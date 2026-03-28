Zakaj Finska že deveto leto ostaja najsrečnejša država na svetu. Izrael je na lestvici, Slovenija pa ne

Finska je znova potrjena kot najsrečnejša država na svetu. Po World Happiness Report 2026 se je severnoevropska država na prvo mesto uvrstila že deveto leto zapored, kar potrjuje njeno dolgoročno stabilnost na področju kakovosti življenja.

Kako merijo srečo držav?

Razvrstitev temelji na raziskavi Gallup World Poll, ki zajema najmanj 1000 anketirancev v vsaki izmed 147 držav. Udeleženci ocenjujejo svoje življenje na lestvici od 0 (najslabše možno življenje) do 10 (najboljše možno življenje).

V središču raziskave je preprosto vprašanje: kako zadovoljni so ljudje s svojim življenjem. Kot pojasnjuje Jan-Emmanuel De Neve iz University of Oxford, gre predvsem za subjektivno oceno kakovosti življenja.

Združene države Amerike so se letos uvrstile na 23. mesto z oceno 6,81.

Najsrečnejše države na svetu (2026)

Med deseterico držav z najvišjo stopnjo zadovoljstva prevladujejo evropske države, zlasti iz severnega dela celine:

Finska – 7,76

Islandija – 7,54

Danska – 7,53

Kostarika – 7,43

Švedska – 7,25

Norveška – 7,24

Nizozemska – 7,22

Izrael – 7,18

Luksemburg – 7,06

Švica – 7,01

Kaj Finska dela prav?

Raziskovalci so izpostavili šest ključnih dejavnikov, ki vplivajo na občutek sreče:

bruto domači proizvod na prebivalca

socialna podpora

pričakovana zdrava življenjska doba

svoboda pri sprejemanju življenjskih odločitev

velikodušnost

zaznava korupcije

Po besedah De Neveja Finska izstopa na več področjih: visoka raven blaginje, učinkovita prerazporeditev bogastva, močna socialna varnost in visoko zaupanje v institucije.

Država ima tudi dobro razvit javni zdravstveni sistem in visoko pričakovano življenjsko dobo. Starši imajo pravico do več kot pet mesecev plačanega starševskega dopusta, nosečnice pa dodatnih 40 dni. Država zagotavlja tudi podporo pri stanovanjski problematiki ter univerzalno zdravstveno oskrbo. Podobne socialne politike so značilne tudi za druge države v vrhu lestvice.

Povezanost z naravo in življenjski slog

Poleg merljivih dejavnikov k visoki ravni zadovoljstva prispevajo tudi manj oprijemljivi elementi. Finska izstopa po močni povezanosti z naravo in tradiciji savnanja, ki ima pomembno vlogo v vsakdanjem življenju. Po ocenah strokovnjakov prav ti vidiki dodatno krepijo občutek dobrega počutja.

Presenetljiv dejavnik: starost prebivalstva

Na rezultate vpliva tudi demografska struktura. Kot opozarja Tara Thiagarajan iz Sapien Labs, imajo države, kot so Finska, Danska in Norveška, relativno starejše prebivalstvo.

Po podatkih CIA World Factbook je mediana starosti na Finskem skoraj 43 let, medtem ko v ZDA znaša 38,4 leta. Starejši ljudje praviloma poročajo o višji ravni zadovoljstva z življenjem.

Kaj razkrivajo nove raziskave o dobrem počutju?

Najnovejše poročilo o duševnem zdravju, ki ga je objavil Sapien Labs, kaže, da imajo starejši posamezniki pogosto:

boljše in tesnejše družinske odnose

večjo duhovno stabilnost

manjšo izpostavljenost digitalnim tehnologijam v mladosti

bolj zdrave prehranske navade

Vse to so dejavniki, ki lahko pomembno prispevajo k višji ravni splošnega zadovoljstva.