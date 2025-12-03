  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POMEMBNO PRED OPERACIJO

Zakaj je pomembno biti v dobri formi pred operacijo in kako vadba vpliva na okrevanje

Telesna dejavnost pred, med in po operaciji je eden najmočnejših dejavnikov, ki lahko izboljša rezultate zdravljenja in kakovost življenja.
Priprava na operacijo se ne začne na dan posega, ampak tedne prej. FOTO: Getty Images
Priprava na operacijo se ne začne na dan posega, ampak tedne prej. FOTO: Getty Images
Gregor Mišič
 3. 12. 2025 | 13:00
5:01
A+A-

V sodobnem, sedečem svetu pogosto govorimo o škodljivih navadah, kajenju, alkoholu in kroničnem stresu. A k tem tveganjem sodi tudi telesna nedejavnost, ki ni le slaba navada, ampak po mnenju vse več strokovnjakov stanje s posledicami, primerljivimi z boleznijo. Ko človeka čaka operativni poseg, je telesna zmogljivost še pomembnejša. Od nje je odvisno, kako dobro bo telo preneslo poseg, kako hitro bo okrevalo in kako dolgo bo trajala rehabilitacija.

Premalo gibanja pomeni večje tveganje

Če se pred operacijo izogibamo telesni aktivnosti ali nam zdravila in zdravstveno stanje narekujejo mirovanje, lahko to močno vpliva na izid posega. Slabša telesna pripravljenost poveča tveganje za:

  • zaplete in manj učinkovit potek zdravljenja,
  • podaljšano okrevanje in daljši bolnišnični sprejem,
  • zmanjšano samostojnost,
  • pojav dodatnih težav zaradi dolgotrajnega ležanja,
  • poslabšanje duševnega počutja, motivacije in volje.

Operacija naj bi rešila zdravstveni problem, vendar je obdobje pred in po posegu tisto, ki pogosto odloča o končnem uspehu.

Prehabilitacija: ključna prva faza

Priprava na operacijo se ne začne na dan posega, ampak tedne prej. Ta faza se imenuje prehabilitacija, njen cilj pa je preprost: povečati telesno »rezervo«, da telo lažje prenese operativni stres.

Faze telesne dejavnosti v procesu zdravljenja:

Pred operacijo (prehabilitacija): krepitev mišične mase, izboljšanje funkcionalnosti in vzdržljivosti.

V bolnišnici med posegom in zgodnjim okrevanjem: vzdrževanje gibanja v varnih mejah, nadzorovana vadba in ohranjanje osnovne funkcionalnosti.

Po odpustu: prilagojena rehabilitacija in postopna vrnitev v vsakodnevno življenje.

Ko je preveč mirovanja, je nujno ukrepati

Ljudje, ki v bolnišnici preležijo več dni ali tednov, izgubijo mišično maso hitreje, kot si predstavljamo. Zato je treba razmišljati o načrtovani telesni obremenitvi, ki jo je mogoče prilagoditi:

  • po trajanju in intenzivnosti,
  • s krajšimi vadbenimi sklopi čez dan,
  • s počasnejšim napredkom,
  • s skrbnim spremljanjem utrujenosti, bolečine in počutja.

Tudi takoj po operaciji, ko je predpisano mirovanje, obstajajo varne možnosti:

  • obremenjevanje neoperiranih delov telesa,
  • izolirana vadba z majhnimi skupinami mišic,
  • učenje gibov in mentalna priprava na poznejše faze rehabilitacije.

Vadba, prehrana in psihološka podpora - trojček uspešnega okrevanja

Tako kot zdravnik postavi medicinsko diagnozo, je pomembno, da se oceni tudi telesna zmogljivost. Na tej osnovi se pripravi načrt vadbe in telesne dejavnosti. K temu pa morata biti usklajeno dodana še: prehranski načrt (dovolj energije, beljakovin, tekočine), psihološka podpora pri zahtevnih stanjih (strah, tesnoba, motivacija).

Pri osebah, ki so bile že prej manj aktivne, se izboljšave pokažejo hitro, po nekaj tednih. Za večje učinke, zlasti pri rasti mišične mase, pa so ključni trije do šest mesecev redne vadbe.

Vadba ni samo hoja: potrebujemo moč, vzdržljivost in gibljivost

Še vedno marsikdo misli, da je telesna dejavnost enaka hoji ali hišnim opravilom. A v resnici za pomembne vplive na zdravje potrebujemo: vadbo za mišično moč (najpomembnejši element), srčno-žilno in dihalno vzdržljivost, koordinacijo in ravnotežje, gibljivost, hitrost odzivanja pri določenih gibih.

