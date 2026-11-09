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NE ČAKAJTE

Zakaj bi s fitnesom čakali do januarja? Funkcionalna vadba je lahko najboljši začetek

Fitnesi se po novem letu tradicionalno napolnijo z ljudmi, ki želijo uresničiti novoletne zaobljube. Toda zakaj bi čakali?
Najpomembnejše pravilo je, da začnemo postopoma. Najprej osvojimo pravilno izvedbo osnovnih gibov, nato povečujemo število ponovitev in zahtevnost vaj. FOTO: Shutterstock 
Najpomembnejše pravilo je, da začnemo postopoma. Najprej osvojimo pravilno izvedbo osnovnih gibov, nato povečujemo število ponovitev in zahtevnost vaj. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 9. 11. 2026 | 13:00
7:01
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Funkcionalna vadba krepi mišice, izboljšuje ravnotežje in koordinacijo ter nas pripravlja na vsakodnevne telesne obremenitve. Primerna je za začetnike, rekreativce in tudi starejše.

Vsako leto se ponavlja ista zgodba. Takoj po novem letu se fitnesi napolnijo, saj se številni odločijo, da bodo končno poskrbeli za svojo telesno pripravljenost. Novoletne zaobljube so še vedno priljubljene, vendar strokovnjaki za vadbo opozarjajo, da za začetek ne potrebujemo prvega januarja. Zakaj ne bi začeli že decembra?

Pri tem pa ni pomembno samo, koliko kilogramov lahko dvignemo, koliko kilometrov prekolesarimo ali koliko trebušnjakov naredimo. Veliko pomembnejše je, kako dobro naše telo obvladuje gibe, ki jih vsakodnevno potrebujemo.

Lahko smo redni obiskovalci fitnesa, imamo dobro razvite mišice in smo na videz v odlični formi, pa nas kljub temu ob dvigovanju kovčka ali otroka nenadoma zagrabi v križu. Razlog je lahko tudi v tem, da telo ni dovolj dobro pripravljeno na raznolike gibalne obremenitve. Prav zato je funkcionalna vadba v zadnjih letih postala ena najbolj priljubljenih oblik telesne vadbe.

Kaj je funkcionalna vadba?

Funkcionalna vadba je način treninga, pri katerem z različnimi vajami izboljšujemo telesno pripravljenost za vsakodnevne dejavnosti in športne obremenitve. Njena posebnost je, da pri izvedbi gibov sodeluje več mišičnih skupin hkrati, namesto da bi vsako mišico obremenjevali ločeno.

Pri običajnih vajah na fitnes napravah pogosto treniramo posamezne mišične skupine v natančno določenem položaju. Funkcionalni trening pa posnema naravne vzorce gibanja, pri katerih morajo mišice sodelovati in se medsebojno usklajevati.

Takšen pristop izboljšuje moč, stabilnost, koordinacijo in nadzor nad telesom. Pomemben je tudi razvoj tako imenovanih motoričnih sposobnosti, ki nam omogočajo učinkovitejše in varnejše gibanje. Preprost primer funkcionalne vaje je počep. Z njim krepimo mišice, ki jih potrebujemo, ko se usedemo, vstanemo ali poberemo predmet s tal. Gre torej za gibanje, ki ga uporabljamo vsak dan.

Vadimo lahko doma ali v fitnesu

Ena največjih prednosti funkcionalne vadbe je njena prilagodljivost. Izvajamo jo lahko doma, na prostem ali v fitnesu. Za številne vaje ne potrebujemo posebnih pripomočkov, saj lahko začnemo že z lastno telesno težo. Pozneje lahko trening nadgradimo z različnimi pripomočki, kot so elastike, žoge, vadbeni trakovi, ročke, uteži, drogovi in ruske krogle. Uporabljamo lahko tudi vreče, napolnjene s peskom, vrvi in druge nekonvencionalne pripomočke. Pri začetnikih je priporočljiva vadba pod vodstvom ustrezno usposobljenega trenerja, ki pomaga izbrati primerne vaje, prilagoditi zahtevnost in poskrbeti za pravilno izvedbo.

