  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KOLESARSKI NASVETI

Zakaj je kolesarjenje naporno? 5 razlogov, zakaj je kolo težko poganjati in kako to odpraviti

Kolesarjenje je ena najbolj prijetnih oblik rekreacije, dokler ne postane naporno.
Če je poganjanje težko, prestavite v nižjo prestavo. FOTO: Isadore
Miroslav Cvjetičanin
 24. 3. 2026 | 15:00
8:19
A+A-

Ko govorimo o tem, zakaj je kolesarjenje včasih naporno, pogosto spregledamo dva ključna dejavnika: zračni upor (veter) in vožnjo navkreber. Prav ta dva elementa imata največji vpliv na porabo energije, ne glede na to, ali ste rekreativec ali izkušen kolesar.

Aerodinamika: zakaj je veter vaš največji sovražnik

Pri hitrostih nad približno 15 km/h postane zračni upor največja sila, ki zavira kolesarja. Višja, kot je hitrost, več energije potrebujete, in to ne linearno.

F_d = \frac{1}{2} \rho C_d A v^2

Ta fizikalna enačba opisuje upor zraka:

  • ρ (rho) = gostota zraka
  • C_d = koeficient upora
  • A = čelna površina kolesarja
  • v = hitrost

Ključna ugotovitev: upor narašča s kvadratom hitrosti. Če hitrost podvojite, se upor poveča kar štirikrat.

Kako zmanjšati zračni upor?

Spustite telo nižje (aerodinamična drža). Nosite oprijeta oblačila. Uporabljajte aerodinamično čelado in opremo. Vozite v zavetrju (skupinska vožnja). Vožnja v skupini lahko zmanjša upor tudi za 20–30 %.

Vožnja navkreber: boj z gravitacijo

Ko se cesta začne dvigovati, se situacija spremeni. Tu največjo vlogo prevzame gravitacija.

F_g = m g \sin(\theta)

Kjer:

  • m = masa (kolesar + kolo)
  • g = gravitacijski pospešek
  • θ = naklon

 Večja, kot je masa in strmejši kot je klanec, več sile potrebujete.

Zakaj so klanci tako zahtevni?

Pri vožnji v klanec:

  • hitrost pade
  • aerodinamika postane manj pomembna
  • odločilna postaneta moč in razmerje moč/teža

Zato so lažji kolesarji pogosto boljši v vzponih.

Kako voziti učinkovito v klanec?

Uporabljajte nižjo prestavo. Ohranite enakomeren ritem (kadenco). Ne začnite prehitro. tempo je ključen. Ostanite sede ali vstajajte premišljeno. Cilj je ohraniti energijo in preprečiti prezgodnjo utrujenost.

Veter + klanec = najtežja kombinacija

Največji izziv nastane, ko se združita oba dejavnika:

  • vožnja navkreber
  • močan nasprotni veter

Takrat:

  • se upor še dodatno poveča
  • poraba energije močno naraste
  • hitrost drastično pade

Fizika, ki jo občuti vsak kolesar

Kolesarjenje ni le šport, ampak tudi fizika v praksi. Veter in klanci sta glavna razloga, zakaj se kolo včasih zdi “težko”.

Če razumete:

  • kako deluje zračni upor
  • kako vas upočasnjuje gravitacija

… boste lažje prilagodili svojo vožnjo in prihranili energijo.

Na koncu pa velja preprosto pravilo: manj upora + pametna razporeditev moči = hitrejša in lažja vožnja. 

Če imate občutek, da je vaše kolo nenadoma težko poganjati, niste edini. Težko vrtenje pedalov je pogosta težava, ki ima lahko več vzrokov.

Dobra novica? Večino težav lahko hitro prepoznate in odpravite.

1. Nepravilna izbira prestave

Večina koles ima več prestav, vendar začetnikom pogosto ni jasno, kako jih pravilno uporabljati. Nizka prestava pomeni lažje in hitrejše vrtenje pedalov. Visoka prestava poveča upor in je primerna za hitrost na ravnini ali spustu. Gorska kolesa imajo običajno zelo lahke prestave za vožnjo v klanec, medtem ko cestna kolesa omogočajo večjo hitrost.

Kako rešiti težavo?

