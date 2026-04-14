  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MAKADAMKANJE

Za ravnico gre. Gravel potopis iz Padske nižine

Padova ni popolna. Kolesarske poti niso vedno jasno označene. Včasih so zaprte brez opozorila. Moraš se znajti. A bodimo pošteni, tudi doma ni bistveno drugače.
Tam, kjer se cesta konča, se avantura šele začne. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 

Vsaka luknja na makadamu te nekaj nauči. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 

Makadam ni bližnjica, je pot, ki jo izbereš namenoma. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 

Gravel kolo te nauči, da ni vse v hitrosti, ampak v občutku svobode. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 

Prah na obrazu je dokaz, da si šel dlje od asfaltne rutine. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 

Gravel pomeni svobodo brez pravil. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 

Najlepše poti niso nikoli popolnoma gladke. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 

Gravel kolesar ne išče cilja, ampak občutek poti. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 

Nič ni bolj pristnega kot zvok gum na pesku. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 

Makadam te upočasni in prav v tem je njegova moč. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Ko zapustiš asfalt, najdeš sebe. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 

Gravel ni disciplina, je stanje duha. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 

Vsak makadam skriva zgodbo, samo peljati se moraš po njej. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 

Na makadamu šteje pogum, ne povprečna hitrost. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 

Gravel vožnja je terapija brez urnika. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 

Miroslav Cvjetičanin
 14. 4. 2026 | 06:00
8:50
A+A-

Vsak kolesar začetnik se boji klancev. In skoraj vsak verjame, da so klanci bistvo kolesarstva. Da je prava mera moči tista, ki te potisne navkreber, da je trpljenje edino merilo, po katerem se ločijo dobri od povprečnih. Klančar moraš biti. Pika.

A resnica je precej bolj ravna.

Bistvo kolesarjenja ni samo v tem, da greš počasi gor, in hitro dol. Bistvo je, da znaš iti hitro tudi po ravnem. Tam, kjer ni izgovorov. Tam, kjer ni ovinkov, ki bi razbili ritem. Tam, kjer si sam s sabo, s svojo močjo in kar je najhuje, z vetrom.

In prav zato se začne ta zgodba na ravnini. V Padski nižini.

Kolesarjenje ni isto kot kolesarstvo

Mi kolesarimo. Rekreativci. Uživamo, trpimo po svoje, merimo kilometre, ne sekund. Tekmovalci pa zganjajo kolesarstvo, druga dimenzija, drug svet. A zanimivo je, da se rekreativec pogosto bolj utrudi na sto kilometrih ravnine kot na sto kilometrih gorske trase. Zakaj?

Ker v klanec trpiš, ampak veš, zakaj trpiš. Vidiš vrh. Imaš cilj. Na vrhu se telo naužije razgledov in utrujenost je že razpolovljena. Ko pride spust, se telo spočije. Na ravnini tega luksuza ni. Tam ni premora. Tam ni nagrade. Samo vrtenje pedalov, neprekinjeno, enakomerno, neusmiljeno.

In potem pride veter.

Gravel kolo te nauči, da ni vse v hitrosti, ampak v občutku svobode. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 
Če piha v prsi, se ravnina spremeni v neskončen klanec brez vrha. Hitrost pade, noge težijo, srce pa bije enako kot na najstrmejšem vzponu. Če piha s strani, te meče iz linije, ti krade ravnotežje in živce. Če imaš še slabo cesto, luknje, razbit makadam, potem razumeš, zakaj ravnine marsikdo ne mara. Zahrbtno je zahtevna.

Na ravnini ne zmagajo najmočnejše noge, ampak najbolj vztrajna glava in najbolj učinkovito telo. Tu pridejo do izraza fiziološke lastnosti, kako telo prenaša dolgotrajen napor, kako kri oskrbuje mišice, kako dihanje ostaja mirno, čeprav telo dela na meji.

Mišice? Seveda pomagajo. A brez motorja pod majico ne pomenijo veliko.

Kje najti sto kilometrov ravnine?

Odgovor je preprost: Padska nižina.

Makadam ni bližnjica, je pot, ki jo izbereš namenoma. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 
Meni ljuba pokrajina. Ne zaradi razgledov, ampak zaradi prostora. Zaradi občutka neskončnosti, dolgočasnosti. Najbližja prava ravnina, takoj za Vojvodino. Prekmurje? Lepo, a prekratko za kolesarje, ki želijo, da števec pokaže vsaj sto kilometrov, ne da bi dvakrat peljali mimo iste gostilne.

Vsak makadam skriva zgodbo, samo peljati se moraš po njej. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 
Tokrat nas je bilo manj. Dva prijatelja sta nasedla moji ideji o makadamkarskem raju, Brane in Jaka. Druga dva sta ostala doma. Morda pametneje. Plan je bil stotka. Realnost? Sedemdeset kilometrov. 

Startali smo v središču Padove, streljaj od legendarnega Eroica Caffèja. Garmin je kazal pot. Mi pa smo, kot se spodobi, nekajkrat zašli. Na koncu se je nabralo skoraj 70 kilometrov in pozor, kar 110 višinskih metrov. Namesto obljubljenih 49. Kriva so dela na trasi in nepredvideni nasipi in nadvozi.

Hribovito, ni kaj.

Padska nižina: tiha, neskončna, hipnotična

Padska nižina ni pokrajina, ki bi te zadela na prvo žogo. Ne ponuja dramatičnih kulis. Ne kriči po pozornosti. Je tiha. Dolgočasna.

Ravnina se razprostira kot morje brez valov. Polja se vlečejo do obzorja, razdeljena z ravnimi linijami kanalov, makadamskih poti in drevoredov topolov, ki stojijo kot stražarji časa. Nebo je ogromno. Večje, kot si ga vajen. In svetloba mehka, razpršena, pogosto zastrta z meglicami, ki se zjutraj valijo skozi zemljo kot počasen dih pokrajine.

Tu ni senc, kamor bi se skril. Ni ovinkov, kjer bi izgubil pogled na horizont. Vse je odprto. Vse je izpostavljeno. Veter potuje neovirano. Spotika se ob kolesarje. Nosi vonj zemlje, vode in trave. Včasih te boža. Pogosteje te ustavlja.

Makadamske poti šumijo pod gumami. Prah se dviga in se počasi useda nazaj na cesto, kot da bi čas tukaj tekel počasneje in z njim pedale. Kolesar postane del tega ritma. Del ravnine. In šele po desetih, dvajsetih, petdesetih kilometrih začneš razumeti, zakaj je ta pokrajina posebna.

Gravel ni disciplina, je stanje duha. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 
Na makadamu šteje pogum, ne povprečna hitrost. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 
Gravel vožnja je terapija brez urnika. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 
Makadamkanje po italijansko

Italijani so gravel vzeli za svojega. Pravijo, da jih bolj vleče kot cestno kolesarjenje. Gorsko kolesarstvo je tam skoraj izginilo, elektrika pa, vsaj v teh krogih, nima pravega mesta.

Makadamkanje je svoboda in resnica. Lahko greš skoraj povsod. Po asfaltu, po poteh ob rekah, po zapuščenih poljskih kolovozih.

Res je, ne uideš vedno prometu. A najdeš trenutke popolne tišine. Sredi tedna, ko ljudje delajo, so poti prazne. Brez sprehajalcev, brez vozičkov, brez psov. Samo ti, kolo in ravnina. In Garmin, ki te občasno pusti na cedilu.

Ravnina te izprazni in napolni

Po slabih sedemdesetih kilometrih smo bili vsi trije enakega mnenja: to ni bilo lahko. Jaka je trdil, da je bolj utrujen kot po turi na Krvavec. Brane je priznal, da še nikoli ni tako dolgo neprekinjeno vrtel pedal. Jaz sem bil tiho, v sebi, ker sem vedel, da ravnina vedno zmaga.

Ravnina te ne zlomi na hitro. Te pa izprazni počasi. Vztrajnost postane edina valuta. Ritem edina strategija. In ko enkrat padeš iz njega, ga težko spet ujameš. To je disciplina, ki iz človeka potegne vse.

Nič ni bolj pristnega kot zvok gum na pesku. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 
Ko zapustiš asfalt, najdeš sebe. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 
Postanek, ki ni le postanek

Na koncu smo pristali tam, kjer smo začeli, v Eroica Caffèju.

To ni navadna kavarna. Ne gostilna. Ne muzej. Je nekaj vmes. Prostor, kjer kolesarstvo ni šport, ampak kultura. Ko pogledaš jedilnik, postaneš lačen. Ko pogledaš okoli sebe, dobiš željo, da bi šel še en krog. In se spomniš, kako preprosto je bilo nekoč. Kolo, pumpa, bidon, rezervna guma. In banana v žepu. Danes imamo vse. Navigacijo, podatke, opremo. A ravnina te sleče do bistva. Tam ni bližnjic.

Gravel pomeni svobodo brez pravil. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 
Najlepše poti niso nikoli popolnoma gladke. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 
Gravel kolesar ne išče cilja, ampak občutek poti. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 
Brez turističnega olepševanja

Padova ni popolna. Kolesarske poti niso vedno jasno označene. Včasih so zaprte brez opozorila. Moraš se znajti. A bodimo pošteni, tudi doma ni bistveno drugače. Zato to ni zgodba o popolni turi. Je zgodba o izkušnji. O prostoru, ki te prisili, da razmišljaš drugače. Da začneš ceniti ravnino.

Zakaj se vračati?

Ker te nauči nekaj, česar klanci ne morejo. Da moč ni vedno eksplozivna. Da vzdržljivost ni vedno spektakularna. Da je včasih največji izziv prav to, da vztrajaš, brez spremembe, brez olajšanja, brez konca na vidiku. Padska nižina te ne osvoji. Te pa nauči.

In ko se vrneš domov, veš: kolesarjenje ni samo vožnja navkreber. Včasih je največji klanec - ravnina.

Vsaka luknja na makadamu te nekaj nauči. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 
Prah na obrazu je dokaz, da si šel dlje od asfaltne rutine. FOTO: Miroslav Cvjetičanin 
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki