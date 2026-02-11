  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TO JEMO VSAK DAN

Zakaj imate visok krvni tlak, če skoraj ne solite hrane

Hipertenzija se pogosto začne na krožniku.
Hipertenzija se pogosto razvija tiho, brez izrazitih simptomov, pri tem pa pomembno vlogo igrajo živila, ki jih številni Slovenci uživajo vsak dan in sploh niso slanega okusa. FOTO: Getty Images
Hipertenzija se pogosto razvija tiho, brez izrazitih simptomov, pri tem pa pomembno vlogo igrajo živila, ki jih številni Slovenci uživajo vsak dan in sploh niso slanega okusa. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 11. 2. 2026 | 11:00
5:28
A+A-

Ko govorimo o visokem krvnem tlaku, večina najprej pomisli na sol. Toda sodobne prehranske raziskave kažejo, da je zgodba precej širša. Hipertenzija se pogosto razvija tiho, brez izrazitih simptomov, pri tem pa pomembno vlogo igrajo živila, ki jih številni Slovenci uživajo vsak dan in sploh niso slanega okusa.

Krvni tlak ni odvisen le od soli

Uravnavanje krvnega tlaka je kompleksen proces. Nanj ne vpliva zgolj količina zaužite soli, temveč tudi delovanje inzulina, stresnih hormonov, ravnovesje telesnih tekočin in stanje žilne stene.

Prav zato obstajajo živila, ki nimajo slanega okusa, a v telesu delujejo tako, da postopno zvišujejo krvni tlak. Gre predvsem za hrano z visokim glikemičnim učinkom in za industrijsko predelane izdelke z različnimi dodatki.

Sladkane pijače, tudi tiste, ki se oglašujejo kot »naravne« sadne alternative, povzročajo hitre dvige krvnega sladkorja. Podobno delujejo izdelki iz bele moke, industrijske sladice ter živila, ki vsebujejo glukozno-fruktozni sirup. Takšna prehrana spodbuja inzulinsko rezistenco, povečuje zadrževanje natrija in vode v telesu ter sčasoma vodi v višji krvni tlak.

Ko »zdrava« izbira ni zares zdrava

Veliko ljudi skuša jesti zdravo, a lahko kljub temu nehote obremenjuje srce in ožilje. Posebno zavajajoči so izdelki z oznakami »light«, »fit« ali »brez maščob«. Pogosto vsebujejo manj maščob, a več sladkorja ali škroba, kar pomeni, da močno vplivajo na presnovo.

Podoben učinek ima vsakodnevno pitje sadnih sokov in smutijev namesto uživanja celega sadja. Brez vlaknin se sladkor hitreje absorbira, kar vodi do pogostih inzulinskih skokov. Tudi obroki, ki temeljijo skoraj izključno na ogljikovih hidratih in vsebujejo premalo beljakovin ter zdravih maščob, lahko dolgoročno porušijo presnovno ravnovesje.

Sčasoma žile izgubijo elastičnost, pojavljajo se jutranji skoki krvnega tlaka, utrujenost po obrokih in občutek razbijanja srca.

Sladkor in bela moka, tihi sprožilci hipertenzije

Dodani sladkor, zlasti fruktoza, ima večplasten učinek na organizem. Ne gre le za presežek kalorij, temveč za presnovne spremembe, ki povečujejo tvorbo sečne kisline, zmanjšujejo razpoložljivost dušikovega oksida (ključnega za širjenje žil) in spodbujajo zadrževanje natrija v ledvicah.

Podobno se v telesu obnaša bela moka. Ker se hitro razgradi v glukozo, povzroča ponavljajoče se dvige inzulina. Dolgoročno to pomeni večji volumen tekočine v žilah, njihovo večjo togost in postopno izgubo normalne regulacije krvnega tlaka, tudi pri ljudeh, ki nimajo prekomerne telesne teže.

Nevarnost ultra predelane hrane

Ultra predelana živila pogosto vsebujejo kombinacijo sladkorjev, rafiniranih škrobov, fosfatov, ojačevalcev okusa in industrijskih maščob. Ta mešanica spodbuja kronična vnetja in oksidativni stres ter pospešuje okvaro žilne stene.

