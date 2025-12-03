V sodobnem, sedečem svetu pogosto govorimo o škodljivih navadah, kajenju, alkoholu in kroničnem stresu. A k tem tveganjem sodi tudi telesna nedejavnost, ki ni le slaba navada, ampak po mnenju vse več strokovnjakov stanje s posledicami, primerljivimi z boleznijo. Ko človeka čaka operativni poseg, je telesna zmogljivost še pomembnejša. Od nje je odvisno, kako dobro bo telo preneslo poseg, kako hitro bo okrevalo in kako dolgo bo trajala rehabilitacija.

Premalo gibanja pomeni večje tveganje

Če se pred operacijo izogibamo telesni aktivnosti ali nam zdravila in zdravstveno stanje narekujejo mirovanje, lahko to močno vpliva na izid posega. Slabša telesna pripravljenost poveča tveganje za:

zaplete in manj učinkovit potek zdravljenja,

podaljšano okrevanje in daljši bolnišnični sprejem,

zmanjšano samostojnost,

pojav dodatnih težav zaradi dolgotrajnega ležanja,

poslabšanje duševnega počutja, motivacije in volje.

Operacija naj bi rešila zdravstveni problem, vendar je obdobje pred in po posegu tisto, ki pogosto odloča o končnem uspehu.

Prehabilitacija: ključna prva faza

Priprava na operacijo se ne začne na dan posega, ampak tedne prej. Ta faza se imenuje prehabilitacija, njen cilj pa je preprost: povečati telesno »rezervo«, da telo lažje prenese operativni stres.

Faze telesne dejavnosti v procesu zdravljenja:

Pred operacijo (prehabilitacija): krepitev mišične mase, izboljšanje funkcionalnosti in vzdržljivosti.

V bolnišnici med posegom in zgodnjim okrevanjem: vzdrževanje gibanja v varnih mejah, nadzorovana vadba in ohranjanje osnovne funkcionalnosti.

Po odpustu: prilagojena rehabilitacija in postopna vrnitev v vsakodnevno življenje.

Ko je preveč mirovanja, je nujno ukrepati

Ljudje, ki v bolnišnici preležijo več dni ali tednov, izgubijo mišično maso hitreje, kot si predstavljamo. Zato je treba razmišljati o načrtovani telesni obremenitvi, ki jo je mogoče prilagoditi:

po trajanju in intenzivnosti,

s krajšimi vadbenimi sklopi čez dan,

s počasnejšim napredkom,

s skrbnim spremljanjem utrujenosti, bolečine in počutja.

Tudi takoj po operaciji, ko je predpisano mirovanje, obstajajo varne možnosti:

obremenjevanje neoperiranih delov telesa,

izolirana vadba z majhnimi skupinami mišic,

učenje gibov in mentalna priprava na poznejše faze rehabilitacije.

Vadba, prehrana in psihološka podpora - trojček uspešnega okrevanja

Tako kot zdravnik postavi medicinsko diagnozo, je pomembno, da se oceni tudi telesna zmogljivost. Na tej osnovi se pripravi načrt vadbe in telesne dejavnosti. K temu pa morata biti usklajeno dodana še: prehranski načrt (dovolj energije, beljakovin, tekočine), psihološka podpora pri zahtevnih stanjih (strah, tesnoba, motivacija).

Pri osebah, ki so bile že prej manj aktivne, se izboljšave pokažejo hitro, po nekaj tednih. Za večje učinke, zlasti pri rasti mišične mase, pa so ključni trije do šest mesecev redne vadbe.

Vadba ni samo hoja: potrebujemo moč, vzdržljivost in gibljivost

Še vedno marsikdo misli, da je telesna dejavnost enaka hoji ali hišnim opravilom. A v resnici za pomembne vplive na zdravje potrebujemo: vadbo za mišično moč (najpomembnejši element), srčno-žilno in dihalno vzdržljivost, koordinacijo in ravnotežje, gibljivost, hitrost odzivanja pri določenih gibih.

Mišična masa ima posebno vlogo, ne le pri gibanju, temveč tudi pri imunskem odzivu, okrevanju in splošni vitalnosti. Pri starostnikih ali osebah z boleznimi je njena ohranitev še toliko bolj ključna.

Varnost na prvem mestu

Pri telesni obremenitvi je treba upoštevati: tveganje za srčni zastoj ali odpoved organov, slabokrvnost, zmanjšano delovanje imunskega sistema, hudo utrujenost ali bolečine, neurejeno zdravstveno stanje. O omejitvah vedno odloča zdravnik, skupaj z ostalimi strokovnjaki, ki nato načrt vadbe prilagodijo, da je varen in učinkovit.

Skupni cilj: boljše telo, boljše zdravje, boljši izid operacije

Čeprav se proces zdravljenja razlikuje od posameznika do posameznika, ostaja ključno sporočilo enako: Telesna dejavnost pred, med in po operaciji je eden najmočnejših dejavnikov, ki lahko izboljša rezultate zdravljenja in kakovost življenja. Ko se strokovnjaki povežejo in ko je oseba aktivno vključena v proces, telovadba postane orodje, ki deluje tako preventivno kot kurativno in bistveno okrepi možnosti uspešnega okrevanja.