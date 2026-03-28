  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJSREČNEJŠI LJUDJE NA SVETU

Zakaj Finska že deveto leto ostaja najsrečnejša država na svetu. Izrael je na lestvici, Slovenija pa ne

Raziskovalci so izpostavili šest ključnih dejavnikov, ki vplivajo na občutek sreče.
Finska izstopa po močni povezanosti z naravo in tradiciji savnanja, ki ima pomembno vlogo v vsakdanjem življenju. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 28. 3. 2026 | 11:00
4:12
A+A-

Finska je znova potrjena kot najsrečnejša država na svetu. Po World Happiness Report 2026 se je severnoevropska država na prvo mesto uvrstila že deveto leto zapored, kar potrjuje njeno dolgoročno stabilnost na področju kakovosti življenja.

Kako merijo srečo držav?

Razvrstitev temelji na raziskavi Gallup World Poll, ki zajema najmanj 1000 anketirancev v vsaki izmed 147 držav. Udeleženci ocenjujejo svoje življenje na lestvici od 0 (najslabše možno življenje) do 10 (najboljše možno življenje).

V središču raziskave je preprosto vprašanje: kako zadovoljni so ljudje s svojim življenjem. Kot pojasnjuje Jan-Emmanuel De Neve iz University of Oxford, gre predvsem za subjektivno oceno kakovosti življenja.

Združene države Amerike so se letos uvrstile na 23. mesto z oceno 6,81.

Najsrečnejše države na svetu (2026)

Med deseterico držav z najvišjo stopnjo zadovoljstva prevladujejo evropske države, zlasti iz severnega dela celine:

  • Finska – 7,76
  • Islandija – 7,54
  • Danska – 7,53
  • Kostarika – 7,43
  • Švedska – 7,25
  • Norveška – 7,24
  • Nizozemska – 7,22
  • Izrael – 7,18
  • Luksemburg – 7,06
  • Švica – 7,01

Kaj Finska dela prav?

Raziskovalci so izpostavili šest ključnih dejavnikov, ki vplivajo na občutek sreče:

  • bruto domači proizvod na prebivalca
  • socialna podpora
  • pričakovana zdrava življenjska doba
  • svoboda pri sprejemanju življenjskih odločitev
  • velikodušnost
  • zaznava korupcije

Po besedah De Neveja Finska izstopa na več področjih: visoka raven blaginje, učinkovita prerazporeditev bogastva, močna socialna varnost in visoko zaupanje v institucije.

Država ima tudi dobro razvit javni zdravstveni sistem in visoko pričakovano življenjsko dobo. Starši imajo pravico do več kot pet mesecev plačanega starševskega dopusta, nosečnice pa dodatnih 40 dni. Država zagotavlja tudi podporo pri stanovanjski problematiki ter univerzalno zdravstveno oskrbo. Podobne socialne politike so značilne tudi za druge države v vrhu lestvice.

Povezanost z naravo in življenjski slog

Poleg merljivih dejavnikov k visoki ravni zadovoljstva prispevajo tudi manj oprijemljivi elementi. Finska izstopa po močni povezanosti z naravo in tradiciji savnanja, ki ima pomembno vlogo v vsakdanjem življenju. Po ocenah strokovnjakov prav ti vidiki dodatno krepijo občutek dobrega počutja.

Presenetljiv dejavnik: starost prebivalstva

Na rezultate vpliva tudi demografska struktura. Kot opozarja Tara Thiagarajan iz Sapien Labs, imajo države, kot so Finska, Danska in Norveška, relativno starejše prebivalstvo.

Po podatkih CIA World Factbook je mediana starosti na Finskem skoraj 43 let, medtem ko v ZDA znaša 38,4 leta. Starejši ljudje praviloma poročajo o višji ravni zadovoljstva z življenjem.

Kaj razkrivajo nove raziskave o dobrem počutju?

Najnovejše poročilo o duševnem zdravju, ki ga je objavil Sapien Labs, kaže, da imajo starejši posamezniki pogosto:

  • boljše in tesnejše družinske odnose
  • večjo duhovno stabilnost
  • manjšo izpostavljenost digitalnim tehnologijam v mladosti
  • bolj zdrave prehranske navade

Vse to so dejavniki, ki lahko pomembno prispevajo k višji ravni splošnega zadovoljstva.

Več iz teme

Finskazdravjesrečaraziskavastaranjestarost
ZADNJE NOVICE
11:25
Lifestyle  |  Praznično
PRED PRAZNIKI

Če se držite navodil, bo to potica, da bi jo vikali (FOTO)

To smo med drugim izvedeli na delavnici z Nado Zorec in Barbaro Jerovšek Volek.
Drago Perko28. 3. 2026 | 11:25
11:25
Bulvar  |  Domači trači
KMETIJA

Urška verjetno noseča, Žanu je vseeno zanjo: »Raje bi imel Nušo, a je šla hitro domov, Ema mi ni, ostala mi je pač Urška« (VIDEO)

Urška Gros in Žan Zore sta se že kmalu po prihodu na posestvo zelo zbližala. Zgodba med njima je polna vzponov in padcev, težko pa rečemo, da je ljubezenska. Žan s svojim ravnanjem z Urško namreč to vse bolj dokazuje.
28. 3. 2026 | 11:25
11:00
Lifestyle  |  Polet
NAJSREČNEJŠI LJUDJE NA SVETU

Zakaj Finska že deveto leto ostaja najsrečnejša država na svetu. Izrael je na lestvici, Slovenija pa ne

Raziskovalci so izpostavili šest ključnih dejavnikov, ki vplivajo na občutek sreče.
Miroslav Cvjetičanin28. 3. 2026 | 11:00
10:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
ISKRENO

Slavne mamice, ki si upajo več: materinstvo ni samo 'juhuhu', ampak je včasih tudi 'bruhuhu' (Suzy)

Naše dame si drznejo povedati, da jim je kdaj tudi težko.
28. 3. 2026 | 10:25
10:05
Novice  |  Slovenija
EDEN NAJVEČJIH UMOV

To je mož, ki je prvi postavil človeka na tehtnico

Mestna občina Koper je leto 2026 razglasila za leto Santoria. Deloval je v dobi, ko medicina še ni temeljila na dokazih.
Janez Mužič28. 3. 2026 | 10:05
09:25
Šport  |  Tekme
POLETI

Drama v Planici, poglejte, kako je Domen Prevc skoraj strmoglavil (VIDEO)

Najprej se bodo moški ob 9.30 pomerili na tradicionalni zadnji ekipni tekmi sezone, ob 15. uri pa bo svetovna rekorderka Nika Prevc na finalni tekmi lovila jubilejno, 40. zmago v karieri.
28. 3. 2026 | 09:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki