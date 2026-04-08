Zakaj hujšanje ni vedno pot do hitrejšega kolesarjenja v klanec

Mnogi kolesarji verjamejo, da je nižja telesna teža ključ do boljše zmogljivosti. V resnici pa optimalna telesna teža ni vedno najnižja možna, v določenih primerih je lahko pretirano hujšanje celo škodljivo za rezultate in zdravje.

Pri kolesarjenju namreč odločajo številni dejavniki: moč, prehrana, regeneracija in tip terena. Telesna teža je le del enačbe.

Zakaj telesna teža vpliva na kolesarsko zmogljivost

Najpomembnejši kazalnik ni sama teža, temveč razmerje med močjo in težo (W/kg).

višji W/kg = hitrejše vožnje v klanec

nižji W/kg = več težav na vzponih

Lažji kolesar ima pri enaki moči prednost v klancih, vendar lahko težji kolesar z večjo absolutno močjo doseže boljše rezultate na ravnini, povečanje moči pogosto prinese več koristi kot zgolj izguba kilogramov.

Kako določiti optimalno telesno težo

Optimalne teže ni mogoče določiti univerzalno. Upoštevati je treba:

telesno sestavo

zmogljivost

počutje

cilje (rekreacija ali tekmovanje)

ITM (BMI) kot osnovno izhodišče

Indeks telesne mase lahko pomaga prepoznati skrajnosti, vendar:

ne razlikuje med mišicami in maščobo

ni zanesljiv za športnike

Telesna sestava (delež maščobe)

Bolj uporaben kazalnik je odstotek telesne maščobe:

moški: približno 10–15 % (zdravo območje)

ženske: približno 15–24 %

Prenizek delež maščobe lahko negativno vpliva na:

hormone

imunski sistem

regeneracijo

Kako meriti telesno sestavo

Najbolj natančne metode:

DEXA analiza (najbolj zanesljiva)

kaliper (cenovno dostopnejša alternativa)

Pametne tehtnice:

priročne, a manj natančne

Ključno: številke naj bodo vodilo, ne obsesija.

DEXA analiza

DEXA (Dual-Energy X-ray Absorptiometry) je medicinska metoda, ki z nizko dozo rentgenskih žarkov zelo natančno izmeri: delež telesne maščobe

mišično maso

kostno gostoto Gre za najbolj zanesljivo metodo, ki jo uporabljajo tudi športniki in strokovnjaki. Kaliper (kožna guba)

Kaliper je preprosta naprava, s katero merimo debelino kožnih gub na različnih delih telesa. Na podlagi teh meritev se oceni delež telesne maščobe.

Je cenejša in dostopnejša metoda, vendar manj natančna in odvisna od izkušenj merilca.

Optimalna teža je odvisna od discipline

Različne kolesarske discipline zahtevajo različno telesno strukturo:

klanci → prednost imajo lažji kolesarji

ravnine in kronometer → pomembnejša je moč

slabo vreme → prenizek delež maščobe lahko zmanjša odpornost na mraz

V praksi to pomeni, da ni ene “idealne” teže za vse.

Ali je hujšanje vedno smiselno?

Ne nujno. Hujšanje lahko povzroči:

padec moči

slabšo regeneracijo

slabšo kakovost treninga

Če se zmanjša mišična masa, se zmanjša tudi moč, kar izniči koristi izgube teže.

Tveganja pretiranega hujšanja

1. Izguba mišične mase

Manj mišic pomeni:

manj moči

slabši rezultati

2. Pretreniranost in utrujenost

Kalorični primanjkljaj lahko:

oteži intenzivne treninge

podaljša regeneracijo

3. Hormonske motnje in RED-S

Dolgotrajno pomanjkanje energije lahko vodi v stanje, podobno Relative Energy Deficiency in Sport, ki povzroča:

hormonska neravnovesja

zmanjšano kostno gostoto

kronično utrujenost

4. Motnje hranjenja

Pretirano osredotočanje na težo lahko vodi v:

nezdrav odnos do hrane

psihološke težave

Kako se pravilno približati idealni teži

1. Poudarek na beljakovinah

približno 2 g na kg telesne teže

ohranjanje mišične mase

2. Ogljikovi hidrati okoli treninga

ključni za intenzivne napore

zmanjšanje le ob manj zahtevnih dneh

3. Zmanjšanje vnosa maščob

omogoča kalorični primanjkljaj

brez vpliva na zmogljivost, če je uravnoteženo

4. Zmeren kalorični primanjkljaj

približno 500 kcal dnevno

izguba 300–400 g na teden

Kdaj je smiselno pridobiti težo

Pri nekaterih kolesarjih (zlasti zelo vitkih) je povečanje telesne mase smiselno, sa izboljša moč, poveča zmogljivost na ravnini, izboljša regeneracijo. Prenizka telesna teža lahko omejuje napredek.

Najpomembnejše pravilo: zmogljivost pred težo

Če hujšanje poslabša trening, zmanjša moč, vpliva na zdravje, potem ni smiselno. Cilj naj bo boljša zmogljivost, dobro počutje in dolgoročna vzdržnost.

Idealna telesna teža za kolesarje ni univerzalna in ni nujno najnižja možna. Ključ do napredka je ravnovesje med močjo, prehrano, treningom in regeneracijo.

Za večino rekreativnih kolesarjev je pomembnejše uživati v vožnji in postopno izboljševati formo, kot pa obsesivno loviti številko na tehtnici.