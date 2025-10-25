Zakaj je nos super luknja

Ko tečemo, kolesarimo ali se sprehajamo, največkrat razmišljamo o korakih, hitrosti in srčnem utripu. Le redko pa se vprašamo, kako dihamo.

A prav dihanje je tisti tihi motor, ki lahko našo vadbo dvigne na višjo raven, ali pa nas upočasni.

Strokovnjaki vse pogosteje poudarjajo: če želite več iz vadbe, dihajte skozi nos.

Naravni filter, grelnik in vlažilec zraka

Nos ni zgolj luknja v obrazu, je naš naravni filter in grelnik zraka. Nosne dlačice in sluznica zadržijo prah, bakterije in alergene, hkrati pa se zrak ob prehodu skozi nosne poti segreje in navlaži. Rezultat je mehkejši, čistejši in toplejši zrak, ki pride v pljuča.

Dihanje skozi usta pa ima povsem nasproten učinek. Hlajen, suh zrak draži grlo, še posebej v hladnih dneh, in poveča tveganje za kašelj, suhost ali občutek tiščanja v prsih.

Več kisika, manj napora

Znanstveno je dokazano, da se pri nosnem dihanju sprošča več dušikovega oksida, snovi, ki širi žile in izboljša pretok kisika po telesu. To pomeni manj napora pri isti intenzivnosti vadbe, boljši pretok energije in celo nižji srčni utrip.

Preprosto povedano: z nosom dihate pametneje, ne težje.

Nosno dihanje spodbuja tudi trebušno dihanje, pri katerem sodelujejo globlje mišice trupa. Telo je stabilnejše, ramena sproščena, drža pa bolj pokončna. Številni tekači opažajo, da z dihanjem skozi nos lažje ohranjajo ritem in se manj zadihajo.

Tudi to se da natrenirati

Če se vam sprva zdi težko dihati samo skozi nos, nič hudega. Nosno dihanje je sposobnost, ki jo lahko natrenirate.

Začnite počasnejšo hojo ali lahkoten tek. Dihajte nekaj minut le skozi nos in postopoma podaljšujte čas. Vadite zavestno – vdih in izdih naj potekata skozi nos, ob tem pa opazujte gibanje trebušne prepone.

Redna vaja prinese presenetljive rezultate: večjo vzdržljivost, mirnejše dihanje in hitrejšo regeneracijo po naporu. Zrak, ki ga vdihnete skozi nos, je bogatejši, telo pa bolj pripravljeno.

Dihajte z nosom – res je super luknja!

Če želite iz vadbe izvleči več, izboljšati zmogljivost in zmanjšati napor, je odgovor preprost: dihajte z nosom.

Nos ni samo estetski dodatek na obrazu, je vaš najboljši naravni pomočnik pri vsaki rekreaciji.