športnik izgubljene tekočine ne nadomešča dovolj hitro, hlajenje postane neučinkovito.

Kdo je najbolj ogrožen?

Čeprav bi marsikdo pomislil, da so najnevarnejši maratoni ali dolgotrajne kolesarske ture, statistika kaže nekoliko drugačno sliko. Vročinski udar se pogosto pojavi med krajšimi, vendar zelo intenzivnimi treningi ali tekmovanji. Takrat športniki zaradi tekmovalnega naboja pogosto prezrejo prve opozorilne znake in nadaljujejo z naporom. To velja tako za tekače kot tudi za kolesarje na zahtevnih vzponih ter pohodnike, ki se na izpostavljenih planinskih poteh znajdejo v najtoplejšem delu dneva.

Prvi znaki pregrevanja telesa

Pregrevanje se običajno ne zgodi nenadoma. Telo pravočasno opozarja, da nekaj ni v redu. Med najpogostejše simptome sodijo: močan občutek utrujenosti, glavobol, omotica, slabost, zmedenost, nenavadno hitro bitje srca, izguba koordinacije, mrzlica kljub vročini, zmanjšano ali prenehano znojenje.

Če kljub tem znakom nadaljujete aktivnost, lahko telesna temperatura preseže 40 °C, kar pomeni razvoj vročinskega udara. Gre za nujno medicinsko stanje, ki lahko povzroči poškodbe možganov, odpoved organov ali celo smrt.

Dehidracija je tihi spremljevalec vročine

Pregrevanje telesa je skoraj vedno povezano z izgubo tekočine. Že majhna dehidracija zmanjša telesno zmogljivost, poveča srčni utrip in oteži hlajenje organizma. Posledice pa niso vidne samo med vadbo. Premalo hidrirane mišice izgubijo elastičnost, zato se poveča tveganje za: mišične krče, nateg mišic, poškodbe vezi, počasnejšo regeneracijo.

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko telo za popolno obnovo tekočine v mišičnih celicah potrebuje tudi do 48 ur. Če se na trening odpravimo že nekoliko dehidrirani, bomo posledice čutili še več dni.

Kako prilagoditi trening v vročih dneh?

Najpomembnejše pravilo poletnega treninga je prilagajanje vremenskim razmeram. Namesto dolgih vzdržljivostnih treningov je smiselno izbrati krajše in kakovostne vadbene enote.

Za tekače

Poleti so priporočljive:

  • lahkotni krajši teki,
  • fartlek,
  • kratki teki v klanec,
  • vadba moči.

Fartlek je odlična izbira, saj lahko intenzivnost, kadarkoli zmanjšamo, ali trening prekinemo. Še posebej primeren je v gozdnem okolju, kjer senca bistveno zmanjša obremenitev zaradi vročine.

Za kolesarje

Tudi kolesarji naj se izogibajo večurnim turam v največji vročini.

Bolj priporočljivi so:

  • zgodnji jutranji treningi,
  • krajše intervalne vožnje,
  • tehnični trening,
  • vadba moči v zaprtih prostorih.

Dolge gorske vzpone je bolje prestaviti na hladnejše dni.

Za pohodnike

Pohodniki naj:

  • začnejo vzpon zgodaj zjutraj,
  • izbirajo gozdne poti,
  • načrtujejo dovolj postankov,
  • vedno nosijo zadostno količino vode,
  • se izognejo dolgim izpostavljenim grebenom med 11. in 17. uro.

Trenirajte zgodaj zjutraj ali pozno zvečer

Največja napaka rekreativcev je trening sredi dneva.

Najprimernejši čas za gibanje je:

  • med 5. in 9. uro zjutraj,
  • po 19. uri zvečer.

Takrat so temperature bistveno nižje, sončno sevanje pa manj intenzivno.

Izberite primerna oblačila

Poleti velja preprosto pravilo: manj je več.

Najprimernejša so: lahka športna oblačila, svetle barve, materiali, ki dobro odvajajo vlago, zračne športne kape ali vizirji. Težka bombažna oblačila zadržujejo vlago in otežujejo hlajenje telesa.

Ne pozabite na hidracijo

Pitje tekočine ne sme postati šele odziv na žejo. Športni strokovnjaki priporočajo: zadostno hidracijo že nekaj ur pred treningom, redno pitje med daljšo aktivnostjo, nadomeščanje elektrolitov pri intenzivnem potenju, rehidracijo tudi po končani vadbi. Pri aktivnostih, daljših od ene ure, voda pogosto ni dovolj. Izgubljene minerale je smiselno nadomeščati z izotoničnimi napitki ali drugo ustrezno športno prehrano.

Vadba moči je odlična poletna alternativa

Poletje je idealen čas tudi za nekoliko drugačen pristop k treningu. Namesto dolgotrajnih aerobnih obremenitev lahko več pozornosti namenimo: stabilizacijskim vajam, vajam za jedro telesa, funkcionalni vadbi, vajam za moč nog in trupa. Takšna vadba ohranja pripravljenost, zmanjša tveganje za poškodbe in predstavlja odlično osnovo za jesensko sezono.

Jeseni boste hitrejši in močnejši

Če boste poleti zmanjšali dolžino treningov, hkrati pa v tedenski program vključili fartlek, krajše klance, vadbo moči in lahkotne vzdržljivostne treninge, boste v jesenskem obdobju pogosto dosegli boljše rezultate kot športniki, ki so vztrajali pri dolgih naporih v vročini. Kakovost treninga je namreč pomembnejša od količine.

Poletna vročina ne pomeni, da se moramo odpovedati rekreaciji. Zahteva pa več načrtovanja, prilagoditev in poslušanja lastnega telesa. Tekači, kolesarji in pohodniki lahko z izbiro primernega časa za vadbo, ustrezno hidracijo, lahkimi oblačili ter prilagojeno intenzivnostjo treninga učinkovito zmanjšajo tveganje za pregrevanje in vročinski udar.

Najpomembnejše pravilo ostaja preprosto: če telo opozarja, da je prevroče, trening prekinite. Noben športni dosežek ni vreden ogrožanja zdravja.

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