Zakaj izpuščanje zajtrka škodi srcu in zdravju

6 razlogov, zakaj zajtrka nikoli ne smete preskočiti.
Zajtrkujte kot kralj, kosite kot princ in večerjajte kot berač. FOTO: Getty Images
Zajtrkujte kot kralj, kosite kot princ in večerjajte kot berač. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 14. 10. 2025 | 08:48
 14. 10. 2025 | 08:51
A+A-

Zajtrk resnično ni le navada, temveč ključni del zdravega dneva. Nova raziskava je pokazala, da lahko preskakovanje prvega obroka povzroči vrsto zdravstvenih težav, tudi za srce.

Raziskava, v kateri je sodelovalo 3.000 odraslih, je pokazala, da se tveganje za smrt v naslednjih desetih letih poveča za kar 10 odstotkov za vsako uro, ko zajtrk odložimo.

Čeprav gre za opazovalno študijo, so podobne ugotovitve že prej povezovale preskakovanje zajtrka z boleznimi srca in ožilja.

Zajtrk vpliva na naš notranji biološki ritem

Človeško telo ima svoj notranji ritem – cirkadiani cikel, ki uravnava prebavo in presnovo. Če zajtrk preskočimo, s tem porušimo naravno ravnovesje hormonov in sladkorja v krvi, kar dolgoročno poveča tveganje za bolezni srca, sladkorno bolezen in debelost.

Tisti, ki zajtrk izpuščajo, čez dan pogosto posegajo po sladkih in mastnih prigrizkih, zaužijejo manj vlaknin in esencialnih hranil, kar vodi v višji holesterol, nihanje sladkorja v krvi in pridobivanje telesne teže.

6 razlogov, zakaj zajtrka nikoli ne smete preskočiti

image_alt
10 učinkovitih načinov, kako ostati v formi med menopavzo. Nasveti za moč, ravnovesje in dobro počutje

Motnje krvnega sladkorja

Preskakovanje zajtrka povzroča nenadne poraste sladkorja v krvi pozneje čez dan, kar povečuje tveganje za debelost, sladkorno bolezen tipa 2 in bolezni srca. Najboljši zajtrk za nadzor glukoze vključuje počasi sproščajoče se ogljikove hidrate, beljakovine, vlaknine in zdrave maščobe, na primer ovseno kašo z jagodičevjem, chia semeni in grškim jogurtom.

Težje hujšanje

Mnogi mislijo, da bodo z izpuščenim zajtrkom izgubili težo, vendar raziskave kažejo ravno nasprotno. Ljudje, ki ne zajtrkujejo, so kar 38 odstotkov bolj nagnjeni k prekomerni telesni teži. Zajtrk pomaga uravnati apetit in prepreči prenajedanje pozneje čez dan.

Višji krvni tlak

Če zjutraj ne jemo, ostanejo stresni hormoni (kortizol in adrenalin) dlje časa povišani, kar dvigne krvni tlak. Zajtrk, bogat s kalijem in magnezijem, na primer ovsena kaša z banano, orehi in žličko arašidovega masla, pomaga pri njegovi uravnavi.

image_alt
Kako na zdrav način shujšati brez stradanja in izgube moči

Premalo vlaknin

Večina Slovencev zaužije manj kot priporočene 30 gramov vlaknin na dan. Zajtrk je najboljša priložnost, da jih vnesemo vsaj 8–10 gramov s polnozrnatimi žiti, oreščki, semeni in sadjem. Vlaknine znižujejo holesterol, izboljšujejo prebavo in ščitijo srce.

Pomanjkanje beljakovin

Beljakovine niso pomembne le za mišice, temveč tudi za uravnavanje krvnega sladkorja in krvnega tlaka. Idealno je, da jih enakomerno porazdelimo čez dan. Že 20–30 gramov beljakovin ob zajtrku spodbuja presnovo in občutek sitosti, na primer umešana jajca z zelenjavo ali losos na polnozrnatem toastu.

image_alt
Zobje rumeni, čeprav jih redno ščetkate? Kriva sta ta dva vsakdanja razloga

Pomanjkanje vitaminov in mineralov

Zajtrk je ključen vir kalcija, železa, vitamina C in B-vitaminov, ki podpirajo delovanje srca in ožilja. Kdor zajtrk redno izpušča, teh hranil pogosto ne nadomesti pozneje čez dan, kar vodi v »hranilno vrzel«.

Kaj torej jesti?

  • ovsena kaša z mlekom, borovnicami, chia semeni in žličko medu
  • polnozrnat toast z avokadom, jajcem in paradižnikom
  • grški jogurt z oreščki in sezonskim sadjem
  • izogibajte se sladkim kosmičem in procesiranim mesninam

Zajtrkujte kot kralj, kosite kot princ in večerjajte kot berač.

Zajtrk ni le začetek dneva, je temelj zdravega srca in dolgoročnega počutja.

