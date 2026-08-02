  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREPROSTO UČINKOVITO

Za trajno hujšanje ni potreben fitnes. To so štiri navade, ki resnično pomagajo pri izgubi kilogramov

Vsi se strinjamo, da uspešno hujšanje ni posledica ene same čudežne metode.
Hujšanje je mogoče brez velikih odrekanj. FOTO: Getty Images
Hujšanje je mogoče brez velikih odrekanj. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 2. 8. 2026 | 07:00
3:41
A+A-

Mnogi verjamejo, da je za uspešno hujšanje in dobro telesno pripravljenost nujno obiskovati fitnes. Strokovnjaki za vadbo pa opozarjajo, da je mogoče odlične rezultate doseči tudi doma.

Ključ ni v dragi opremi ali članstvu v fitnes centru, temveč v doslednosti, pravilni vadbi in zdravem življenjskem slogu.

Če je cilj trajna izguba telesne maščobe, samo vadba ni dovolj. Pomembno vlogo imajo tudi vsakodnevno gibanje, prehrana in postopno povečevanje obremenitve med treningi.

Redna vadba za moč

Vadba z utežmi ali lastno težo je ena najučinkovitejših oblik vadbe za ohranjanje mišične mase in pospeševanje presnove. Pomembno je, da trening ni prelahek. Strokovnjaki priporočajo, da so zadnje ponovitve posamezne vaje zahtevne, saj telo le tako dobi dovolj močan dražljaj za razvoj mišic in povečanje moči. Vadbo za moč je mogoče učinkovito izvajati tudi doma z ročkami, elastikami ali zgolj z lastno telesno težo.

Postopno povečujte obremenitev

Napredek pri vadbi temelji na načelu progresivne obremenitve. To pomeni, da je treba telo postopoma vedno znova nekoliko bolj obremeniti. Napredek je mogoče doseči z več ponovitvami, nekoliko težjimi utežmi, počasnejšo izvedbo vaj ali dodatno serijo. Koristno je voditi evidenco treningov, saj tako lažje spremljamo razvoj in načrtujemo naslednje korake. Ko se telo prilagodi določeni obremenitvi, za nadaljnji napredek potrebuje nov izziv.

Vsak dan čim več hodite

Poleg vadbe za moč ima pomembno vlogo tudi vsakodnevno gibanje. Hitra hoja je ena najbolj dostopnih oblik telesne aktivnosti in lahko pomembno prispeva k izgubi telesne maščobe. Mnogi strokovnjaki priporočajo približno 10.000 korakov na dan, vendar poudarjajo, da ni pomembna le številka. Ključna je redna hoja skozi ves dan, na primer po stopnicah, med telefonskimi pogovori ali namesto kratkih voženj z avtomobilom. Zmerno intenzivna hoja sodi med tako imenovano vadbo v coni 2, pri kateri telo kot vir energije učinkoviteje uporablja maščobe.

Raziskave kažejo, da lahko redna hitra hoja v nekaj mesecih pomembno prispeva k zmanjšanju telesne teže in deleža telesne maščobe, zlasti pri ljudeh srednjih in starejših let.

Brez urejene prehrane ne gre

Strokovnjaki poudarjajo, da prehrana ostaja najpomembnejši dejavnik pri izgubi telesne maščobe. Za hujšanje je potreben kalorični primanjkljaj, kar pomeni, da telo porabi več energije, kot je, zaužije s hrano. Ob tem je priporočljivo zaužiti dovolj beljakovin, saj pomagajo ohranjati mišično maso med hujšanjem in povečujejo občutek sitosti. Uravnotežena prehrana v kombinaciji z vadbo za moč in rednim gibanjem je dolgoročno veliko učinkovitejša od kratkotrajnih diet.

Trajni rezultati so plod dobrih navad

Strokovnjaki se strinjajo, da uspešno hujšanje ni posledica ene same čudežne metode. Najboljše rezultate prinaša kombinacija redne vadbe za moč, postopnega povečevanja obremenitve, vsakodnevnega gibanja in uravnotežene prehrane. Dobra novica je, da za to ni nujen fitnes. Z nekaj osnovne opreme, ali celo brez nje lahko večino vaj opravimo doma, pomembno pa je predvsem, da pri zdravih navadah vztrajamo dolgoročno.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vadba domatelovadbašportna rekreacijatelesna vadbazdrav način življenjatelesna teža
ZADNJE NOVICE
07:00
Lifestyle  |  Polet
PREPROSTO UČINKOVITO

Za trajno hujšanje ni potreben fitnes. To so štiri navade, ki resnično pomagajo pri izgubi kilogramov

Vsi se strinjamo, da uspešno hujšanje ni posledica ene same čudežne metode.
Miroslav Cvjetičanin2. 8. 2026 | 07:00
06:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
ODLOČITEV SODIŠČA

Lepotni poseg ji je uničil življenje, zato je kliniko tožila za 300.000 evrov

Po ugotovitvah sodišča najbolj verjeten vzrok za okvaro živca proces brazgotinjenja.
2. 8. 2026 | 06:05
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Sanjska knjiga Babe Vange: Če v sanjah vidite to, vas čaka ogromno denarja

Njena knjiga o razlagi sanj še vedno navdihuje številne ljudi, ki si želijo globlje razumeti svoje sanje in življenjske izzive.
2. 8. 2026 | 06:00
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ODRAŠČANJE NEKOČ

Damjana Golavšek o časih brez telefonov in interneta: »Imeli smo manj, živeli pa več« (Suzy)

Izjemna izvajalka se z nostalgijo spominja obdobja, ko se je veliko hodilo peš in se nikomur ni mudilo. Včasih se ob tem vpraša, ali res pripada tako drugačni generaciji ali pa je čas takrat preprosto tekel počasneje.
2. 8. 2026 | 06:00
05:00
Poletje s SN
KAZNI ZA DOPUSTNIKE

Hrvati odločno nad brisače: 750 evrov je kazen za lulanje v morje

Po evropskih turističnih krajih veljajo vse strožja pravila. Kazni grozijo tudi zaradi odnašanja peska, neprimernega vedenja in drugih navad, ki jih oblasti ne tolerirajo več.
Aleksander Brudar2. 8. 2026 | 05:00
23:14
Šport  |  Tekme
PREMAGALA ŠPANSKO

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je v finalu EP

V polfinalu v Trentu je premagala Španijo z 90:71
1. 8. 2026 | 23:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki