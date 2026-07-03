Vsak dan žlica medu? Znanost razkriva, kako lahko pomaga pri hujšanju in zdravju črevesja

Med velja za eno najstarejših naravnih živil, njegova priljubljenost pa v zadnjih letih ponovno narašča. Raziskave kažejo, da lahko zmerno uživanje medu koristi zdravju, vendar strokovnjaki opozarjajo na napako, ki izniči večino njegovih pozitivnih učinkov.

Med je že tisočletja cenjen kot naravno sladilo in živilo. Danes ga številni uporabljajo kot bolj zdravo alternativo belemu sladkorju, na trgovskih policah pa so vse bolj iskane tudi dražje vrste, kot sta gozdni in manuka med.

Čeprav je med naraven izdelek, to še ne pomeni, da ga lahko uživamo brez omejitev. Strokovnjaki opozarjajo, da vsebuje veliko naravnih sladkorjev, zato je ključna predvsem zmernost.

Med je še vedno sladkor

Med nastane, ko čebele iz cvetnega nektarja izdelajo gosto sladko snov, ki jo shranjujejo v satju kot zalogo hrane. Glavnino medu sestavljata fruktoza in glukoza, zato predstavlja pomemben vir energije. Ena jedilna žlica (približno 20 gramov) vsebuje okoli 60 kalorij. Če ga zaužijemo preveč, lahko tako kot druge oblike sladkorja prispeva k povečanju telesne teže, debelosti, povišanemu krvnemu tlaku, večjemu tveganju za bolezni srca in ožilja.

Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da prosti sladkorji predstavljajo čim manjši delež dnevnega energijskega vnosa. Tudi med zato sodi med živila, pri katerih je priporočljiva zmernost.

Zakaj je med boljša izbira od belega sladkorja?

Čeprav je med sladilo, vsebuje tudi manjše količine:

antioksidantov,

flavonoidov,

polifenolov,

mineralov,

vitaminov.

Prav antioksidanti pomagajo zmanjševati oksidativni stres v telesu, ki je povezan s staranjem celic in razvojem številnih kroničnih bolezni. Količina teh koristnih snovi je odvisna od vrste medu in načina njegove predelave.

Lahko pomaga zdravju črevesja

Vse več raziskav kaže, da med ugodno vpliva na črevesni mikrobiom. Vsebuje namreč oligosaharide, posebne ogljikove hidrate, ki služijo kot hrana koristnim črevesnim bakterijam.

Nekatere raziskave so pokazale, da lahko redno, vendar zmerno uživanje medu:

spodbuja rast koristnih bakterij,

izboljša prebavo,

podpira zdravje črevesja.

Zanimive rezultate je pokazala tudi raziskava, v kateri je dodajanje medu jogurtu izboljšalo preživetje probiotičnih bakterij med prebavo.

Ali med pomaga pri hujšanju?

Na prvi pogled se zdi nenavadno, da bi sladilo lahko pomagalo pri izgubi kilogramov. Nekatere manjše raziskave kažejo, da lahko med ob zamenjavi običajnega sladkorja nekoliko ugodneje vpliva na telesno težo. Razlog naj bi bil v tem, da počasneje vpliva na raven sladkorja v krvi, lahko podaljša občutek sitosti in zmanjša željo po sladkem. Pomembno pa je poudariti, da med sam po sebi ni sredstvo za hujšanje. Izguba telesne teže je še vedno predvsem posledica uravnotežene prehrane, redne telesne aktivnosti in kaloričnega primanjkljaja.

Lahko pomaga tudi med prehladom

Za uporabo medu pri kašlju obstajajo precej bolj prepričljivi dokazi.

Več raziskav je pokazalo, da lahko med:

ublaži draženje grla,

zmanjša intenzivnost kašlja,

nekoliko skrajša trajanje okužb zgornjih dihal.

Zato ga številni strokovnjaki priporočajo kot naravno pomoč pri prehladu. Med ni primeren za otroke, mlajše od enega leta, zaradi tveganja za dojenčkov botulizem.

Kaj pa rak in staranje?

Laboratorijske raziskave kažejo, da imajo nekatere snovi v medu protivnetne in antioksidativne lastnosti, ki bi lahko vplivale tudi na razvoj rakavih celic. Nekatere študije nakazujejo, da bi med lahko pomagal ublažiti določene neželene učinke zdravljenja raka, na primer bolečine in vnetje ustne sluznice med obsevanjem. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da za zdaj ni dokazov, da bi med preprečeval ali zdravil raka. Na tem področju so potrebne dodatne klinične raziskave.

Vsi niso enaki

Na kakovost medu vplivajo:

rastline, s katerih čebele nabirajo nektar,

način pridelave,

način predelave,

temperatura ob polnjenju.

Surovi med običajno vsebuje več naravno prisotnih antioksidantov kot močno predelan med, saj visoke temperature lahko zmanjšajo količino nekaterih koristnih spojin. Temnejše vrste medu, kot sta gozdni ali kostanjev med, pogosto vsebujejo več antioksidantov kot svetlejše sorte.

Napaka, ki izniči koristi medu

Največja napaka je prepričanje, da lahko med uživamo brez omejitev samo zato, ker je naraven. Če z njim nadomeščamo sladkor, hkrati pa zaužijemo več kalorij, njegovih morebitnih koristi skoraj ne bomo občutili.

Strokovnjaki priporočajo: med uporabljajte namesto belega sladkorja, ne poleg njega, uživajte ga zmerno, dodajte ga jogurtu, ovsenim kosmičem ali čaju, ki ni prevroč, saj visoke temperature zmanjšujejo vsebnost nekaterih koristnih snovi.

Koliko medu je dovolj?

Za večino zdravih odraslih je ena do dve žlički medu na dan povsem dovolj. Takšna količina lahko predstavlja del uravnotežene prehrane, ne da bi bistveno povečala dnevni vnos sladkorja. Čeprav med vsebuje številne koristne naravne spojine, ostaja energijsko bogato živilo. Njegove koristi se pokažejo predvsem takrat, ko ga uživamo kot zamenjavo za rafiniran sladkor, ne pa kot dodaten vir sladkih kalorij.