HUJŠANJE PO MOŠKO

Zakaj diete pri moških pogosto ne delujejo - in 5 učinkovitih strategij za hujšanje

Klasične diete pri moških pogosto odpovedo, ker ne ustrezajo njihovemu načinu razmišljanja in motivaciji.
Če želite shujšati, ne začnite z dieto - začnite z akcijo. FOTO: Getty Images
Če želite shujšati, ne začnite z dieto - začnite z akcijo. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 7. 4. 2026 | 17:00
4:34
A+A-

Hujšanje pri moških je pogosto neuspešno, če temelji zgolj na klasičnih dietah. Raziskave kažejo, da moški potrebujejo drugačen, bolj ciljno usmerjen pristop, ki vključuje gibanje, jasne cilje in podporo okolja.

Tudi v Sloveniji se vse več moških sooča s prekomerno telesno težo, hkrati pa redkeje posegajo po organiziranih programih hujšanja kot ženske. Razlogi niso le fizični, temveč predvsem psihološki.

Zakaj klasične diete pri moških ne delujejo?

Moški se pogosto ne poistovetijo s tradicionalnimi pristopi hujšanja, ker diete povezujejo z omejevanjem in majhnimi porcijami, jih dojemajo kot neprivlačne ali težko vzdržne, ne ponujajo jasnih, merljivih ciljev, pogosto niso prilagojene moškemu načinu razmišljanja. Zato se mnogi raje odločijo za pristop, ki vključuje aktivnost, tekmovalnost in napredek.

1. Skupinska vadba: ključ do uspeha

Eden najpomembnejših dejavnikov za uspešno hujšanje pri moških je vadba v skupini.

Moški dosegajo boljše rezultate, ko:

  • trenirajo z vrstniki
  • imajo občutek pripadnosti
  • se med seboj spodbujajo

Športi, kot so:

  • rekreativni nogomet
  • kolesarjenje
  • tek
  • vadba v fitnesu
  • so idealni, saj združujejo gibanje, druženje in motivacijo.

Reden stik z isto skupino povečuje vztrajnost in dolgoročni uspeh.

2. Vadba je pomembnejša od diete

Raziskave kažejo, da moški raje hujšajo z vadbo kot s strogimi dietami.

Glavni razlogi:

  • želijo ohraniti mišično maso
  • pomembna jim je moč in zmogljivost
  • manj jih motivira štetje kalorij

Kaj deluje bolje?

  • cilji, kot so izboljšanje kondicije ali moči
  • redna telesna aktivnost
  • uravnotežena prehrana brez ekstremov

Hujšanje pogosto pride kot stranski učinek izboljšane telesne pripravljenosti.

3. Majhne spremembe prinašajo največ

Namesto strogih diet so za moške učinkovitejše preproste, vsakodnevne spremembe:

  • zamenjava nezdravih obrokov z bolj uravnoteženimi
  • manj alkohola ali izbira lažjih pijač
  • več gibanja čez dan

Tak pristop je bolj vzdržen, manj stresen, lažje vključljiv v vsakdanje življenje.

4. Merljivi cilji in tehnologija povečajo motivacijo

Moški pogosto bolje reagirajo na konkretne številke in napredek.

Učinkovita orodja:

  • merjenje telesne teže
  • štetje korakov
  • pametne ure in aplikacije

Spremljanje napredka daje občutek nadzora in dosežka, kar povečuje motivacijo.

5. Motivacija izhaja iz zdravja in vsakdanjega življenja

Za mnoge moške motivacija za hujšanje ni videz, temveč:

  • izboljšanje zdravja
  • več energije
  • lažje gibanje
  • boljša kakovost življenja

Pogosto je sprožilec opozorilo zdravnika, težave pri vsakodnevnih opravilih, zavedanje, da telesna pripravljenost ni več optimalna.

Zakaj je personaliziran pristop ključen?

Moški dosegajo najboljše rezultate, ko je program:

  • prilagojen posamezniku
  • osredotočen na cilje
  • podprt z rednim spremljanjem napredka

Tak pristop povečuje občutek samostojnosti in odgovornosti.

Kaj to pomeni za Slovence?

Za uspešno hujšanje je priporočljivo:

  • vključitev v lokalne športne skupine (kolesarski ali tekaški klubi)
  • redna rekreacija v naravi
  • postopno uvajanje sprememb
  • spremljanje napredka

Slovenija ponuja odlične pogoje za gibanje - izkoristite jih. Klasične diete pri moških pogosto odpovedo, ker ne ustrezajo njihovemu načinu razmišljanja in motivaciji. Veliko bolj učinkoviti so gibanje, skupinska podpora, jasni cilji in majhne, trajnostne spremembe. Če želite shujšati, ne začnite z dieto - začnite z akcijo.

hujšanje, dieta, zdravje, dieta športnika, zdrava dieta
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Stara okna, visoki računi: koliko toplote vam uide skozi okna?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Deloindom7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Kateri dejavnik je ključen pri odločitvi za sončno elektrarno?

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Ko zdravje ne more čakati: koliko nas v resnici stane predolgo čakanje

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
