Začnite dan z udarcem, ne v nasprotnika, temveč v stres, lenobo in slabo voljo

Ste mislili, da je boks le za profesionalce v ringu? Motite se!

V slovenskih fitnes centrih je pravi hit postal kardio boks – vadba, ki združuje udarce, poskoke in eksplozivne gibe, a brez modric in zlomljenih nosov.

To je šport, pri katerem v eni uri preženete stres, ogrejete telo in se napolnite z energijo.

Od vreče do nasmeha

Vadba poteka ob glasni, ritmični glasbi, ki požene kri po žilah. V rokavicah ali brez njih udarjate v vrečo, izvajate kombinacije gibov in zraven krepite noge, roke ter trup.

Rezultat? Po 15 minutah ste že zadihani, po pol ure obliti v potu, po eni uri pa imate občutek, da bi lahko osvojili svet.

Za telo, glavo in samozavest

Trenerji pravijo, da je kardio boks ena najbolj celovitih vadb. Pri njej delajo vse mišične skupine, roke, noge, trebuh, hrbet in ramena. Ker je tempo hiter in intenziven, gre za pravi kardio trening, ki požene srce in pospeši porabo kalorij.

V eni uri lahko pokurite tudi do 600 kalorij, hkrati pa se znebite napetosti, ki se nabira čez dan.

Najlepše pa je, da po vadbi ne odidete le fizično utrujeni, temveč tudi psihično razbremenjeni, samozavest in dobra volja pa skočita v nebo.

Zakaj ga obožujejo Slovenke

Čeprav je boks dolgo veljal za moški šport, danes na kardio boksu prevladujejo ženske.

Zakaj? Ker poleg učvrstitve telesa dobijo tudi sprostitev za glavo.

»Ko udarim vrečo, imam občutek, da me nič več ne more ustaviti,« pove nasmejana udeleženka iz Ljubljane.

Kardio boks je postal pravi ventil, ko se sprostiš, pozabiš na vse skrbi in še nekaj narediš zase.

Jesen brez mraka

Ko dnevi postajajo krajši in energije zmanjkuje, kardio boks prinese sonce v dvorano.

Ob energični glasbi, nasmejanih trenerjih in občutku moči boste pozabili, da zunaj pada dež. Vsak udarec v vrečo je korak bližje boljšemu počutju in razlog, da se znova vrnete.

Kaj potrebujete za začetek?

Za kardio boks ne potrebujete veliko: udobna športna oblačila, športni copati in steklenička vode bodo dovolj.

Če vadite na vreči, si nadenite rokavice in povoje, večina fitnesov jih omogoča izposojo.

Na nekaterih programih pa vreče sploh ni, tam udarjate v zrak, trenirate kondicijo in izboljšujete gibljivost.

Torej, pozabite na izgovore. Začnite z udarcem, ne v nasprotnika, temveč v stres, lenobo in slabo voljo. Kardio boks je vadba, ki vas v eni uri spremeni, v boljše razpoloženje, večjo samozavest in odlično formo.