Posebej problematični so fosfati (E338–E343, E450–E452), ki vplivajo na delovanje žil in ledvic ter mononatrijev glutamat, ki kaže na visoko stopnjo industrijske obdelave izdelka. Učinki se ne pojavijo čez noč, temveč se kopičijo skozi leta – pogosto še preden se razvije očitna hipertenzija.

Alkohol in kofein: vsakodnevna navada z dolgoročnim vplivom

Tudi zmeren vnos alkohola lahko dolgoročno zvišuje sistolični in diastolični krvni tlak. Alkohol aktivira simpatični živčni sistem, spodbuja izločanje kortizola in moti naravni nočni padec krvnega tlaka.

Kofein povzroči kratkotrajen dvig tlaka zaradi zoženja žil in stimulacije živčnega sistema. Čeprav redni pivci kave razvijejo določeno toleranco, učinek ni povsem izničen. Kombinacija kave čez dan in alkohola zvečer lahko vodi v kronično obremenitev organizma in slabšo regeneracijo žil.

Zgodnji znaki, ki jih pogosto spregledamo

Prehrana lahko začne negativno vplivati na srce že dolgo pred postavitvijo diagnoze. Med pogostimi zgodnjimi znaki so jutranji glavoboli, utrujenost po obrokih, blago zadrževanje tekočine, otekanje okoli oči ali gležnjev ter slab, prekinjen spanec.

Laboratorijski izvidi lahko pokažejo povišan inzulin na tešče, višje trigliceride, nižji zaščitni HDL holesterol ali povišano sečno kislino. Takšen presnovni vzorec je pogosto povezan s prehrano, bogato s sladkorjem, belo moko in industrijsko predelano hrano.

Kako zaščititi srce?

Ključ ni zgolj v zmanjšanju soli, temveč v celostni spremembi prehranskih navad. Pomembno je omejiti dodane sladkorje, zmanjšati vnos bele moke in ultra predelanih živil ter dati prednost polnovredni, čim manj predelani hrani.

Branje deklaracij je pri tem izjemno pomembno. Če so med prvimi sestavinami sladkor, sirupi ali bela moka, izdelek verjetno pomembno vpliva na presnovo, ne glede na privlačne marketinške oznake.

Hipertenzija se pogosto začne na krožniku. Dobra novica pa je, da lahko prav tam naredimo tudi prvi in najpomembnejši korak k njenemu preprečevanju.

Več iz teme

krvni tlakzdravjehipertenzijašportna prehranakrvni pritiskvisok pritisk
ZADNJE NOVICE
11:00
Lifestyle  |  Polet
TO JEMO VSAK DAN

Zakaj imate visok krvni tlak, če skoraj ne solite hrane

Hipertenzija se pogosto začne na krožniku.
Miroslav Cvjetičanin11. 2. 2026 | 11:00
10:25
Novice  |  Slovenija
FURS

Rubeži socialne pomoči na ustavnem sodišču: družini s petimi otroki kršene pravice

Pravna mreža je vložila pobudo za oceno ustavnosti rubežev socialne pomoči.
11. 2. 2026 | 10:25
10:16
Šport  |  Odmevi
ITALIJANSKA KLASIKA

Poglejte, kaj jedo tekmovalci na olimpijskih igrah: hranijo jih v 11 hotelih (VIDEO in FOTO)

V olimpijskih vaseh vsak dan pripravijo na tisoče obrokov.
11. 2. 2026 | 10:16
10:01
Bulvar  |  Zanimivosti
AVTOIMUNA BOLEZEN

Minuta na soncu jo lahko ubije, trdi samooklicana vampirka

Boleha za avtoimunsko boleznijo, ki navadno ni povezana s soncem.
11. 2. 2026 | 10:01
09:34
Novice  |  Slovenija
PISMO DRŽAVLJANOM

Robert Golob državljanom napisal ganljivo pismo: »Upam, da vam bo všeč« (VIDEO)

Premier dr. Robert Golob ga je pisal dolgo v noč.
Kaja Grozina11. 2. 2026 | 09:34
09:09
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Prva tekmovalna naloga za Boštjana Cesarja ne bo enostavna

V četrtek ob 18. uri v Bruslju žreb skupin lige narodov.
Nejc Grilc11. 2. 2026 | 09:09

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki