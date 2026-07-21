Vročinski val: teh 5 živil raje ne jejte - presenetilo vas bo, zakaj tudi sladoled ni dobra izbira

Sladoled, čips, belo pecivo in slani prigrizki med vročinskim valom niso najboljša izbira. Razkrivamo, katera živila vas lahko dodatno obremenijo in kaj jesti za boljšo hidracijo.

Vročinski valovi ne prinašajo le neprespanih noči in utrujenosti, temveč tudi vprašanje, kaj sploh jesti, ko temperature močno narastejo. Mnogi v vročini opustijo kuhanje in posegajo po hitrih prigrizkih, vendar strokovnjaki opozarjajo, da nekatera priljubljena poletna živila telo še dodatno obremenijo. Presenetljivo se je na seznamu manj priporočljivih izbir znašel tudi sladoled.

Sladoled vas lahko po zaužitju še dodatno ogreje

Ko je zunaj vroče, večina najprej pomisli na sladoled. Čeprav se zdi idealna osvežitev, lahko zaradi visoke vsebnosti maščob in sladkorja povzroči ravno nasproten učinek. Prebava mastnih in sladkih živil zahteva več energije, zato telo proizvaja več toplote. Posledično se lahko po začetnem občutku ohladitve kmalu počutite še bolj vroče.

Kaj izbrati namesto sladoleda?

Za osvežilno sladico nutricionisti priporočajo: domače sadne lučke, zamrznjene jagode ali banane z grškim jogurtom, osvežilne zamrznjene sladice iz kokosove vode, sladice z manj dodanega sladkorja in več beljakovin. Takšne izbire lahko pomagajo pri hidraciji in telo manj obremenijo.

Previdno tudi s čipsom in slanimi prigrizki

Čips, slani oreščki in podobni prigrizki so poleti pogosto stalnica, še posebej ob športnih prenosih ali večernem druženju. Vendar lahko velika količina soli poveča občutek žeje in prispeva k dehidraciji. Prekomeren vnos soli lahko povzroči tudi zastajanje vode v telesu, kar se pogosto kaže kot napihnjenost in občutek težkih nog.

Boljša alternativa

Za hrustljav prigrizek strokovnjaki priporočajo pečeno čičeriko z začimbami. Poleg prijetne hrustljavosti vsebuje še:

beljakovine,

vlaknine,

večjo nasitnost kot številni klasični prigrizki.

Belo pecivo ni najboljša izbira

Tudi beli kruh in druga živila iz rafinirane bele moke med vročino niso idealna. Vsebujejo malo vode in vlaknin, po obroku pa se lahko pojavi občutek teže in utrujenosti. Namesto tega strokovnjaki priporočajo lažje obroke z živili, bogatimi z vodo. Odlična izbira so na primer listi ledenke, ki vsebujejo približno 95 odstotkov vode. Uporabite jih lahko kot osnovo za zavitke in jih napolnite s kumarami, paradižnikom, feto, svežo meto, nekaj kapljicami limoninega soka.

Kaj jesti za večerjo med vročinskim valom?

V času visokih temperatur je smiselno izbirati preproste obroke, ki ne zahtevajo dolgotrajnega kuhanja.

Poke sklede (havajska jed)

Poke skleda je lahko hitro pripravljena, hranljiva in bogata z beljakovinami. Vanjo lahko dodate:

riž ali mešano solato,

tuno ali lososa,

avokado,

naribano korenje,

čičeriko,

kuhano jajce,

edamame,

nekaj sezamovega olja.

Tak obrok vsebuje veliko hranil in ga lahko pripravite v nekaj minutah.

Lahki zelenjavni takosi

Odlična poletna izbira so tudi takosi z:

bučkami,

črnim fižolom,

paradižnikom,

vloženo čebulo,

avokadom,

ledenko,

dimljeno papriko,

limetinim sokom.

So okusni, nasitni in precej lažji od številnih klasičnih poletnih jedi.

Gaspačo je ena najbolj poletnih jedi

Po mnenju strokovnjakov je med najbolj osvežilnimi jedmi hladna španska juha gaspačo.

Pripravite jo tako, da v mešalniku zmešate:

zrel paradižnik,

kumare,

rdečo papriko,

ščepec soli,

malo črnega popra.

Postrezite jo dobro ohlajeno in ji dodajte kos polnozrnatega ali semenskega kruha. Gaspačo vsebuje veliko vode, vitaminov, antioksidantov in mineralov, zato je lahko odlična izbira za lahko poletno večerjo.

Kaj je torej najboljša prehrana med vročino?

Strokovnjaki svetujejo, da med vročinskimi valovi posegate po živilih z veliko vode, dovolj beljakovin in manjšo količino sladkorja ter soli. Telo bo tako lažje vzdrževalo hidracijo, prebava pa ga ne bo dodatno obremenjevala, ko temperature presežejo običajne poletne vrednosti.