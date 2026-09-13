Vsak dan jemljete multivitamine? Raziskava je pokazala zanimive spremembe v biološkem staranju

Vsakodnevno uživanje multivitaminov bi lahko bilo povezano s počasnejšim biološkim staranjem. To kaže velika raziskava pri starejših odraslih, v kateri so raziskovalci spremljali spremembe v DNK in drugih kazalnikih biološke starosti.

Pomembno je poudariti, da biološka starost ni enaka kronološki. Dve osebi iste starosti se lahko biološko starata z različnim tempom. Raziskovalci zato iščejo načine, kako ta proces čim natančneje izmeriti in ugotoviti, kateri dejavniki ga lahko upočasnijo.

Biološko staranje je mogoče meriti

Eden od pomembnih procesov pri biološkem staranju je metilacija DNK. Gre za kemične spremembe, ki vplivajo na delovanje genov in se skozi življenje spreminjajo. Z njihovo pomočjo lahko raziskovalci ocenjujejo, kako hitro se telo stara na celični ravni.

Pri tem uporabljajo tako imenovane epigenetske ure. Te lahko pokažejo, ali je biološka starost posameznika višja ali nižja od njegove dejanske starosti, hkrati pa lahko ponudijo podatke o tveganju za nekatere bolezni.

Skoraj 1000 starejših ljudi

V raziskavi COSMOS, objavljeni v znanstveni reviji Nature Medicine, je sodelovalo skoraj 1000 starejših odraslih. Njihova povprečna starost je bila približno 70 let, raziskovalci pa so jih spremljali dve leti. Udeležence so razdelili v dve skupini. Ena je vsak dan prejemala multivitaminski pripravek, druga pa placebo. Raziskovalci so nato analizirali njihove krvne vzorce in spremljali pet različnih kazalnikov biološkega staranja. Med skupinama so se pokazale razlike, predvsem pri nekaterih označevalcih, povezanih z zdravjem in dolgoživostjo.

Največja razlika pri tistih, ki se starajo hitreje

Učinek je bil najbolj opazen pri posameznikih, pri katerih je biološko staranje že na začetku raziskave potekalo hitreje. Razlika med skupinama je bila v dveh letih primerljiva z nekajmesečnim upočasnjenjem biološkega staranja. To je zanimiva ugotovitev, vendar je pri njenem razumevanju potrebna previdnost. Raziskava namreč še ne daje odgovora na vprašanje, zakaj je prišlo do takšnih sprememb. Ena od možnih razlag je, da na procese, povezane s staranjem, vpliva kombinacija različnih esencialnih hranil. Kateri mehanizmi so pri tem najpomembnejši, pa za zdaj ostaja nejasno.

Multivitamini niso čudežna rešitev

Rezultati kažejo na možno povezavo med vsakodnevnim uživanjem multivitaminov in počasnejšim biološkim staranjem, vendar to še ne pomeni, da lahko multivitamini ustavijo staranje ali nadomestijo zdrav življenjski slog. Za ohranjanje zdravja tudi v poznejših letih ostajajo pomembni predvsem uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost, kakovosten spanec in drugi dejavniki zdravega življenjskega sloga.

Multivitaminski pripravek je lahko vir različnih mikrohranil, vendar ga ni mogoče razumeti kot nadomestilo za raznovrstno prehrano. Raziskava je zato predvsem zanimiv prispevek k razumevanju biološkega staranja, ne pa dokaz, da je vsakodnevno jemanje multivitaminov ključ do daljšega življenja.