Če je poganjanje težko, prestavite v nižjo prestavo. Na mestnih in gorskih kolesih uporabite ročico na krmilu. Na cestnih kolesih prestavljate z zavorno ročico (potisk navznoter = lažja prestava). Pravilna prestava je tista, pri kateri vam ustreza ritem vrtenja (kadenca) in upor.

2. Kolo z eno prestavo (single speed)

Kolesa z eno prestavo (t. i. fixie) imajo manj mehanskih izgub, saj nimajo menjalnika. So lažja in enostavnejša, vendar imajo eno slabost, ni prilagajanja terenu.

Kako rešiti težavo?

Namestite manjši verižnik spredaj ali večji zadnji zobnik. Po potrebi prilagodite dolžino verige.

3. Prenizek tlak v pnevmatikah

To je eden najpogostejših razlogov za težko poganjanje. Premalo napolnjene pnevmatike: povečajo stik s podlago, ustvarijo večji kotalni upor, zahtevajo več napora za enako hitrost. Poleg tega povečujejo tveganje za poškodbe (npr. kačji ugriz, predrtje).

Kako rešiti težavo?

Redno preverjajte tlak. Uporabljajte tlačilko z manometrom. Upoštevajte priporočila glede tlaka (glede na težo, teren in širino pnevmatik). Če pnevmatika izgublja zrak, imate morda počasno predrtje ali okvarjen ventil.

4. Drgnjenje zavor

Če zavore rahlo drgnejo ob obroč ali disk, se poveča upor in kolesarjenje postane težje. To se zgodi, ko: zavorne ploščice niso pravilno poravnane, disk ni popolnoma raven, kolo ni centrirano.

Kako rešiti težavo?

Poravnajte zavorne čeljusti. Pri disk zavorah: sprostite vijake, stisnite zavoro in ponovno privijte. Po potrebi poravnajte disk ali kolo.

5. Težave z verigo in pogonskim sklopom

Vsako dodatno trenje v pogonskem sistemu pomeni več napora. Najpogostejši vzroki: umazana ali suha veriga, napačno nastavljen menjalnik, obrabljeni deli

Kako rešiti težavo?

Redno čistite kolo, še posebej po vožnji v blatu ali dežju. Verigo čistite in mažite. Preverite poravnavo sprednjega menjalnika

Zakaj so »težki pedali« lahko problem?

Večje tveganje za bolečine v kolenih. Dolgotrajno poganjanje z visokim uporom poveča obremenitev kolen. Nepravilna višina sedeža ali položaj stopal lahko težavo še poslabša. Kolesarjenje brez kolesarskih čevljev je za vsaj 30 odstotkov težje. Torej, če kolesarite za rekreacijo, so ustrezni kolesarski čevlji nujni. 

Lažje prestave zmanjšujejo tveganje za poškodbe

Tudi profesionalni kolesarji danes pogosteje uporabljajo lažje prestave in višjo kadenco.

Skrite mehanske težave

Če kolo nenadoma postane težko za poganjanje, je lahko razlog:

  • okvara menjalnika
  • težava z zavorami
  • povečano trenje v ključnih delih

Takšne težave je treba odpraviti čim prej.

Utrujenost in »bonking«

Na daljših vožnjah lahko pride do pomanjkanja energije (t. i. zid). Pojavi se po približno 90 minutah intenzivne vožnje, pade raven sladkorja v krvi, pedali se zdijo nenadoma težji.

Kako preprečiti?

Med vožnjo uživajte energijske prigrizke, poskrbite za dovolj ogljikovih hidratov.

Motivacija in samozavest

Če je poganjanje naporno, hitro izgubimo voljo do kolesarjenja.

To pa pomeni:

  • manj gibanja
  • slabšo kondicijo
  • večje tveganje za opustitev športa

Rešitev je skoraj vedno preprosta

Večina težav s težkim poganjanjem ima enostavne rešitve:

  • izberite pravo prestavo
  • redno preverjajte tlak v pnevmatikah
  • skrbite za čisto in vzdrževano kolo

Z nekaj osnovnega znanja in rednim vzdrževanjem bo kolesarjenje spet lahkotno, učinkovito in kar je najpomembneje, užitek. 

Več iz teme

kolesarstvokolesarjenjekolesarska opremakolesarski nasveti
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki