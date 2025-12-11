Zakaj je oljčno olje res najboljša izbira? Strokovna razlaga, ki vas bo prepričala

Rastlinska olja so pomemben del zdrave prehrane, a med njimi oljčno olje izstopa. Edino se pridobiva iz plodov, ne iz semen, zato je po sestavi, okusu in hranilni vrednosti povsem edinstveno. Poleg tega je naravni vir energije, esencialnih maščobnih kislin in vitaminov, ki jih telo potrebuje za normalno delovanje in absorpcijo maščobo-topnih vitaminov.

Prehranske smernice priporočajo, da maščobe prispevajo 20 do 30 odstotkov dnevnega energijskega vnosa, vendar ni vseeno, katere izberemo. Prav po sestavi se oljčno olje najbolj razlikuje od mnogih drugih maščob.

Manj nasičenih maščob, več koristnih maščobnih kislin

Maščobe delimo na nenasičene, ki so za zdravje koristne in nasičene, ki jih moramo omejevati. Prav tu oljčno olje blesti. Oljčno olje vsebuje približno 15 odstotkov nasičenih maščob. Maslo jih ima skoraj dve tretjini. Kokosovo olje, ki ga pogosto zmotno predstavljajo kot zdravo, vsebuje kar 90 odstotkov nasičenih maščob.

Zato je izbira prave maščobe ključna. Oljčno olje je po sestavi izrazito ugodnejše od večine maščob živalskega izvora in od nekaterih rastlinskih olj, kot sta kokosovo in palmovo, ki hranilno ne sledita splošnim priporočilom uravnotežene prehrane.

Edinstvena kombinacija oleinske kisline in ugodnega razmerja omega maščob

Oljčno olje vsebuje izjemno veliko enkrat nenasičene oleinske kisline, ki prispeva k stabilnosti in kakovosti olja. Pomembno je tudi razmerje med omega-3 in omega-6 maščobami, ki je v sodobni prehrani pogosto porušeno. Oljčno olje ima naravno uravnoteženo razmerje, kar dodatno podpira zdravje srca in ožilja.

Ekstra deviško oljčno olje: najvišja kakovost med olji

Najbolj cenjena oblika je ekstra deviško oljčno olje, ki je hladno stisnjeno, minimalno obdelano in bogato z naravnimi zaščitnimi snovmi.

Prednosti ekstra deviškega olja:

bogat vir vitamina E,

visoka vsebnost polifenolov,

naravni antioksidanti, ki ščitijo lipide v krvi pred oksidativnim stresom.

Polifenoli so tako pomembni, da je oljčno olje edino olje, pri katerem je uradno dovoljena zdravstvena trditev o zaščiti pred oksidativnim stresom, če je njihova vsebnost dovolj visoka.

Raziskave kažejo, da je ekstra deviško oljčno olje tudi eden najboljših naravnih virov koencima Q10, ki je ključen za delovanje celic in nastajanje energije.

Zakaj kakovost ni vedno enaka?

Vsebnost koristnih snovi v oljčnem olju se lahko močno razlikuje. Nanjo vplivajo:

sorta oljk,

pogoji rasti,

čas obiranja,

način predelave,

starost olja,

načini shranjevanja.

Antioksidanti so občutljivi na svetlobo, toploto in zrak, zato je ključno, da olje hranimo v temnih steklenicah, na hladnem in čim bolj zaprto. Rok uporabe deviških oljčnih olj je 18 mesecev od proizvodnje. Najboljša izbira so manjše temne steklenice, da je olje odprto čim krajši čas.

Kdaj uporabiti ekstra deviško oljčno olje?

Polifenoli se pri segrevanju delno zmanjšajo, zato vrhunska olja uporabljamo predvsem: za solate, hladne jedi, kot dodatek jedem tik pred serviranjem. Za kuhanje in peko pa je primerno tudi kakovostno deviško oljčno olje z nekoliko nižjo vsebnostjo občutljivih aromatičnih spojin.

Slovenska Istra je dom enega najboljših oljčnih olj na svetu

Slovenska ekstra deviška oljčna olja so mednarodno priznana in vključena v evropski register zaščitenih proizvodov. Certifikat zaščitena označba porekla Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre potrošniku zagotavlja preverjeno kakovost, nadzor in izjemno čistost izdelka.

Zaradi severne lege, posebnih sort oljk, mineralne prsti in klime ima slovensko oljčno olje značilno prijetno grenčino in izjemno bogat aromatičen profil, ki ga cenijo tako strokovnjaki kot vrhunski kuharji.

Oljčno olje je med maščobami brez konkurence

Zaradi odlične maščobno-kislinske sestave, vsebnosti polifenolov, vitamina E in drugih koristnih snovi je oljčno olje ena najbolj zdravih maščob, kar jih lahko vključimo v prehrano. Ob redni uporabi spodbuja srčno-žilno zdravje, varuje celice pred oksidativnim stresom in izboljša kakovost prehrane, hkrati pa je izjemno okusno.

Za najboljše učinke izberite kakovostno ekstra deviško oljčno olje, po možnosti Slovensko, ter ga uporabljajte predvsem v jedeh brez segrevanja.