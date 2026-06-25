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NOVA PRIPOROČILA

Za rast mišic ne potrebujete vsakodnevnega treninga: presenetljivo malo vadbe je dovolj za vidne rezultate

Nova strokovna priporočila razbijajo dolgoletni mit, da je za pridobivanje mišične mase potrebno skoraj vsakodnevno garanje v fitnesu.
Dolga leta je veljalo prepričanje, da je za rast mišic nujno trenirati do popolne mišične odpovedi. FOTO: Getty Images
Dolga leta je veljalo prepričanje, da je za rast mišic nujno trenirati do popolne mišične odpovedi. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 25. 6. 2026 | 10:00
4:14
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Mnogi ljudje verjamejo, da je za izgradnjo mišic, potrebnih več treningov na teden, dolge ure v fitnesu in vadba do popolne izčrpanosti. Toda najnovejša strokovna priporočila kažejo, da so lahko rezultati dosegljivi že z bistveno manj vloženega časa.

Raziskave namreč potrjujejo, da lahko že dva treninga moči na teden prineseta opazno povečanje mišične moči, izboljšanje telesne pripravljenosti in številne zdravstvene koristi.

Dva treninga na teden sta lahko dovolj

Nova priporočila temeljijo na obsežnem pregledu več kot 130 znanstvenih raziskav, v katerih je sodelovalo več kot 30.000 ljudi.

Ugotovitve kažejo, da za večino rekreativcev ni potreben pretiran obseg vadbe. Še posebej izraziti so učinki pri ljudeh, ki pred tem niso redno izvajali treninga moči ali pa z vadbo šele začenjajo.

Že dva kakovostna treninga na teden lahko prispevata k:

  • povečanju mišične moči,
  • izboljšanju mišične funkcije,
  • boljšemu telesnemu ravnovesju,
  • zmanjšanju tveganja za poškodbe,
  • izboljšanju presnove,
  • boljšemu splošnemu zdravju.

Konec mita o vadbi do popolne odpovedi mišic

Dolga leta je veljalo prepričanje, da je za rast mišic nujno trenirati do popolne mišične odpovedi. Nova priporočila kažejo drugačno sliko. Za napredek je dovolj, da se med vadbo približamo meji napora, pri tem pa ohranimo pravilno tehniko izvedbe. Pretirano izčrpavanje ni potrebno in pri številnih rekreativcih lahko celo poveča tveganje za poškodbe ali pretreniranost.

Veliko pomembnejši od ekstremnega napora so: rednost treningov, primerna intenzivnost, postopno povečevanje obremenitev.

Ni pomembno, ali vadite v fitnesu ali doma

Ena najzanimivejših ugotovitev je, da ni ene same »najboljše« metode za gradnjo mišic. Učinkoviti so lahko različni načini vadbe: vadba na napravah, proste uteži, elastike za vadbo, kettlebelli, vaje z lastno telesno težo. Znanstveni dokazi ne kažejo, da bi bila katera od teh metod bistveno boljša od drugih. To pomeni, da za uspešen trening ni nujno potrebna članarina v fitnes centru. Tudi domača vadba lahko prinese odlične rezultate.

Napredek je pomembnejši od popolnega programa

Veliko ljudi odlaša z začetkom vadbe, ker išče popoln program treninga. Strokovnjaki opozarjajo, da takšen pristop pogosto povzroči le dodatno odlašanje. Pomembneje od popolnega načrta je, da: začnete redno vaditi, vključite vse večje mišične skupine, postopoma povečujete obremenitve, vztrajate daljše obdobje. Prav doslednost je ključni dejavnik uspeha.

Trening moči je še posebej pomemben po 50. letu

Po 50. letu začne telo naravno izgubljati mišično maso in moč. Ta proces se z leti pospešuje, če nismo telesno aktivni.

Redna vadba za moč lahko pomaga:

  • ohranjati mišično maso,
  • izboljšati ravnotežje,
  • zmanjšati tveganje za padce,
  • okrepiti kosti,
  • izboljšati presnovo,
  • podaljšati samostojnost v starejšem življenjskem obdobju.

Prav zato številni strokovnjaki priporočajo, da trening moči postane sestavni del življenjskega sloga, ne glede na starost.

Manj je lahko več

Najnovejša priporočila prinašajo spodbudno sporočilo za vse, ki menijo, da nimajo dovolj časa za vadbo. Za prve rezultate ni treba preživeti petih dni na teden v fitnesu. Dva dobro načrtovana treninga moči tedensko sta lahko dovolj za izboljšanje zdravja, večjo moč in opazno napredovanje mišične mase.

Ključ do uspeha ni popolnost, temveč rednost, vztrajnost in postopno napredovanje.

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