Funkcionalni trening je še posebej koristen za starejše. Z ustrezno izbranimi vajami lahko izboljšujejo mišično moč, ravnotežje, gibljivost in koordinacijo. To so sposobnosti, ki so pomembne tudi pri preprečevanju padcev in ohranjanju samostojnosti v vsakdanjem življenju.

Zakaj je pomembno, da mišice delujejo skupaj?

Greg Roskopf, biomehanik iz podjetja Muscle Activation Techniques, poudarja, da je bistvo funkcionalne vadbe povezovanje mišic v usklajeno celoto. Cilj je, da mišice ne delujejo vsaka zase, temveč sodelujejo pri izvedbi posameznega giba. Zato svetuje, naj začetniki najprej obvladajo vaje z lastno telesno težo, preden začnejo uporabljati uteži in druge pripomočke. Če ne moremo nadzorovati lastnega telesa, je dodajanje zunanje obremenitve lahko prezahtevno.

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Dober preizkus je enonožni počep. Poskusite se spustiti in ponovno dvigniti na eni nogi. Morda boste presenečeni, kako zahtevna je naloga, čeprav lahko na fitnes napravi z eno nogo potisnete tudi zelo veliko težo. Razlika je v tem, da enonožni počep zahteva precej več usklajenega delovanja mišic, ravnotežja in nadzora nad telesom. Prav takšne sposobnosti razvijamo s funkcionalnim treningom.

Šest pomembnih področij funkcionalne vadbe

Funkcionalni trening lahko vključuje različne metode in pripomočke. Med pomembnejšimi pristopi so:

  • Krepitev stabilizatorjev: mišice trupa in druge stabilizacijske mišice treniramo v povezavi z mišicami, ki sodelujejo pri gibanju.
  • Vadba ravnotežja: uporabljamo ravnotežne blazine, žoge in druge nestabilne podlage ali izvajamo vaje na eni nogi.
  • Izboljšanje telesne drže: krepimo mišice, ki pomagajo vzdrževati stabilnost trupa in pravilno držo.
  • Gibanje v različnih ravninah: izvajamo potiske, vleke, zasuke in druge sestavljene gibe, pri katerih sodeluje več mišičnih skupin.
  • Uporaba nekonvencionalnih pripomočkov: vadimo z vrvmi, kladivi, vrečami s peskom in drugimi pripomočki.
  • Vadba z utežmi in elastikami: uporabljamo ročke, drogove, ruske krogle, vadbene trakove in druge pripomočke, s katerimi postopoma povečujemo obremenitev.

Pomembno je, da vaje izbiramo glede na svoje sposobnosti in cilje. Funkcionalna vadba namreč ni tekmovanje v zahtevnosti, temveč način, kako izboljšati kakovost gibanja.

Je funkcionalna vadba primerna za vsakogar?

Funkcionalni trening je mogoče prilagoditi različnim starostnim skupinam in stopnjam telesne pripravljenosti. Primeren je za začetnike, izkušene rekreativce in starejše, vendar mora biti zahtevnost vaj prilagojena posamezniku. Če se že dlje časa niste ukvarjali s telesno dejavnostjo, imate zdravstvene težave ali kronične bolezni, se pred začetkom zahtevnejšega programa posvetujte z zdravnikom. Enako velja za nosečnice, ki morajo izbiro in intenzivnost vadbe prilagoditi svojemu zdravstvenemu stanju.

Najpomembnejše pravilo je, da začnemo postopoma. Najprej osvojimo pravilno izvedbo osnovnih gibov, nato povečujemo število ponovitev in zahtevnost vaj. Šele ko imamo dovolj dober nadzor nad telesom, dodajamo večje obremenitve. Ne pričakujmo čudežev po enem treningu. Napredek nastaja postopoma, z redno vadbo in ustreznim počitkom. Toda že po nekaj tednih lahko opazimo, da smo močnejši, stabilnejši in bolj samozavestni pri gibanju.

Zato s prvo vadbo ne čakajmo na novoletne zaobljube. Najboljši čas za izboljšanje telesne pripravljenosti je takrat, ko se odločimo, da bomo začeli.

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