Zadihanost: kdaj je normalna in kdaj opozorilni znak? Preprost test, ki razkrije vašo kondicijo

Zadihanost je naravni del gibanja. Srce bije hitreje, dihanje se poglobi, telo se prilagaja naporu. Toda kje je meja med normalnim odzivom in opozorilnim znakom, ki ga ne smemo prezreti?

Če se zadihate hitreje kot pred nekaj meseci ali že ob manjšem naporu, vam telo nekaj sporoča.

Preprost test: ali je vaš tempo še primeren?

Eden najbolj enostavnih načinov za preverjanje telesne obremenitve je tako imenovani »pogovorni test«.

Če med hojo ali vadbo:

lahko govorite v celih stavkih, je obremenitev primerna,

komaj izgovorite nekaj besed, je tempo previsok.

Ta preprosti kazalnik je zanesljiv način, kako oceniti, ali trenirate v varnem območju.

Ključni znak: spremembe v zmogljivosti

Posebno pozornost namenite spremembam. Če vam ista pot ali aktivnost, ki je bila še nedavno lahkotna, danes povzroča izrazito utrujenost ali zadihanost, to ni naključje.

Gre lahko za:

padec telesne kondicije,

prehitro stopnjevanje napora,

ali pomanjkanje rednega gibanja.

Telo praviloma opozarja postopno, pomembno je, da te signale pravočasno prepoznamo.

Kdaj zadihanost ni več nedolžna?

Zadihanost sama po sebi ni nevarna, a v kombinaciji z določenimi simptomi zahteva več pozornosti.

Bodite pozorni na tiščanje ali bolečino v prsih, omotico, nenavadno ali močno bolečino, občutek nestabilnosti.

V takšnih primerih simptomov ne smemo prezreti.

Najpogostejši razlog: premalo gibanja

V večini primerov je vzrok za slabšo zmogljivost precej preprost, premalo rednega gibanja in prehiter začetek aktivnosti. Telo potrebuje čas, da se prilagodi. Srce in pljuča sta izjemno prilagodljiva, vendar le ob postopni in dosledni obremenitvi.

Rešitev: postopnost in sistem

Namesto pretiravanja ali panike je ključ v sistematičnem pristopu:

začnite postopno,

ohranjajte zmeren tempo,

bodite redni,

poslušajte svoje telo.

Z doslednostjo se kondicija izboljšuje, zadihanost pa postopoma zmanjšuje.

Poslušajte svoje telo

Zadihanost ni sovražnik, je pomemben kazalnik telesnega stanja.

Če jo razumemo in upoštevamo, nam pomaga napredovati varno in učinkovito. Če jo ignoriramo, nas lahko ustavi prej, kot bi si želeli.