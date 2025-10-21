  • Delo d.o.o.
NOVO O MESNINAH

Zakaj je meso pomembno za zdravje? Tu je vodnik po najbolj hranljivih mesninah

Od puranjih prsi do govejega steaka – kako izbrati, pripraviti in vključiti meso v prehrano za energijo, močne kosti in zdravje možganov.
Piščančje prsi so pusto meso z minimalno vsebnostjo maščob in odličnimi beljakovinami. FOTO: Getty Images
Piščančje prsi so pusto meso z minimalno vsebnostjo maščob in odličnimi beljakovinami. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 21. 10. 2025 | 11:30
5:28
A+A-

V prehrani, kot v življenju, ekstremi niso najboljša izbira. Prekomerno uživanje sočnih steakov in klobas vsak dan ni priporočljivo, a meso vseeno ostaja dragocen vir hranil, ki jih telo nujno potrebuje.

Čeprav se rastlinske diete pogosto označujejo za najbolj zdrave, je resnica, da meso vsebuje vitamine in minerale, ki jih drugje skoraj ne najdemo. Ti hranilni elementi so ključni za delovanje kosti, možganov in celotnega telesa.

Meso je bogati vir kakovostnih beljakovin, železa, cinka in vitaminov B, ki podpirajo energijo, delovanje možganov in splošno dobro počutje.

Ni nujno, da iz prehrane popolnoma izločimo meso, prav tako pa ga ni treba jesti pri vsakem obroku. Strokovnjaki priporočajo uživanje manjših porcij puste in minimalno predelane perutnine ali govedine, ob obilici zelenjave, stročnic in polnozrnatih žitaric.

Najbolj zdrave vrste mesa

Ko primerjamo meso, so največje razlike za zdravje, posledica vsebnosti maščob, stopnje predelave in načina priprave. Puranje prsi so odličen primer, pusto meso z nizko vsebnostjo nasičenih maščob in visoko vsebnostjo beljakovin.

Porcija 90 gramov vsebuje le 0,18 g nasičenih maščob, 22 g beljakovin in 98 kalorij. Puranje meso je tudi bogato z niacinom (vitamin B3) in s selenom, ki podpira imunski sistem in zdravje ščitnice.

Piščančje prsi so prav tako pusto meso z minimalno vsebnostjo maščob in odličnimi beljakovinami. Porcija 90 gramov vsebuje 20,6 g beljakovin in le 0,45 g nasičenih maščob. Piščančja bedra so nekoliko bolj mastna, a še vedno hranljiva in bogata z železom ter cinkom. Mleto perutninsko meso je odlična alternativa govejim in je primerno za domače burgerje, mesne kroglice ali bolonjsko omako.

Goveji steaki, so izvrsten vir hem železa, cinka in vitamina B12, kar je ključnega pomena za nastajanje rdečih krvničk in energijo. Pusti goveji steak vsebuje okoli 26 g beljakovin na 90 g porcijo in relativno nizko vsebnost nasičenih maščob, če ga pripravimo preprosto, brez dodatnih omak.

Goveje mleto meso, čeprav prav tako hranljivo, običajno vsebuje več maščob, zato je priporočljivo izbrati puste različice z nizko vsebnostjo maščob in po potrebi odcediti odvečno maščobo. Dodajanje stročnic in zelenjave jedem, kot so chili ali bolonjska omaka, poveča vsebnost vlaknin in naredi obrok bolj uravnotežen.

image_alt
Brez pravega goriva ne boste nikoli shujšali

Svinjina je vir tiamina (vitamina B1), ki pomaga pri pretvorbi hrane v energijo, a ker vsebuje več nasičenih maščob, je priporočljivo odstraniti belo maščobo pred kuhanjem. Jagnjetina je okusna in vsebuje železo, cink in konjugirane linolne kisline, a je tudi bogata z nasičenimi maščobami, zato je priporočljivo odvečno maščobo odstraniti in meso peči preprosto z zelišči.

Predelano meso, kot so klobase, šunka ali slanina, vsebuje veliko soli, nasičenih maščob in konzervansov, ki jih povezujemo z višjim tveganjem za raka debelega črevesa. Uživanje teh izdelkov naj bo občasno, domače burgerje in pusto meso pa je vedno boljša izbira.

Zdravstvene koristi mesa

Meso je ključnega pomena za možgane, saj zagotavlja B12, železo in cink, ki izboljšujejo energijo, koncentracijo in razpoloženje. Pomanjkanje cinka je povezano s kognitivnimi težavami.

Vitamin B12 je nujen za zdravo delovanje živčnih celic, medtem ko DHA (omega-3) podpira delovanje možganov in živčnega sistema. Selen, prisoten v svinjini, piščančjih bedrih in puranih prsih, varuje celice in podpira možgansko signalizacijo.

Beljakovine v mesu so ključne tudi za močne kosti, saj pomagajo pri absorpciji kalcija in tvorbi rastnega faktorja IGF-1. Meso vsebuje tudi cink in fosfor, ki sta bistvena za ohranjanje trdnosti kosti. Poleg tega bogata vsebnost beljakovin povečuje občutek sitosti, kar pomaga preprečevati prenajedanje in podpira uravnavanje telesne teže ter ohranjanje mišične mase med hujšanjem.

Izbira mesa in trajnost

Organsko meso ima lahko nekoliko boljši profil maščob in okoljske prednosti, a razlike so skromne. »Grass-fed« govedina vsebuje več omega-3 in antioksidantov, vendar je pomembnejša trajnost in dobrobit živali kot dramatične prehranske prednosti. Hormonsko zdravljenje mesa je v EU prepovedano, zato lokalno meso ni tvegano.

Veganska prehrana je lahko uravnotežena, vendar je težje zagotoviti zadosten vnos železa, cinka in vitamina B12. Fleksitarna prehrana, večinoma rastlinska z občasnim uživanjem pustega mesa ali rib, predstavlja praktično, trajnostno in zdravo srednjo pot.

Priporočila za uživanje: rdeče in predelano meso do 90 g na dan, predelano meso občasno, predvsem pa se osredotočiti na pusto meso, perutnino, govedino in ribe. Meso kombinirajte z obilico zelenjave, polnozrnatih žitaric in stročnic za optimalno zdravje.

Več iz teme

zdrava hranamesoprehrana za športnikehrana
