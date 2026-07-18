Vsak dan pijete elektrolite? Strokovnjaki opozarjajo na 4 pogoste napake pri hidraciji

V vročih poletnih dneh so elektrolitski napitki postali izjemno priljubljeni. Številni jih pijejo vsak dan v prepričanju, da bodo tako preprečili dehidracijo in izboljšali svoje počutje. Toda strokovnjaki opozarjajo, da elektroliti niso namenjeni vsakomur in da lahko pretiravanje celo škoduje zdravju.

Večina zdravih ljudi namreč potrebne minerale dobi že z uravnoteženo prehrano in zadostnim pitjem vode.

Kaj sploh so elektroliti?

Elektroliti so minerali, ki imajo v telesu električni naboj. Med najpomembnejše sodijo: natrij, kalij, magnezij, kalcij in klorid. Sodelujejo pri številnih pomembnih telesnih funkcijah. Skrbijo za ravnovesje tekočin, omogočajo prenos živčnih impulzov, sodelujejo pri krčenju mišic in pomagajo uravnavati kislinsko-bazično ravnovesje. Če jih je premalo ali preveč, se lahko pojavijo: omotica, glavobol, mišični krči, utrujenost, slabša zbranost.

Ali zadostuje voda s soljo?

Ne. Dodajanje kuhinjske soli vodi zagotovi predvsem natrij in klorid, ne pa tudi drugih pomembnih mineralov, ki jih telo potrebuje za normalno delovanje. Uravnoteženi elektrolitski napitki vsebujejo več različnih mineralov v razmerjih, ki jih telo lažje izkoristi.

Ali je dobro vsak dan piti elektrolite?

Odgovor je odvisen od posameznika. Na potrebe vplivajo: temperatura okolja, količina potenja, intenzivnost telesne aktivnosti, prehrana in zdravstveno stanje. Če veliko telovadite, se močno potite ali okrevate po bolezni z izgubo tekočine, so elektroliti lahko koristni. Za večino zdravih ljudi pa vsakodnevno uživanje elektrolitskih napitkov ni potrebno.

Kdo jih dejansko potrebuje?

Strokovnjaki priporočajo elektrolite predvsem športnikom med dolgotrajno intenzivno vadbo, ljudem, ki se močno potijo, osebam z dehidracijo zaradi bolezni, posameznikom po dolgotrajnem bruhanju ali driski. Pri določenih kroničnih boleznih, povezanih z motnjami uravnavanja krvnega obtoka in izrazito utrujenostjo, lahko elektroliti prav tako pomagajo, vendar le po posvetu z zdravnikom. Če jemljete zdravila ali imate kronično bolezen srca, ledvic ali druge zdravstvene težave, se o uporabi prehranskih dopolnil vedno posvetujte z zdravnikom.

Kaj se zgodi, če jih zaužijete preveč?

Pretirano uživanje elektrolitov lahko povzroči več težav. Možni simptomi vključujejo: napenjanje, trebušne krče, drisko, povečano žejo, glavobol, otekanje telesa, razbijanje srca, vrtoglavico. Prevelik vnos natrija lahko zviša krvni tlak in dodatno obremeni ledvice. Pri ljudeh z boleznimi srca ali ledvic lahko prevelike količine kalija ali drugih mineralov povzročijo tudi resne motnje srčnega ritma. Posebno previdni bodite pri komercialnih elektrolitskih napitkih, saj nekateri vsebujejo zelo velike količine natrija, ena porcija lahko zagotovi skoraj 40 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa.

Sladkor ni vedno sovražnik

Marsikdo posega po napitkih brez sladkorja, vendar strokovnjaki opozarjajo, da ima manjša količina sladkorja pomembno vlogo pri absorpciji vode in natrija v črevesju. Zato so lahko pri hitri rehidraciji po dolgotrajni telesni aktivnosti ali večji izgubi tekočine klasični izotonični napitki učinkovitejši od popolnoma brezsladkornih različic.

Štiri najpogostejše napake pri hidraciji

1. Premalo pijete

Večina odraslih bi morala dnevno zaužiti približno 1,5 do 2 litra tekočine, v vročini ali med telesno aktivnostjo pa še več. K skupnemu dnevnemu vnosu tekočine sodijo tudi čaj, kava in druge brezalkoholne pijače.

2. Popijete preveč vode

Tudi pretirano pitje ni priporočljivo. Če je urin ves čas popolnoma prozoren, je to lahko znak, da zaužijete več tekočine, kot je telo potrebuje.

3. Elektrolite pijete brez potrebe

Če niste zelo telesno aktivni, se ne potite pretirano in ste zdravi, dodatni elektroliti običajno niso potrebni. Uravnotežena prehrana večini ljudi zagotovi dovolj vseh pomembnih mineralov.

4. Hidracijo prilagajate po občutku šele, ko ste žejni

Občutek žeje pomeni, da je telo že začelo izgubljati tekočino. Zato je v vročini priporočljivo piti redno in čez ves dan, zlasti med telesno aktivnostjo.

Najboljša izbira ostaja voda

Za večino zdravih ljudi je navadna voda še vedno najboljša pijača za vsakodnevno hidracijo. Elektrolitski napitki so koristni predvsem pri dolgotrajni intenzivni vadbi, močnem potenju ali večji izgubi tekočine zaradi bolezni.

Če se pogosto počutite izčrpani, ste izrazito žejni ali imate druge težave, ki bi lahko bile povezane z dehidracijo ali neravnovesjem elektrolitov, je priporočljivo poiskati zdravniški nasvet.