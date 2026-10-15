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Vsak dan bi morali izvajati to preprosto vajo. Kaj se zgodi z zadnjico in nogami?

Za ohranjanje mišične moči, gibljivosti in ravnotežja po 40. letu niso potrebni izčrpavajoči treningi. Veliko pomembnejši so redno gibanje.
Ta vaja krepi predvsem zadnjične mišice, pri izvedbi pa sodelujejo tudi zadnje stegenske mišice in mišice trupa. Ker jo izvajamo leže, ne vključuje udarcev ob tla in je lahko primerna alternativa nekaterim zahtevnejšim vajam za spodnji del telesa. FOTO: Shutterstock
Ta vaja krepi predvsem zadnjične mišice, pri izvedbi pa sodelujejo tudi zadnje stegenske mišice in mišice trupa. Ker jo izvajamo leže, ne vključuje udarcev ob tla in je lahko primerna alternativa nekaterim zahtevnejšim vajam za spodnji del telesa. FOTO: Shutterstock
Miroslav Cvjetičanin
 15. 10. 2026 | 08:28
9:49
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Bolečine v kolenih po 40. letu otežijo izvajanje počepov, skokov in napornejših vaj za moč. Vendar za krepitev zadnjice in nog ni treba izvajati izčrpavajočih treningov. Z nekaj preprostimi vajami z majhno obremenitvijo sklepov lahko izboljšamo mišično moč, ohranjamo gibljivost in prispevamo k boljšemu ravnotežju.

S staranjem postaja ohranjanje mišične mase vse pomembnejše. Mišice nog in zadnjice imajo pri tem posebno vlogo, saj podpirajo telo, omogočajo stabilno hojo in pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Redna vadba za moč zato ni pomembna le zaradi videza, temveč tudi za dolgoročno ohranjanje samostojnosti in zmanjševanje tveganja za padce.

Zakaj so močne noge in zadnjica po 40. letu tako pomembne?

Strokovnjaki priporočajo uravnoteženo telesno dejavnost, ki vključuje tako vzdržljivostno vadbo kot vaje za moč. Namesto da bi vse treninge opravili v »enem dnevu«, je bolje, da jih razporedimo čez teden. Tako telesu omogočimo postopno prilagajanje obremenitvam in dovolj časa za okrevanje. Posebno pozornost si zaslužijo noge, ki podpirajo in stabilizirajo celotno telo. Njihova moč je pomembna za hojo, vstajanje s stola, vzpenjanje po stopnicah in ohranjanje ravnotežja. Krepitev mišic spodnjega dela telesa lahko pripomore k zmanjšanju tveganja za padce in s tem povezane zlome.

Pomembna je tudi propriocepcija oziroma sposobnost zaznavanja položaja telesa in njegovih delov v prostoru. Ta nam pomaga ohranjati ravnotežje pri vsakodnevnih gibih, denimo pri sestopanju s pločnika ali hoji po neravni podlagi. Po približno 30. letu se začne mišična masa postopoma zmanjševati, proces pa se lahko pospeši po menopavzi. S staranjem se spreminjajo tudi presnovni procesi, okrevanje po naporu pa lahko traja dlje. Zaradi kombinacije teh dejavnikov je lahko pridobivanje maščobnega tkiva lažje, vračanje v dobro telesno pripravljenost po napornejši vadbi pa počasnejše.

Toda izguba mišične moči ni neizogibna posledica staranja. Pomembno vlogo ima tudi telesna neaktivnost. Če mišic ne obremenjujemo dovolj, postopoma izgubljamo moč in gibljivost, povečata pa se lahko tveganje za poškodbe in pojav različnih telesnih težav. Redna, zmerna vadba za spodnji del telesa je zato pomemben del skrbi za zdravje.

Katere vaje so primerne, če bolijo kolena?

