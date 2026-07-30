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Zakaj je losos prava superhrana

12 razlogov, zakaj bi ga morali jesti vsaj dvakrat na teden
Beljakovine v lososu povečujejo občutek sitosti in lahko zmanjšajo apetit. FOTO: Getty Images/istockphoto
Beljakovine v lososu povečujejo občutek sitosti in lahko zmanjšajo apetit. FOTO: Getty Images/istockphoto
Miroslav Cvjetičanin
 30. 7. 2026 | 07:00
4:14
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Losos velja za eno najbolj zdravih živil na svetu. Bogat je z omega-3 maščobnimi kislinami, kakovostnimi beljakovinami ter številnimi vitamini in minerali, ki podpirajo srce, možgane, kosti in imunski sistem.

Losos že vrsto let velja za eno najbolj hranljivih rib. Redno uživanje te mastne ribe lahko prispeva k boljšemu zdravju srca in ožilja, izboljša delovanje možganov, pomaga ohranjati mišično maso ter zmanjšuje kronična vnetja. Strokovnjaki priporočajo, da ga na jedilnik vključimo vsaj dvakrat tedensko.

Odličen vir beljakovin

100 gramov kuhanega lososa vsebuje približno 22 do 25 gramov kakovostnih beljakovin. Te so ključne za obnovo tkiv, ohranjanje mišične mase, zdravje kosti in normalno delovanje številnih telesnih procesov.

Bogastvo omega-3 maščobnih kislin

Največja prednost lososa so dolgoverižne omega-3 maščobne kisline EPA in DHA. Te pomagajo zmanjševati vnetja, ugodno vplivajo na krvni tlak, podpirajo razvoj in delovanje možganov ter zmanjšujejo tveganje za bolezni srca in ožilja. Poleg tega jih telo iz lososa absorbira učinkoviteje kot iz številnih prehranskih dopolnil.

Lahko pomaga zniževati krvni tlak

Losos vsebuje tudi veliko kalija, minerala, ki skupaj z natrijem uravnava ravnovesje tekočin v telesu. Zadosten vnos kalija lahko prispeva k nižjemu krvnemu tlaku in zmanjša tveganje za možgansko kap.

Manjše tveganje za bolezni srca

Raziskave kažejo, da redno uživanje lososa lahko izboljša razmerje med koristnimi omega-3 in manj ugodnimi omega-6 maščobnimi kislinami. Prav tako lahko znižuje raven trigliceridov in povečuje delež zaščitnega HDL-holesterola, kar zmanjšuje tveganje za bolezni srca in ožilja.

Pomaga pri nadzoru telesne teže

Beljakovine v lososu povečujejo občutek sitosti in lahko zmanjšajo apetit. Presnova beljakovin porabi tudi nekoliko več energije kot presnova ogljikovih hidratov ali maščob, zato je losos odlična izbira pri uravnavanju telesne teže.

Močan antioksidant za zaščito celic

Losos vsebuje astaksantin, naravni antioksidant, ki mu daje značilno rožnato barvo. Ta lahko pomaga zmanjševati oksidativni stres, ščiti srce ter upočasnjuje staranje kože.

Blaži kronična vnetja

Dolgotrajna vnetja so povezana z nastankom številnih kroničnih bolezni, kot so sladkorna bolezen, bolezni srca in nekatere vrste raka. Redno uživanje lososa lahko zmanjša označevalce vnetja v telesu.

Koristi za možgane in duševno zdravje

Omega-3 maščobne kisline so pomembne za delovanje možganov. Številne raziskave kažejo, da redno uživanje rib zmanjšuje tveganje za upad kognitivnih sposobnosti in demenco. Obstajajo tudi dokazi, da lahko prehrana, bogata z ribami, prispeva k boljšemu razpoloženju ter zmanjša tveganje za depresijo in tesnobo.

Dobro za oči in kosti

Losos vsebuje vitamin A, vitamin D, fosfor in selen. Ta kombinacija hranil prispeva k ohranjanju dobrega vida, močnejših kosti ter zmanjšuje tveganje za osteoporozo.

Kako pogosto ga je priporočljivo jesti?

Zdravstvene organizacije priporočajo dve do tri porcije mastnih rib tedensko. Tako lahko telo dobi dovolj omega-3 maščobnih kislin, kakovostnih beljakovin ter drugih pomembnih hranil. Losos lahko pripravimo na številne načine – pečenega, na žaru, kuhanega na pari ali v pečici, priljubljena izbira pa je tudi konzerviran losos.

Previdnost ni odveč

Čeprav je losos izjemno zdravo živilo, lahko tako kot druge ribe vsebuje manjše količine težkih kovin in drugih onesnaževal. Prav zato strokovnjaki priporočajo zmerno uživanje v okviru priporočene količine, pri čemer koristi rednega uživanja lososa pri večini zdravih ljudi bistveno presegajo morebitna tveganja.

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