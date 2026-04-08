Zakaj hujšanje ni vedno pot do hitrejšega kolesarjenja v klanec

Mnogi kolesarji verjamejo, da je nižja telesna teža ključ do boljše zmogljivosti. V resnici pa optimalna telesna teža ni vedno najnižja možna, v določenih primerih je lahko pretirano hujšanje celo škodljivo za rezultate in zdravje.
Pri kolesarjenju namreč odločajo številni dejavniki: moč, prehrana, regeneracija in tip terena. Telesna teža je le del enačbe.
Najpomembnejši kazalnik ni sama teža, temveč razmerje med močjo in težo (W/kg).
Lažji kolesar ima pri enaki moči prednost v klancih, vendar lahko težji kolesar z večjo absolutno močjo doseže boljše rezultate na ravnini, povečanje moči pogosto prinese več koristi kot zgolj izguba kilogramov.
Optimalne teže ni mogoče določiti univerzalno. Upoštevati je treba:
Indeks telesne mase lahko pomaga prepoznati skrajnosti, vendar:
Bolj uporaben kazalnik je odstotek telesne maščobe:
Prenizek delež maščobe lahko negativno vpliva na:
Najbolj natančne metode:
Pametne tehtnice:
Ključno: številke naj bodo vodilo, ne obsesija.
DEXA analiza
DEXA (Dual-Energy X-ray Absorptiometry) je medicinska metoda, ki z nizko dozo rentgenskih žarkov zelo natančno izmeri:
Gre za najbolj zanesljivo metodo, ki jo uporabljajo tudi športniki in strokovnjaki.
Kaliper (kožna guba)
Kaliper je preprosta naprava, s katero merimo debelino kožnih gub na različnih delih telesa.
Različne kolesarske discipline zahtevajo različno telesno strukturo:
V praksi to pomeni, da ni ene “idealne” teže za vse.
Ne nujno. Hujšanje lahko povzroči:
Če se zmanjša mišična masa, se zmanjša tudi moč, kar izniči koristi izgube teže.
Manj mišic pomeni:
Kalorični primanjkljaj lahko:
Dolgotrajno pomanjkanje energije lahko vodi v stanje, podobno Relative Energy Deficiency in Sport, ki povzroča:
Pretirano osredotočanje na težo lahko vodi v:
Pri nekaterih kolesarjih (zlasti zelo vitkih) je povečanje telesne mase smiselno, sa izboljša moč, poveča zmogljivost na ravnini, izboljša regeneracijo. Prenizka telesna teža lahko omejuje napredek.
Če hujšanje poslabša trening, zmanjša moč, vpliva na zdravje, potem ni smiselno. Cilj naj bo boljša zmogljivost, dobro počutje in dolgoročna vzdržnost.
Idealna telesna teža za kolesarje ni univerzalna in ni nujno najnižja možna. Ključ do napredka je ravnovesje med močjo, prehrano, treningom in regeneracijo.
Za večino rekreativnih kolesarjev je pomembnejše uživati v vožnji in postopno izboljševati formo, kot pa obsesivno loviti številko na tehtnici.