Po 40. letu lahko postanejo sklepi, zlasti kolena, občutljivejši na obremenitve. Globoki počepi in skoki z velikimi udarnimi silami nekaterim povzročajo bolečine ali nelagodje. Zaradi tega se marsikdo odpove vajam za noge, čeprav jih mišice še vedno potrebujejo. Primernejša izbira so lahko vaje z majhno obremenitvijo sklepov, pri katerih mišice krepimo s počasnimi, nadzorovanimi gibi. Mednje spadajo dvigovanje bokov v ležečem položaju, dvigovanje nog vstran in vaja, pri kateri iz položaja na vseh štirih koleno dvignemo vstran.

Pri vajah za spodnji del telesa je pomembno tudi pravilno gibanje v kolkih. Namesto da bi se pri sklanjanju pretirano upogibali v ledvenem delu hrbtenice, boke pomaknemo nazaj, hrbtenico pa ohranjamo v nevtralnem položaju. Takšen vzorec gibanja uporabljamo tudi pri mrtvem dvigu, izvajamo pa ga lahko z utežmi ali brez njih. Pri tem je treba upoštevati lastne telesne zmogljivosti. Pretirano spuščanje v položaj, ki ga kolki, hrbet ali kolena ne dopuščajo udobno, lahko poslabša tehniko in poveča tveganje za bolečine. Cilj vadbe po 40. letu zato ni doseganje čim večje globine giba ali dvigovanje vse težjih bremen, temveč postopno izboljševanje moči, pravilna izvedba in rednost.

Pet preprostih vaj za močnejšo zadnjico in noge

Za krepitev zadnjice, stegen in mišic trupa ne potrebujemo nujno fitnesa ali posebne opreme. Z nekaj osnovnimi vajami lahko sestavimo kratek trening, ki ga opravimo doma. Pomembno je, da gibe izvajamo nadzorovano in jih prilagodimo svojim zmožnostim.

1. Dvig bokov oziroma most za zadnjico

Uležemo se na hrbet, pokrčimo kolena in stopala postavimo približno v širini bokov. Pete pritisnemo ob tla ter dvignemo boke, dokler telo od ramen do kolen ne tvori približno ravne črte. Zadnjične mišice za dve sekundi zavestno napnemo, nato boke počasi spustimo.

Izvedemo tri serije po 12 do 15 ponovitev.

Ta vaja krepi predvsem zadnjične mišice, pri izvedbi pa sodelujejo tudi zadnje stegenske mišice in mišice trupa. Ker jo izvajamo leže, ne vključuje udarcev ob tla in je lahko primerna alternativa nekaterim zahtevnejšim vajam za spodnji del telesa.

2. Deska za krepitev mišic trupa

Podlakti položimo na tla, komolce namestimo približno pod ramena, noge pa iztegnemo in se opremo na prste stopal. Napnemo trebušne mišice ter poskušamo ohraniti telo v ravni liniji od ramen do stopal. Začnemo z vztrajanjem od 10 do 30 sekund in vajo večkrat ponovimo. Pomembno je, da med izvajanjem ne spuščamo bokov in ne zadržujemo diha.

Deska krepi predvsem mišice trupa, ki pomagajo stabilizirati hrbtenico in podpirajo pravilno držo. Če je osnovna različica prezahtevna, jo lahko prilagodimo svoji telesni pripravljenosti.

3. Dvig noge vstran v ležečem položaju

Uležemo se na bok in iztegnemo obe nogi. Zgornjo nogo počasi dvignemo do višine, ki nam ustreza, pri tem pa bokov ne obračamo nazaj. Nato jo nadzorovano spustimo.

Izvedemo tri serije po 15 ponovitev na vsako nogo.

Vaja krepi predvsem mišice na zunanji strani kolka, ki sodelujejo pri stabilizaciji medenice in pomagajo ohranjati stabilnost med hojo. Pomembno je, da noge ne dvigujemo s sunkovitimi gibi.

4. Dvig kolena vstran na vseh štirih

Postavimo se na vse štiri. Dlani so pod rameni, kolena pa pod boki. Eno koleno ohranimo pokrčeno pod kotom približno 90 stopinj in ga dvignemo vstran, ne da bi pri tem zasukali trup. Nato nogo počasi vrnemo v začetni položaj.

Izvedemo tri serije po 12 ponovitev na vsako stran.

Vaja, pogosto imenovana tudi gasilski hidrant, krepi zadnjične mišice in mišice okoli kolkov. Pomaga izboljševati nadzor nad gibanjem medenice, pri čemer je pomembneje, da ohranjamo pravilno tehniko, kot da koleno dvignemo čim višje.

5. Stranski izpadni korak

Stojimo vzravnano, stopala so usmerjena naprej. Z eno nogo naredimo daljši korak vstran, boke pomaknemo nazaj in težo prenesemo na pokrčeno nogo, druga noga pa ostane iztegnjena. Nato se z odrivom od tal vrnemo v začetni položaj.

Za začetek lahko izvedemo približno deset ponovitev na vsako stran, pri čemer uporabimo le težo lastnega telesa.

Stranski izpadni korak krepi mišice stegen in zadnjice ter obremenjuje tudi primikalke kolka. Ker zahteva več ravnotežja in gibljivosti kot nekatere druge vaje, naj bo obseg giba prilagojen posamezniku. Če povzroča bolečine v kolenih, ga je treba prilagoditi ali nadomestiti z ustreznejšo vajo.

Ali je smiselno dvig bokov izvajati vsak dan?

Dvig bokov oziroma most za zadnjico je preprosta vaja, ki jo lahko izvajamo doma in ne zahteva posebne opreme. Njena glavna prednost je krepitev zadnjičnih mišic, ki sodelujejo pri iztegu kolkov, hoji, vstajanju in številnih drugih vsakodnevnih gibih. Vendar vsakodnevno izvajanje ni nujno bolj učinkovito od redne vadbe z ustreznim počitkom. Mišice se na obremenitev prilagajajo tudi med okrevanjem, zato je pomembno, da količino vadbe prilagodimo njeni intenzivnosti, svoji pripravljenosti in morebitnim bolečinam.

Če most izvajamo vsak dan, naj bo obremenitev zmerna, zlasti na začetku. Namesto nenehnega povečevanja števila ponovitev je smiselno najprej osvojiti pravilno tehniko in poskrbeti za nadzorovano gibanje. Ko vaja postane prelahka, lahko napredek dosežemo s postopnim povečevanjem zahtevnosti, vendar le, če jo izvajamo brez bolečin.

Pet opisanih vaj lahko povežemo v kratek vadbeni krog. Med posameznimi vajami si vzamemo odmor, kadar postane dihanje pretežko, in pazimo, da utrujenost ne poslabša tehnike. Vadbo je smiselno dopolnjevati z redno vzdržljivostno dejavnostjo, kot so hoja, kolesarjenje ali plavanje.

Rednost je pomembnejša od napornih treningov

Za ohranjanje mišične moči, gibljivosti in ravnotežja po 40. letu niso potrebni izčrpavajoči treningi. Veliko pomembnejši so redno gibanje, postopno povečevanje obremenitev in izbira vaj, ki ustrezajo telesnim zmožnostim.

Most za zadnjico je dobra izhodiščna vaja, vendar najboljše rezultate prinaša kot del uravnotežene vadbe, ki vključuje tudi druge mišične skupine. S kombinacijo vaj za moč in vzdržljivostno dejavnostjo lahko dolgoročno prispevamo k boljšemu gibanju, stabilnosti in ohranjanju samostojnosti.

Če se med vadbo pojavijo bolečine v kolenih, kolkih ali hrbtu, je treba vajo prilagoditi oziroma prekiniti. Pri vztrajnih ali izrazitih težavah je priporočljiv posvet z zdravstvenim strokovnjakom.

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