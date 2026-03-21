Zadihanost: kdaj je normalna in kdaj opozorilni znak? Preprost test, ki razkrije vašo kondicijo

Zadihanost je naravni del gibanja. Srce bije hitreje, dihanje se poglobi, telo se prilagaja naporu. Toda kje je meja med normalnim odzivom in opozorilnim znakom, ki ga ne smemo prezreti?
Če se zadihate hitreje kot pred nekaj meseci ali že ob manjšem naporu, vam telo nekaj sporoča.
Eden najbolj enostavnih načinov za preverjanje telesne obremenitve je tako imenovani »pogovorni test«.
Če med hojo ali vadbo:
Ta preprosti kazalnik je zanesljiv način, kako oceniti, ali trenirate v varnem območju.
Posebno pozornost namenite spremembam. Če vam ista pot ali aktivnost, ki je bila še nedavno lahkotna, danes povzroča izrazito utrujenost ali zadihanost, to ni naključje.
Gre lahko za:
Telo praviloma opozarja postopno, pomembno je, da te signale pravočasno prepoznamo.
Zadihanost sama po sebi ni nevarna, a v kombinaciji z določenimi simptomi zahteva več pozornosti.
Bodite pozorni na tiščanje ali bolečino v prsih, omotico, nenavadno ali močno bolečino, občutek nestabilnosti.
V takšnih primerih simptomov ne smemo prezreti.
V večini primerov je vzrok za slabšo zmogljivost precej preprost, premalo rednega gibanja in prehiter začetek aktivnosti. Telo potrebuje čas, da se prilagodi. Srce in pljuča sta izjemno prilagodljiva, vendar le ob postopni in dosledni obremenitvi.
Namesto pretiravanja ali panike je ključ v sistematičnem pristopu:
Z doslednostjo se kondicija izboljšuje, zadihanost pa postopoma zmanjšuje.
Zadihanost ni sovražnik, je pomemben kazalnik telesnega stanja.
Če jo razumemo in upoštevamo, nam pomaga napredovati varno in učinkovito. Če jo ignoriramo, nas lahko ustavi prej, kot bi si želeli.