Zakaj je jutranja srčna kap najpogostejša in pogosto tudi najbolj usodna

Ta vzorec ni naključen. Znanstvene raziskave dosledno kažejo, da je tveganje za srčno kap največje v prvih urah po prebujanju, pri čemer so prav jutranji infarkti pogosto hujši in povezani z večjo smrtnostjo.

Podoben pojav, čeprav nekoliko manj izrazit, velja tudi za možgansko kap.

Zakaj je jutro najbolj nevarno za srce

Telo se ob prebujanju znajde v obdobju izrazitih fizioloških sprememb. Med spanjem se srčni utrip, krvni tlak in raven stresnih hormonov znižajo. Ko se zbudimo, se ti procesi hitro obrnejo.

V zgodnjih jutranjih urah pride do: nenadnega porasta krvnega tlaka, povečanja srčne frekvence, izločanja stresnih hormonov, večje strjevalne sposobnosti krvi, zmanjšane sposobnosti raztapljanja strdkov.

Ta kombinacija ustvarja idealne pogoje za nastanek krvnega strdka v koronarni arteriji, kar lahko vodi v srčni infarkt. Če je žila že zožena zaradi ateroskleroze, je tveganje še bistveno večje.

Zakaj so jutranji infarkti pogosto hujši

Jutranja srčna kap ni le pogostejša, temveč tudi nevarnejša. Raziskave kažejo, da so infarkti, ki se zgodijo v jutranjih urah, pogosto obsežnejši, prizadenejo več srčne mišice in imajo slabšo prognozo.

Razlogi so večplastni: srce je zjutraj manj prilagojeno nenadnim obremenitvam, žilni sistem je bolj togo skrčen, kri se lažje strjuje, zgodnji simptomi se pogosto spregledajo ali pripišejo utrujenosti.

Poleg tega se številni ljudje zjutraj mudijo, zato opozorilne znake, kot so bolečina v prsih, slabost ali zadihanost, ignorirajo ali odlašajo z iskanjem pomoči.

Ali enako velja tudi za možgansko kap

Da, tudi možganska kap se pogosteje pojavlja v jutranjih urah, vendar je časovni vzorec nekoliko širši. Največ primerov se zgodi med jutrom in zgodnjim dopoldnevom.

Mehanizem je podoben kot pri srčnem infarktu: jutranji porast krvnega tlaka lahko povzroči razpok žilne stene ali zamašitev možganske arterije, povečana strjevalnost krvi poveča tveganje za ishemično možgansko kap, pri ljudeh z neurejenim krvnim tlakom ali motnjami srčnega ritma je tveganje še večje.

Zanimivo je, da se pri nekaterih ljudeh možganska kap razvije med spanjem in jo odkrijejo šele ob prebujanju, ko se pojavijo nevrološki simptomi, kot so ohromelost, motnje govora ali asimetrija obraza.

Kdo je najbolj ogrožen v jutranjih urah

Največje tveganje za jutranjo srčno ali možgansko kap imajo:

ljudje z visokim krvnim tlakom,

osebe s sladkorno boleznijo,

bolniki z aterosklerozo,

kadilci,

telesno nedejavni posamezniki,

ljudje s kroničnim stresom in slabim spancem.

Pomemben dejavnik je tudi nepravilno jemanje zdravil, zlasti tistih za uravnavanje krvnega tlaka ali strjevanja krvi. Če učinek zdravila v zgodnjih jutranjih urah popusti, se tveganje dodatno poveča.

Kako zmanjšati tveganje za jutranji infarkt ali kap

Čeprav jutranjega biološkega ritma ne moremo spremeniti, lahko tveganje pomembno zmanjšamo: z doslednim zdravljenjem krvnega tlaka in sladkorne bolezni, z rednim jemanjem predpisanih zdravil, z opuščanjem kajenja, z redno telesno dejavnostjo, z urejenim spancem, z obvladovanjem stresa.

Prav tako je pomembno, da se ne lotevamo nenadnih, intenzivnih naporov takoj po prebujanju, zlasti v hladnem okolju. Telo potrebuje čas, da se postopno prilagodi dnevnim obremenitvam.

Prepoznava simptomov rešuje življenje

Pri srčnem infarktu so najpogostejši opozorilni znaki:

bolečina ali pritisk v prsih,

bolečina, ki se širi v roko, vrat ali čeljust,

slabost, hladen znoj, nenadna utrujenost,

težko dihanje.

Pri možganski kapi so ključni znaki:

povešen obraz,

ohromelost ene strani telesa,

motnje govora,

nenadna zmedenost ali izguba vida.

V obeh primerih velja pravilo: čas je odločilen. Hitro ukrepanje lahko pomeni razliko med okrevanjem in trajno okvaro ali smrtjo.