Zakaj je infrardeči fitnes jesenski hit? Vadba, toplota in hujšanje v enem

Infrardeči fitnes je nov trend, ki je v zadnjih letih osvojil številne fitnes centre tudi v Sloveniji. Gre za vadbo v posebnih napravah ali prostorih, kjer so vgrajeni infrardeči grelci.

Ti oddajajo toploto, ki prodira globlje v telo kot klasična savna ali radiator.

Rezultat? Hitrejše ogrevanje telesa, bolj prožne mišice in večja poraba kalorij.

Kako deluje infrardeči fitnes?

Infrardeči žarki segrevajo tkiva od znotraj, kar pospeši prekrvavitev, mišice postanejo toplejše, sklepi pa so manj obremenjeni. V praksi to pomeni, da je že pol ure takšne vadbe lahko enako učinkovito kot daljši običajni trening.

Vadba v kapsuli toplote

Najpogosteje se infrardeči fitnes pojavlja v obliki sobnih koles, eliptičnih trenažerjev ali tekaških stez, zaprtih v kapsule z infrardečo toploto. Medtem ko kolesarite ali tečete, telo hkrati kuri maščobe in se razstruplja. Uporabniki pogosto pravijo, da je občutek podoben, kot bi vadili in se hkrati potili v savni.

Zakaj je idealen za jesen in zimo?

Hladni meseci mnoge odvrnejo od gibanja na prostem. Infrardeči fitnes pa ponuja prijetno toploto, ki spodbuja motivacijo. Poleg tega zmanjšuje možnost poškodb, saj mišice niso zakrčene in hladne. Številni uporabniki dodajajo še en bonus: po vadbi spijo globlje in bolj mirno.

Kdo lahko vadi infrardeči fitnes?

Primeren je za začetnike, izkušene športnike, pa tudi za tiste, ki želijo shujšati ali izboljšati počutje. Vendar ni za vsakogar – ljudje s srčnimi obolenji ali drugimi zdravstvenimi težavami naj se pred začetkom vadbe posvetujejo z zdravnikom.

Infrardeči fitnes tako ni le modna muha, ampak kombinacija vadbe in sprostitve, ki ponuja toploto, energijo in zdravje – prav takšno, kot ga v hladnih mesecih najbolj potrebujemo.