Bolečine v hrbtu so med najpogostejšimi zdravstvenimi tegobami, a v določenih primerih lahko pomenijo veliko resnejšo težavo. Med opozorilnimi znaki, ki jih nikakor ne gre prezreti, je tudi vztrajna bolečina v zgornjem delu trebuha ali hrbta, ki ne izzveni in se ne odziva na običajno zdravljenje. Takšna bolečina je lahko eden od zgodnjih znakov raka trebušne slinavke.

V Sloveniji se vsako leto z diagnozo raka trebušne slinavke sooči okoli 400 ljudi, umrljivost pa ostaja zelo visoka. Bolezen je pogosto odkrita pozno, saj se razvija tiho, simptomi pa so sprva blagi in neopazni. Rak trebušne slinavke je sicer med manj pogostimi, a je med najbolj smrtonosnimi oblikami raka.

Kako se kaže rak trebušne slinavke?

Trebušna slinavka je žleza, ki je globoko v zgornjem delu trebuha. Sodeluje pri prebavi in uravnavanju krvnega sladkorja. Ker je organ skrit, se bolezen pogosto razvija neopazno, znaki pa so nespecifični.

Eden od najpogostejših simptomov je bolečina, ki se lahko pojavi:

v zgornjem delu trebuha,

v hrbtu,

lahko seva pod lopatico,

pogosto se okrepi po jedi ali v ležečem položaju.

Bolečina je lahko topa, pekoča ali »grizljajoča«, pri mnogih pa se pojavlja občasno in se sčasoma stopnjuje.

Drugi simptomi, ki jih ne smemo spregledati

Čeprav bolečina sama po sebi še ne pomeni raka, je nevarna kombinacija več simptomov. Posebej pozorni bi morali biti na:

nepojasnjeno izgubo telesne teže ali izgubo apetita, ki traja,

zlatenico (rumenkasta koža ali beločnice), pogosto skupaj s temnim urinom in svetlim blatom,

nenadno pojavljen sladkorno bolezen pri osebah starejših od 50 let, ki prej niso imele težav,

prebavne motnje, kot so slabost, napenjanje, prebavne spremembe ali dolgotrajna prebavna nelagodja brez jasnega vzroka,

srbečo kožo, ki se lahko pojavi pred zlatenico,

trajno utrujenost ali občutek izčrpanosti.

Ker se simptomi pogosto pojavijo pozno, je prepoznavanje zgodnjih sprememb ključnega pomena.

FOTO: Getty Images

Kdaj obiskati zdravnika?

Če katerikoli od zgornjih simptomov vztraja več kot štiri tedne, je nujno obiskati zdravnika. To še posebej velja v primeru kombinacije bolečine v hrbtu ali trebuhu z nepojasnjeno izgubo teže ali spremembami v prebavi.

Zgodnje odkrivanje močno poveča možnosti za uspešno zdravljenje, zato je pozornost na subtilne znake lahko odločilnega pomena.

Zakaj je ta tema pomembna?

Rak trebušne slinavke je eden izmed rakov z najnižjo stopnjo preživetja. V Sloveniji je ozaveščenost o simptomih še vedno nizka, bolezen pa se pogosto odkrije šele v napredovali fazi, ko so možnosti zdravljenja omejene. Prav zato strokovnjaki poudarjajo pomen pravočasnega ukrepanja in pozornega spremljanja telesnih sprememb.

Vztrajna bolečina v hrbtu ni vedno posledica napora, neprimerne drže ali staranja. Če se kombinira z drugimi simptomi ali ne izzveni kljub zdravljenju, je lahko znak resnega obolenja. Zato bi morali te signale jemati resno in ob dolgotrajnih težavah pravočasno poiskati zdravniško pomoč.