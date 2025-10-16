  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVO O KAKOVOSTNEM STARANJU

Zakaj bi vsi starejši od 50. let morali živeti po vojaško

Učinkovita prehrana in vadba pri starejših: kako ohraniti mišice in zdravje v starosti.
S pravilnim življenjskim slogom, ki vključuje redno telesno dejavnost in ustrezno prehrano, je posameznik lahko »kovač svojega zdravja«. FOTO: Getty Images
S pravilnim življenjskim slogom, ki vključuje redno telesno dejavnost in ustrezno prehrano, je posameznik lahko »kovač svojega zdravja«. FOTO: Getty Images
Nada Rotovnik Kozjek
 16. 10. 2025 | 13:26
4:12
A+A-

Učinki telesne dejavnosti pri starejših so v veliki meri odvisni od ustrezne prehrane, ki omogoča presnovne prilagoditve na vadbo in pomaga ohranjati mišično maso ter funkcionalno sposobnost.

Danes se soočamo z demografskimi spremembami: tisti, ki zdaj vstopajo v starost, bodo verjetno doživeli leto 2050, ko se bo delež ljudi, starejših od 65 let, po ocenah podvojil.

Kakovost staranja pa je močno odvisna tudi od kakovosti zdravstvenega sistema, kar predstavlja izziv tako za posameznike kot za družbo.

Pandemija covida-19 je dodatno obremenila zdravstveni sistem, kar še povečuje pomen preventive in osebne odgovornosti za zdravje.

Vzdrževanje zdravja v starosti

Ohranjanje zdravja v zrelih letih zahteva življenjski angažma posameznika, pri čemer ima družba pomembno vlogo, saj mora omogočati okolja in mehanizme, ki podpirajo zdrav življenjski slog. Napredek medicine in izboljšanje življenjskih pogojev so življenje v starosti naredili daljše in kakovostnejše.

S pravilnim življenjskim slogom, ki vključuje redno telesno dejavnost in ustrezno prehrano, je posameznik lahko »kovač svojega zdravja«. To pripomore k ohranjanju mišične mase, funkcionalnih sposobnosti in kognitivne zmogljivosti, zmanjša tveganje za kronične bolezni in ohranja psihofizično zdravje, kar Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje kot zdravo staranje: »proces razvijanja in vzdrževanja funkcionalnih sposobnosti, ki omogočajo dobro počutje v starosti«.

Vloga telesne dejavnosti pri starejših

Redna telesna vadba je ključna strategija za ohranjanje mišične mase in presnovnega zdravja. Vadba moči ali uporovna vadba pomaga vzdrževati mišično moč, gibljivost in telesno zmogljivost. Čeprav staranja s telovadbo ne moremo zaustaviti, lahko z vadbo upočasnimo fiziološke učinke staranja in ohranimo biološko mladost v primerjavi z manj aktivnimi vrstniki.

image_alt
Bolj reven, bolj debel. Pa je to res?

Učinki vadbe so močno odvisni od prehrane. Prehrana mora temeljiti na uravnoteženi osnovni hrani in biti prilagojena vrsti, količini in intenzivnosti vadbe. Prehranska dopolnila igrajo manjšo vlogo in ne morejo nadomestiti učinkov normalne prehrane.

Kako prehrana vpliva na mišično maso v starosti

Pri starejših je pomembno oceniti prehransko stanje, mišično maso in funkcionalne sposobnosti, da lahko načrtujemo ustrezno vadbo in prehrano. Vadba naj traja vsaj 12 tednov, osredotočena pa je na vadbo moči. Individualni programi, prilagojeni presnovnemu stanju posameznika, vključujejo ustrezno pogostost in intenzivnost vadbe, pogosto z dosledno »vojaško disciplino«.

Ustrezna prehranska strategija vključuje dovolj energije in povečanje vnosa beljakovin z običajno hrano. Starostniki potrebujejo več beljakovin kot zdravi odrasli, pri kroničnih bolnikih pa je potreba še večja, pogosto v rangu vrhunskih športnikov.

image_alt
Koliko proteinov potrebujemo?

Vnos beljakovin naj bo razporejen med glavne obroke, okoli 25 g ali več na obrok, ob vadbi pa je dodaten vnos priporočljiv. Študije preučujejo tudi vpliv posameznih aminokislin, kot je leucin, in derivatov beta-HMB ter vitamina D na mišično funkcijo, zlasti pri sarkopeniji.

Vnos ogljikovih hidratov in maščob je običajno manj problematičen, težave nastanejo pri nerednih ali nekakovostnih obrokih ali ob nepotrebnih dietah.

Kaj lahko starostnik stori sam

Najprej je ključno, da je redno telesno aktiven in vključuje vadbo za mišice. Prehrana naj bo redna in uravnotežena, prehranska dopolnila pa naj se uporabljajo premišljeno. Pri hudih zdravstvenih težavah ali upadu mišične mase je priporočljivo poiskati kvalificirano prehransko in gibalno obravnavo.

Zdravstveni sistem bi moral redno zagotavljati programe klinične prehrane in vadbe kot ključne ukrepe za zdravo staranje, saj bodo starostniki predstavljali največji delež prebivalstva, ki potrebuje zdravstveno oskrbo.

Več iz teme

vadba za starejšešportna rekreacijazdravjetelesna dejavnoststaranjestarostniki in športstarost
ZADNJE NOVICE
15:10
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKI RAJ

Jesenska čarovnija v Arboretumu: buče, Smrkci in skrivnostne bele žene

Blizu vhoda v park je zaživela vasica, kjer jih lahko opazujemo pri opravilih z bučami.
16. 10. 2025 | 15:10
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREHOD NA ZIMSKI ČAS

Spet bomo premikali ure: za dodatno uro spanja plačujemo visoko ceno

Premikanje ure na zimski in spomladi na poletni čas je dolgotrajna praksa, ki mnogim povzroča glavobole.
16. 10. 2025 | 15:00
14:49
Novice  |  Svet
IKEA

Pohištveni velikan v težavah, upad prihodkov zaradi znižanja cen in varčevanja potrošnikov

Potrošniki odlašajo z odločitvijo za prenovo svojih domov ali nakup novega pohištva.
16. 10. 2025 | 14:49
14:33
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Na jesen se vrača tih morilec psov: močerad lahko ubije v eni uri

Jeseni se na gozdnih poteh pojavljajo močeradi. Lepi, a nevarni – njihov strup je lahko za psa smrtonosen že v eni uri. Preverite, kako ukrepati pravočasno.
16. 10. 2025 | 14:33
14:29
Bulvar  |  Tuji trači
GROZLJIVO

Šokantne obtožbe proti princu Andrewu v novi knjigi! Verjel naj bi, da je »seks njegova rojstna pravica«

V knjigi opisuje tudi dogodek v londonskem nočnem klubu Tramp, kjer naj bi ji princ kupoval koktajle, nerodno plesal in se obilno potil.
16. 10. 2025 | 14:29
14:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVKA V NEMČIJI

Migrant, ki je v parku napadel vrtčevske otroke in enega ubil, ne bo deportiran

Ker je psihično bolan, ni kazensko odgovoren.
16. 10. 2025 | 14:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki