Vsakodnevne navade, ki topijo maščobo enako učinkovito kot vadba v fitnesu

Ko je cilj izguba telesne teže, se mnogi sprašujejo, ali je bolj pomembna intenzivna vadba ali vsakodnevna rutina.
Odgovor je presenetljiv, prav vsakodnevno gibanje ima lahko večji vpliv, kot si mislimo.
Hoja, kolesarjenje, pospravljanje stanovanja ali celo vrtnarjenje lahko skupaj ustvarijo enak učinek kot tek. Majhni premiki se sčasoma seštevajo in pomenijo velik porabljeni energijski vložek.
Ključ do uspeha je, da vztrajamo pri dejavnostih, ki so nam blizu in jih lahko dolgoročno izvajamo. Če vadba postane preveč naporna ali nepraktična, motivacija hitro pade.
Hoja ali kolesarjenje v službo lahko dolgoročno prinese več koristi kot občasni treningi. Velika prednost je, da ne zahteva dodatnega časa, preprosto nadomestimo vožnjo z avtomobilom.
Vsakodnevno gibanje ne zahteva posebne priprave ali premagovanja notranjih zavor, kot jih pogosto povzroča obisk fitnesa. To pomeni manj odpora in večjo verjetnost, da bomo dejansko aktivni.
Raziskave kažejo, da strogo načrtovane vadbene rutine pogosto zbledijo, če so namenjene zgolj hujšanju. Vsakodnevna aktivnost pa se izkaže za bistveno bolj vzdržno.
Električno kolo spodbuja k več gibanju, saj marsikoga prepriča, da avto pusti doma. Tudi z motorno pomočjo kolesarjenje pomeni več porabljenih kalorij prav vsak dan.
»Non-exercise activity thermogenesis« (NEAT) opisuje energijo, ki jo porabimo zunaj formalnih treningov. Sem spada pospravljanje, vrtnarjenje, hoja po stopnicah ali celo stoja med telefoniranjem.
Vsakič, ko se odločimo za stopnice namesto dvigala, ali se med telefonskim pogovorom sprehajamo, povečamo porabo kalorij. Ob rednem ponavljanju ti drobni premiki pomenijo opazne rezultate.
Sestanki med hojo so odlična priložnost za združevanje dela in gibanja. Tako ne porabimo dodatnega časa, a vseeno poskrbimo za telo.
Namesto da vse vrečke iz trgovine prinesemo naenkrat, jih raje nesemo v več rundah. Tako pridobimo dodatne korake in poskrbimo za večjo aktivnost.
Vsaka oblika gibanja krepi telo, prinaša več energije in izboljšuje počutje. Hujšanje je le dodaten bonus, glavni cilj pa je dolgoročno zdravje in vitalnost.