Mišična masa ima posebno vlogo, ne le pri gibanju, temveč tudi pri imunskem odzivu, okrevanju in splošni vitalnosti. Pri starostnikih ali osebah z boleznimi je njena ohranitev še toliko bolj ključna.

Varnost na prvem mestu

Pri telesni obremenitvi je treba upoštevati: tveganje za srčni zastoj ali odpoved organov, slabokrvnost, zmanjšano delovanje imunskega sistema, hudo utrujenost ali bolečine, neurejeno zdravstveno stanje. O omejitvah vedno odloča zdravnik, skupaj z ostalimi strokovnjaki, ki nato načrt vadbe prilagodijo, da je varen in učinkovit.

Skupni cilj: boljše telo, boljše zdravje, boljši izid operacije

Čeprav se proces zdravljenja razlikuje od posameznika do posameznika, ostaja ključno sporočilo enako: Telesna dejavnost pred, med in po operaciji je eden najmočnejših dejavnikov, ki lahko izboljša rezultate zdravljenja in kakovost življenja. Ko se strokovnjaki povežejo in ko je oseba aktivno vključena v proces, telovadba postane orodje, ki deluje tako preventivno kot kurativno in bistveno okrepi možnosti uspešnega okrevanja.

Več iz teme

telesna zmogljivostoperacijašportna rekreacijarehabilitacijatelesna dejavnostzdravjepriprava na operacijo
ZADNJE NOVICE
13:13
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Umrl je Marko A. Kovačič

Bil je večmedijski in interdisciplinarni umetnik.
3. 12. 2025 | 13:13
13:00
Bulvar  |  Suzy
V 92. LETU STAROSTI

Ornella Vanoni: slovo italijanske glasbene ikone (Suzy)

Imela je izjemno glasbeno kariero, ki je trajala kar 70 let.
3. 12. 2025 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
POMEMBNO PRED OPERACIJO

Zakaj je pomembno biti v dobri formi pred operacijo in kako vadba vpliva na okrevanje

Telesna dejavnost pred, med in po operaciji je eden najmočnejših dejavnikov, ki lahko izboljša rezultate zdravljenja in kakovost življenja.
Gregor Mišič3. 12. 2025 | 13:00
12:45
Premium
Novice  |  Slovenija
OD OTROŠKE DO SPOMINSKE SOBE

Miki Muster: dolenjsko mestece mu je po vrnitvi iz Nemčije povrnilo status (FOTO)

Velikan slovenskega stripa in risanega filma je del otroštva preživel v Krmelju. Prav dolenjsko mestece mu je po vrnitvi iz Nemčije povrnilo status, ki mu gre.
Drago Perko3. 12. 2025 | 12:45
12:45
Novice  |  Slovenija
NI PRAVE ZIME

V četrtek ponekod 5 centimetrov snega! Ga bo kaj več v naslednjih 10 dneh? Gregorčič odgovarja

Z juga prihajajo padavine, višje lege, med 400 do 700 metri, pa lahko pobeli do pet centimetrov snega.
3. 12. 2025 | 12:45
12:41
Novice  |  Slovenija
UPOR NOVINARJEV?

Drami na nacionalki ni videti konca! Tik pred zdajci sporočili, da Tarče ne bo

Spored za ta teden so spremenili.
3. 12. 2025 | 12:41

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Pametni dodatek, ki popestri vsak stil

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Strah me je, da vse izgubim«

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Končno! Programska oprema, za katero si čakal celo leto, zdaj v mega akciji!

Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
Promo Slovenske novice27. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVET ILUSTRACIJ

Kaj slikanice v resnici naredijo z vašimi možgani

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pot do brezogljičnega cementa v Sloveniji

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta

Pošta Slovenije nudi eno izmed najbolj naprednih orodij za pošiljanje pošte

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Slovensko podjetje, ki je (tudi v tujini) prejelo številne nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Od Finske do Slovaške: evropski mozaik, ki ga bo zaokrožil praznični teden Brezmejnih božičnih luči v Novi gorici

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Svet
DOBER ZGLED

Vsi se zgledujejo po naši sosedi. Po čem so tako uspešni?

Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 13:03
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA REŠITEV

To je ena večjih fobij tudi pri odraslih

Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO POČUTJE

Ko en bon odpre vrata v svet sprostitve – neverjetno, a resnično

WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Strokovnjaki opozarjajo na porast slabega počutja zaradi te prikrite nevarnosti

Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, s prostim očesom nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Brivnik, ki opravi britje namesto vas

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA SOSESKA

To je nova ljubljanska lokacija, ki dviguje cene nepremičnin – in to z dobrim razlogom!

V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
BODITE PREVIDNI

To so klici, ki vas lahko veliko stanejo. Bodite previdni! (video)

Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
Promo Delo27. 11. 2025 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pred odhodom na smučišče nujno preverite to informacijo

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki